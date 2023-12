Ser alvorlig kokain-trend i idretten: – En voldsom økning

TATT: Lørdag ble det kjent at flere utøvere ble tatt for bruk av ulovlige rusmidler i EHL. Etter det TV 2 erfarer skal det dreie seg om kokain.

Antidoping Norge ser en voldsom økning i antallet kokain-saker i norsk lagidrett de siste årene. De mener at problemet bør tas på alvor.

– Kokain-tematikken er noe vi dessverre har blitt godt kjent med det siste året. Vi ser en voldsom økning i kokain-saker.

Det sier kommunikasjonsleder i Antidoping Norge, Håkon Byfuglien, til TV 2.

– Det er en bekymring vi har og en bekymring idretten bør ta på alvor! Ikke minst klubber og ledere, sier han.

Lørdag ble det kjent at spillere i en norsk ishockeyklubb har testet positivt for et ulovlig rusmiddel. Etter hva TV 2 er kjent med er det snakk om kokain.

Byfuglien hadde da TV 2 ringte ikke fått høre noe om at noen i Antidoping Norge var blitt informert på forhånd.

Halvor Byfuglien, kommunikasjonsleder Antidoping Norge. Foto: FOTO: Antidoping Norge.

– Vi tenker at det vil være naturlig at Antidoping Norge vurderer virkemidlene vi har med tanke på en sånn type sak og tar initiativ overfor klubben. Vi har allerede god dialog med forbundet om denne tematikken, svarer han.

– Med den informasjonen dere nå har, hva kan dere gjøre videre?



– Det er ikke så mye vi kan gjøre med en gang, annet enn å vurdere hvilke virkemidler vi har. Det kan være testing og forebyggende arbeid.



– Med tanke på at dere har god dialog med Ishockeyforbundet om dette fra før, betyr det at hockeyen skiller seg ut i en mer utbredt bruk av kokain?



– Nei, det er det ikke grunnlag for å si. Men vi ser at de aller fleste kokain-sakene vi har hatt de siste par årene kommer fra lagidretter. Der er det flere idretter som har saker, svarer han.



De positive testene som kom frem lørdag, skal ha blitt gjort i oktober. Byfuglien mener med den informasjonen han foreløpig har at det blir feil å spekulere i om de burde blitt informert tidligere.