Sesongen trolig over for 18-åringen – nå straffes Røymark

– Jeg vender meg litt unna taklingen, så fullfører han med albuen rett i hodet på meg! Treffpunkt er kun hodet. Han treffer ingen andre steder, sier Wasenden til TV 2.

– Synes du at den er stygg?

– Ja, jeg synes det er en unødvendig takling. Mest sannsynlig setter den meg ut resten av sluttspillet, svarer han.

Wasenden var tydelig svimmel da han gikk av isen. I ettertid har han fått påvist hjernerystelse.

– Selvfølgelig er det kjipt å ikke få være med å spille sluttspill, men det viktigste er helsa. Jeg må ta det rolig og unngå en alvorlig hodeskade, som jeg kan få om jeg ikke gjør det, sier han.

– Veldig synd!

Martin Røymark får ikke spille de to neste kampene i sluttspillet.

– Jeg vet ikke om det er riktig. Det var i hvert fall ikke med vilje. Jeg husket ikke situasjonen en gang. Så er det veldig uheldig at den treffer han i hodet og at han blir skadet. Jeg trodde at jeg traff skulderen og at taklingen ble fullført gjennom. Det er litt vanskelig å se på tv-bildene, sier Røymark til TV 2.

Det er disiplinærutvalget i Ishockeyforbundet som har tatt avgjørelsen, skriver hockey.no.

Utvalget mener Røymarks takling mot Wasenden i første periode var for hard. De vurderer situasjonen som en ulovlig takling mot hode og nakke. I dommen slår utvalget fast at taklinger som dette utsetter motspiller for stor skaderisiko og er uønsket i ishockey.

UTESTENGES: Martin Røymark er ilagt karantene de neste to kampene. Foto: Ida Cecilie Madsen

Det betyr at Røymark går glipp av de to neste sluttspillkampene mot Frisk Asker. Vålerenga leder hittil 2-0 i kvartfinalen, som spilles best av syv.

– Hva tenker du om at du nå ikke får være med på to så viktige kamper?

– Det tar jeg tungt. Det er veldig synd, men jeg har tro på at gutta gir alt i dag og gir Frisk en på nesa på hjemmebane, svarer han.

Håper de er konsekvente

Røymark sier ikke at straffen han har fått er feil, men han håper at andre situasjoner nå blir tatt tak i på lik linje.

– Jeg lurer på om utvalget kommer til å være konsekvente fremover. Skal man lete så finner man mange situasjoner, sier han.

– Opplever du at de ikke har vært konsekvente?

– Jeg vet ikke hvem som sitter i det utvalget, men det føles ikke helt ut som at de har en rød tråd. Det kan gode hende min utestengelse er riktig, men jeg håper at de er konsekvente. Situasjonen min var absolutt ikke med vilje. Jeg håper det går bra med han, svarer Vålerenga-spilleren.



Tirsdag møtes lagene igjen til tredje sluttspillkamp. Kampen kan du se på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play, klokken 19.00.