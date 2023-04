Sigve (19) ble mobbet og utestengt – fikk drømmehelg av konkurrent

Etter at Sigve Grimsmo Skrefsrud og familien sto frem med at han hadde blitt utestengt og lurt for penger, har responsen vært svært stor.

– Etter TV 2-innslaget var det helt enormt. Folk støtter opp og synes det er helt strålende. Det er nulltoleranse for mobbing, sier Sigves mamma, Solveig Grimsmo.

I begynnelsen av mars fortalte familien om mobbingen sønnen hadde blitt utsatt for i ishallen som alltid har vært hans trygge plass og som har føltes som et fristed.

– Han har blitt ertet, utestengt, og noen har til og med lurt han for penger, gjennom å få han til å kjøpe ting for seg, her i ishallen, sa Sigves far, Morten Skrefsrud til TV 2.

Sigve er lettere psykisk utviklingshemmet og har ADHD. Det har gjort ham til et enkelt offer for mobberne, mener familien.

Nå smiler livet igjen for den ivrige supporteren.

Litt over en måned etter vi møtte ham sist, treffer vi nå Sigve og familien i Stavanger. Her er de på gratistur hele helgen etter invitasjon av den regjerende norgesmesteren Stavanger Oilers.

IVRIGE: Morten Skrefsrud og sønnen Sigve Grimsmo Skrefsrud har mange turer i ishallen på Lillehammer. Det var for Sigve lenge som et fristed. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

– Det er helt vilt. Det er veldig bra, sier Sigve og lyser opp på supporterfeltet til norgesmesteren.

Rystet av historien

Her ser han den tredje finalekampen, men det betyr ikke at han har byttet lag. Sigve er fortsatt Lillehammer-supporter, men står på supporterfeltet denne lørdagen for virkelig å kjenne på stemningen i DNB Arena.

Norwegian har gitt familien flybilletter til og fra oljebyen. Oilers har innlosjert dem på hotell og gitt de VIP-billetter på kamp.

– Sigve er en god figur på Lillehammer som har blitt litt dårlig behandlet. Det synes ingen i Hockey-Norge er i orden. Siden vi både har stjålet Nick Dineen fra ham og slått de ut i kvartfinalen, så fikk vi så dårlig samvittighet at vi måtte invitere ham over her, sier Oilers' styreleder Tore Christiansen og smiler.

– Hva tenkte du da du første gang leste historien til Sigve?

– Det var veldig trist. Sånt skal ikke forekomme, men samtidig har saken vist at alle stiller seg bak Sigve og mot den type oppførsel. Selv om det er en vond historie, så gjør den noe godt. Alle samler seg rundt ham, svarer Christiansen.

TOK TAK: Stavanger Oilers sin styreleder Tore Christiansen ble opprørt av Sigve sin historie, og valgte å invitere han og familien til Stavanger. Foto: Carina Johansen

– Er så lykkelig

Sist gang TV 2 møtte Sigve, fortalte han om ønsket om å se favorittspilleren Nick Dineen løfte «bøtta» denne våren.

Han ønsket seg til Stavanger og håpet at det skulle la seg gjøre å få til en tur.

Lørdag fikk han se Dineen i aksjon.

– Sigve er så lykkelig over å være her, sier moren.

– Hva tenker du om at Tore Christiansen og Stavanger Oilers gjør dette for dere?

– Helt ubeskrivelig, svarer hun.