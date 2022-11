Se de enorme forskjellene: – Bør spasere inn til NM-gull

HØYE KOSTNADER: Leder i Vålerengas sportslige utvalg, Anders Myrvold (til venstre), viste i sommer stolt frem klubben nye hovedtrener, Fredrik Andersson (ved hans side). Tallene TV 2 har fått viser at gjengen på bildet og de resterende ansatte på og rundt laget får gode summer for å løfte Vålerenga til topps. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

HAR FORVENTINGER: Erik Follestad har høye forventinger til klubben med det høyeste lønnsbudsjettet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Tallene TV 2 har fått fra klubbene på toppnivå i norsk ishockey, viser at lagene har svært ulike forutsetninger for sportslig suksess.

Klubben med den desidert største omsetningen har ikke det høyeste lønnsbudsjettet.

– Med de pengene bør man vel spasere inn til NM-gull til våren, sier hockeyekspert Erik Follestad om laget med det høyeste lønnsbudsjettet.

TV 2 har snakket med samtlige klubber i Fjordkraft-ligaen. Vi vil her presentere de økonomiske forskjellene mellom klubbene.

VF og Oilers er de to store gigantene i Fjordkraftligaen. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Enorme forskjeller

Alle klubbene har fått spørsmål om det samme. Vi har bedt om svar på hvor stort totalbudsjettet er for deres elitelag sesongen 2022/23, hvor mye av pengene som er satt av til å lønne de på og rundt laget. Det vil si personalkostnader for spillere, trenere og øvrige ansatte rundt laget. Videre har vi spurt hvordan de økonomiske rammene er sammenlignet med forrige sesong og om det er ekstern finansiering av enkelte spillerlønninger.

Enkelte klubber har både herre- og damelag. De totale tallene for disse klubbene vil naturligvis være noe høyere enn om de kun hadde lag i Fjordkraft-ligaen.

Vi har nummerert klubbene ut ifra hvor høye personalkostnader de har for sitt elitelag. Siden noen av klubbene har ekstern finansiering for enkelte av spillerlønningene, kan det være at nummereringen skulle vært annerledes. Dette gjelder spesielt for plasseringene til Frisk Asker og Storhamar. Hensikten er å gi en oversikt over totalbildet for ligaen.

10. Grüner. Nåværende tabellplassering: 10.

Ikke overraskende er det klubben på Grünerløkka, med arenaen med lavest tilskuerkapasitet, som også har det laveste budsjettet.

Totalbudsjettet er på 4,2 millioner kroner.

I klubbens svar for personalkostnader rundt elitelaget er det ikke medregnet lønn og andre kostnader for administrasjonen.

1, 45 millioner kroner er satt av til lønninger for spillerne og trenerne.

Det er uten tvil de laveste personalkostnadene i ligaen.

Budsjettet er så smått økt fra forrige sesong. Klubben har ingen ekstern finansiering av spillerlønninger.

HAR IMPONERT: Martin Boork og hans lag sine prestasjoner var til tider svært imponerende forrige sesong. Denne sesongen har begynt betraktelig tyngre. Foto: Håkon Mosvold Larsen

9. Ringerike. Nåværende tabellplassering: 9.

Martin Boork sitt lag imponert stort forrige sesong, da de slo nesten alle topplagene.

På Hønefoss satses det mot å etablere laget på øverste nivå, for så å ta steg for steg mot toppen av norsk ishockey.

Denne sesongen har begynt betydelig tyngre for Ringerike, men ser vi på de økonomiske rammene ligger laget akkurat der man kan forvente av klubben med det nest laveste budsjettet i ligaen.

Totalbudsjettet for denne sesongen er på 7,5 millioner kroner.

Omtrent fem millioner kroner er satt av til personalkostnader rundt elitelaget.

Ingen spillerlønninger betales av eksterne. Klubbens budsjett er økt noe fra forrige sesong.

8. Manglerud Star. Nåværende tabellplassering: 8.

På Manglerud hentet de før denne sesongen inn en av landets mest profilerte trenere.

Roy Johansen har fått skikk på de grønnkledde, og de styrer nå mot en plass i sluttspillet.

Totalbudsjettet er på ni millioner kroner.

– Hvor mye av pengene er personalkostnader for elitelaget?

– Totalt 5 millioner kroner, hvor en halv millioner kroner er til administrasjonen og 4,5 millioner kroner er til laget (støtteapparat, trenere, spillere og sosiale kostnader). Alt annet administrativt arbeid dekkes av styrets medlemmer uten honorar, svarer styreleder Henning Thoresen.

