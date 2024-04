Sendte VIF til finale i siste minutt: – Den beste følelsen

Stavanger Oilers - Vålerenga 4-5 (3-4 i kamper)

Vålerenga er klare for sin første sluttspillfinale på ti år etter å ha vunnet en høydramatisk kamp sju fredag kveld.

Den avgjørende scoringen kom med 49 sekunder igjen da Tommi Taimi satte inn 5-4-scoringen for Vålerenga.

– Dette er den beste følelsen noensinne, sier Tommi Taimi til TV 2.

– Jeg scoret det siste målet, men dette er en stor lagseier, sier finnen.

I 2009 tok Oslo-laget sin 26. og foreløpig siste kongepokal.

Det var første gang Stavanger Oilers tapte en kamp sju.

– Det er en utrolig følelse. Det var en fantastisk hockeykamp også. Det må ha vært utrolig tilskuerne og TV-seerne å se denne kampen med to lag som ville spille hockey og by på underholdning. Det var helt enormt, sier VIF-trener Fredrik Andersson til TV 2.

I finalen venter Storhamar for Vålerenga. Finaleserien starter mandag.

Magisk soloprestasjon

Mathias Trettenes sendte Stavanger Oilers opp i 1-0 da han skjøt via skøyten til Kalle Eklund på tampen av første periode.

– Det var deilig å sette den første, sa Trettenes til TV 2.



Fem minutter inn i andre periode doblet André Strandborg ledelsen, men så var det duket for kveldens prestasjon DNB Arena.

Like etter Oilers' 2-0-mål la Stian Solberg ut på en slalåmløp fra egen sone som endte med at han reduserte til 1-2.

– Det er «coast to coast»! Wow, utbrøt TV 2-kommentator Espen Ween.

– Jeg fikk pucken og så det var litt åpen is der. Jeg var litt heldig med hvordan den spratt der, og så la jeg den på mål. Litt heldig, litt skills. Det var deilig, sa Solberg til TV 2.

Dramatisk sluttspurt

Thomas Olsen utlignet til 2-2 med fire minutter igjen av midtperioden, før det igjen var duket for Stian Solberg. Det 18 år gamle stortalentet sørget for at Vålerenga ledet for første gang i kampen da han satte inn 3-2-målet.

Tristin Langan og Stavanger Oilers slo tilbake drøyt åtte minutter inn i tredje periode med 3-3. Daniel Bøen Rokseth, som spilte ti år i Stavanger Oilers, sørget for at Vålerenga var tilbake i ledelsen da han scoret 4-3 med snaut sju minutter igjen å spille i DNB Arena i Stavanger.

Dramaet var ikke over der: Fire minutter før full slutt scoret Ludvig Hoff og sørget for Stavanger Oilers-jubel, men hjemmefansen ble stilnet med 49 sekunder igjen da Tommi Taimi scoret det avgjørende 5-4-målet.

– Jeg er så stolt av gutta. Vi kriger faen meg hele året. Vi møtte motgang etter jul. Vi står sammen når det betyr som mest. Det er så deilig. Nå må vi ta av litt og så kan vi slappe av. Nå lengter vi hjem til Vålerenga. Nå er jeg lei av å være i Stavanger, sier Vålerenga-profil Jørgen Karterud til TV 2.