ANSVARLIG: Henning Thoresen er styreleder i Manglerud Star. Han har vært med å øke budsjettet for denne sesongens Manglerud-lag. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Hvordan er de økonomiske rammene denne sesongen sammenlignet med forrige sesong?

– Vi har doblet budsjettet fra forrige sesong, med mål om å heve satsingen og klare en sluttspillplass med fire gode importspillere, svarer han.

– Er det noen ekstern finansiering, gjennom for eksempel sponsorer, av enkelte spillerlønninger?

– Nei, ingen ekstern sponsor dekker noen spillerkostnader, svarer Thoresen.

7. Lillehammer. Nåværende tabellplassering: 7.

I 2019 presenterte klubben et underskudd på nærmere to millioner kroner. Etter møter med Norges Ishockeyforbund, unngikk klubben degradering eller andre sterke sanksjoner, men det ble bestemt at de måtte holde seg innenfor en handlingsplan de neste tre årene.

Klubben har både til lokalavisen GD og TV 2 vært åpen om at de har økonomiske utfordringer og er usikre på om de vil klare å holde seg innenfor handlingsplanen.

Totalbudsjettet for Fjordkraft-liga-laget, Bambusa-laget, U18- og U20-laget er på rundt 19,5 millioner kroner.

Det er satt av omtrent 8 millioner kroner til personalkostnader for elitelagene. Her går definitivt mesteparten av pengene til laget i Fjordkraft-ligaen.

Klubben har ingen hjelp av ekstern finansiering av spillerlønninger.

Budsjettet er ganske likt som det var forrige sesong.

– Men vi merker utfordringer med publikumsinntekter og endrede rammevilkår for sponsorer, sier daglig leder Atle Svensrud.

IMPONERER: Stjernen-spillerne jubler etter seier på Jordal. De har vært en positiv overraskelse denne sesongen. Foto: Terje Pedersen

6. Stjernen. Nåværende tabellplassering: 1.

Forrige sesong endte laget på en imponerende 2. plass, til tross for trenerbytte og uro midtveis i sesongen.

Nå har de igjen overrasket positivt. De hevder seg i toppen av tabellen. I skrivende stund topper faktisk de røde og hvite fra plankebyen tabellen.

Det er svært imponerende om vi ser på de økonomiske rammene som styrer den sportslige satsingen.

Totalbudsjettet er på 19 millioner kroner.

Omtrent 11,5 millioner kroner brukes totalt på spillere, trenere og andre som jobber rundt laget.

– Hvordan er det å konkurrere mot lag som har betraktelig høyere budsjett?

– Det er jo steintøft, men nå har vi vist over et par år at det er mulig. Jeg tror at vi med små midler kan konkurrere med de beste. Vi må bare være smartere med pengebruken, men det er tøft. Stavanger Oilers kunne for eksempel hentet et helt annet lag om de ønsket det. Jeg opplever at vi har et veldig bra samarbeid mellom klubbene og hvordan vi vil utvikle ligaen. Det vi gjør i felleskap nå er bra, sier daglig leder Anders Åsle.

Han er klokkeklar på at alle lønninger betales av klubben. Det er heller ingen spillere som bor i gratis-leiligheter eller får andre fordeler som ikke kommer frem i lønnsbudsjettet.

5. Sparta. Nåværende tabellplassering: 2.

Sjur Robert Nilsens menn ser igjen slagkraftige ut. Sarpingene var forrige sesong svært nære å slå ut Stavanger Oilers i semifinaleserien og ta seg helt til finalen, men de tapte den avgjørende kampen.

EN LAGBYGGER: Sjur Robert Nilsen har mange sesonger fått til mye med begrensede midler. Foto: Carina Johansen

Denne sesongen ser de igjen sterke ut. Sparta er blant utfordrerende og laget ser bedre ut for hver uke. I bakhånd har de landslagskaptein Jonas Holøs, som håper å være skadefri når det skal avgjøres mot slutten av sesongen.

Sparta sitt totalbudsjett for elitelaget er på rundt 20 millioner kroner denne sesongen.

11,7 millioner kroner er satt av til lønninger.

– Hvordan er de økonomiske rammene denne sesongen sammenlignet med forrige sesong?

– Det er en økning i salg av sesongkort både til privatpersoner og bedrifter. Vi har så langt denne sesongen en økning i sponsorbudsjettet med 21 prosent, svarer daglig leder Henning Svendsen.

Det er ingen ekstern finansiering av spillerlønninger.

LEDEREN: Patrick Thoresen er den klare lederen i årets Storhamar-lag. Han trenes nå av sin far, Petter Thoresen. Foto: Heiko Junge

4. Storhamar. Nåværende tabellplassering: 6.

Forventingene til Storhamar er høye denne sesongen. Norges mestvinnende trener er tilbake som klubbtrener i byen han bor i.

Med seg har Petter Thoresen fått sterke navn, som sin sønn Patrick Thoresen og Jacob Berglund.

Så langt har det gått noe trått for Storhamar, og ser vi på millionene de bruker på lønninger, kommer de foreløpig ikke godt ut av det.

På årsmøtet ble det vedtatt at det totale sesongbudsjettet til klubben er på 27, 3 millioner kroner.

Av disse millionene er 14 satt av til personalkostnader for elitelaget.

Budsjettet er noe høyere enn det var forrige sesong.

Storhamar oppgir at det er ekstern finansiering av enkelte spillerlønninger.

PROFILEN: Alexander Bonsaksen er uten tvil Frisk Askers største profil. Foto: Beate Oma Dahle

3. Frisk Asker. Nåværende tabellplassering: 4

Klubben er på plass i Varner Arena. Det er tydelig at det satses i Asker.

I sommer hentet de Alexander Bonsaksen. Han er blant ligaens desidert største stjerner.

De toppet lenge tabellen i starten av sesongen, men har gått på noen tap de siste kampene.

Totalbudsjettet dette året er 31,25 millioner kroner. Klubben opererer med årsregnskap og ikke sesongregnskap.

– Hvis jeg skulle anslå for sesongen, da vi jo ikke hadde omsetning i den nye Varner Arena før midten av februar, vil jeg si 33,5 millioner, sier Ole Gerhard Haug, styremedlem i Frisk Asker.

Totale lønnskostnader er for 2022 omtrent 15,5 millioner kroner.

– Inntektene våre har steget betydelig etter at vi flyttet inn i Varner Arena. På årsbasis ca 14,5 millioner kroner, sier Haug.

Ingen spillerlønninger finansieres eksternt.

2. Stavanger Oilers. Nåværende tabellplassering: 5 (har spilt færre kamper enn de andre lagene).

REGJERENDE MESTERE: Stavanger Oilers-spillere jubler for NM-gull denne våren. Nå er de i gang med jobben med å forsvare tittelen. Foto: Javad Parsa

Totalbudsjettet for Stavanger Oilers sin drift er på et helt annet nivå enn konkurrentene.

– Vi drives ikke som et idrettslag, men som en bedrift med blant annet egen arena, arrangementer osv, sier daglig leder Terje Haukali.

Klubbens totale omsetning for 2022 ender trolig på rundt 100 millioner kroner.

Det betyr imidlertid ikke at laget henter spillere med lønninger høyere enn mange av de andre lagenes totale budsjett.

Klubben har det nest høyeste budsjettet for personalkostnader rundt elitelaget.

Personalkostnadene er på omtrent 17 millioner kroner. I denne summen inkluderes kostnader til herrelaget, damelaget og U20-laget.

Dette er omtrent det samme som de har hatt i budsjett de siste årene.

Det er her ingen ekstern finansiering av spillerlønninger.

1. Vålerenga. Nåværende tabellplassering: 3

PRESS: Fredrik Andersson er i Norge for å gjøre Vålerenga til Norges beste ishockeylag. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Etter noen år med uro i klubben, som toppet seg i vår, ser de nå ut til å ha fått langt bedre orden på den tradisjonsrike klubben.

Fredrik Andersson ble i sommer hentet inn som klubbens nye hovedtrener. Svensken har foreløpig levert gode resultater med sitt lag, som består av flere rutinerte spillere og enkelte store talenter.

Totalbudsjettet til Vålerenga er denne sesongen på 43 millioner kroner.

Klubbens konstituerte daglige leder, Gunnar Thøgersen, opplyser om at budsjettet for elitelaget er høyere denne sesongen enn det var forrige sesong.

De får ekstern hjelp til å betale enkelte av spillerlønningene.

Personalkostnadene for elitelaget er på 22 millioner kroner.

– Inkluderer dette etterslep av lønn til noen som ikke lenger er i klubben?

– Nei, svarer Thøgersen.

Dette er summen klubben bruker på å lønne de som spiller på laget, trenerne og de som jobber rundt laget.

– Vålerenga er jo prisgitt at milliardærene på eiersiden fortsetter å betale gildet, for jeg har vanskelig for å se for meg at de resterende sponsorene pluss tilskuerinntektene klarer å opprettholde et sportslig budsjett som er fem millioner over Oilers. Når det er sagt er det jo aldri feil med feit lommebok, sier Follestad.