Scoret hat-trick og senket serielederen: – Ellevill!

Storhamar - Stavanger Oilers 5-1

Før kampen sendte han stikk. Underveis jublet han uten grunn, men til slutt kunne Patrick Thoresen feire.

Kapteinen slo dermed tilbake etter hendelsen sist, men det var en annen lagkamerat som stjal showet torsdag kveld.

Jacob Lundell Noer er i enorm form og mot Oilers scoret han hat-trick.

– Han er i sitt livs form om dagen, sier TV 2s kommentator Jonas Bariås.

– Helt utrolig!

– Det er helt utrolig! De to siste målene føles litt som at jeg kun er på rett sted til rett tid. Det er deilig at puckene bare går inn uansett hva man gjør, sier Lundell Noer til TV 2 etter kampslutt.

– Er du i ditt livs form?

– Ja, jeg kan vel egentlig si det, svarer han.

Oilers-kapteinen var naturligvis langt fra like fornøyd som Noer etter kampslutt.

– Vi har vel tre eller fire stolpeskudd på 0-0, så blir vi litt flate og får ikke den energien vi trenger da vi ikke får det målet. Det blir dårligere og dårligere. Tredje perioden er bare gjennomkjøring. Det er jo helt pinlig! Sier Dennis Sveum.

Han er aller minst fornøyd med Storhamars første scoringer.

– De to første målene er jo helt håpløse! Sier han.

SIST GANG: Patrick Thoresen sender Dennis Sveum i isen. Torsdag møttes de to kapteinene igjen. Foto: Carina Johansen

– Han skal spille?

Sist gang lagene møttes ble det ampert. Storhamars kaptein, Patrick Thoresen, fyrte seg opp og sendte Oilers-kaptein Dennis Sveum i isen.

Sveum ble liggende lenge, mens Thoresen ble sendt i garderoben.

Dagen etter freste Storhamars kaptein mot Sveum og mente at motspilleren hadde gjort alt han kunne for å lure dommerne.

Det var ikke Sveum enig med han i.

Torsdag møttes de to kapteinene for første gang etter hendelsen i DNB Arena. Det ble ikke like ampert, men allerede før kampstart sendte Thoresen noen stikk til Sveum.

BLE HJULPET AV: Dennis Sveum måtte ha hjelp av isen sist lagene møttes. Foto: Carina Johansen

– Han skal spille, eller? Han har blitt frisk siden sist? Sa han i intervjuet med TV 2.

Etter å ha fått bekreftet at Sveum var klar for kamp, fulgte han opp med:

– Så bra. Det er godt å se at han er på beina igjen.

Etter kampen fikk Sveum høre om Thoresens reaksjon da han fikk høre at han skulle spille. Oilers-kapteinen hevder han ikke bryr seg om oppstyret rundt hendelsen sist.

– Jeg var ut i ti dager med skade, men nå er jeg tilbake, så det er bra. Jeg bryr meg ingenting om de greiene der. Det får andre styre med, sier han.

Klare til kamp var ikke de tre Storhamar-spillerne David Booth, Eskild Bakke Olsen og Adrian Saxrud Danielsen. Booth er i USA for å spille oppvisningskamper, Bakke Olsen sliter med ryggen og Saxrud Danielsen har brudd i håndleddet.

Kun Kristian Østby manglet for Oilers.

Enorme muligheter

Den desidert største sjansen de første minuttene var det Ludvig Hoff som kom til. Oilers sin nummer 10 var kun centimetere unna scoring, men pucken ble stoppet av stolpen.

Og da både Colton Beck og André Bjelland Strandborg også ble stoppet av metallet bak Trym Gran, grep Storhamar muligheten.

Thoresen gjorde en god jobb bak målet. Eirik Salsten fant sin kaptein, før Thoresen på fint vis spilte opp Jacob Lundell Noer. Storhamar-spilleren sendte pucken til side for Henrik Holm og i mål. En fin scoring av hjemmelaget.

– Det er et strålende mål! Sa TV 2s kommentator Jonas Bariås.

Få minutter senere traff Beck igjen metallet bak Gran.

Så, like etterpå, traff også Storhamar metallet.

I andre periode fortsatte det å være jevnspilt. Begge lag hadde flere brukbare muligheter de første minuttene.

12.54 gjensto av perioden da Noer igjen overlistet Holm. Eirik Salsten sitt skudd ble reddet av Holm, men på returen var Noer. 2-0.

Seks minutter senere traff Jakub Kindl blink fra blålinja. Skuddet var velplassert og hardt, og gikk forbi Gran uten at noen spillere var innom pucken på veien. 3-0.

Med litt under fire minutter igjen av perioden ble et skudd fra Rob Bordson reddet av Gran, men på returen var Thomas Berg-Paulsen. Han reduserte for bortelaget.

– Vi vil ikke nok. Det føles som at Storhamar vil det mer enn oss, selv om vi har mange skudd. De er mer i dritten foran mål, mens vi er mer halvhjertet. Skal vi ha poeng på Hamar må vi mer opp det fysiske og rett og slett ta drittjobben foran mål, sa Tommy Kristiansen til TV 2 i pausen.

– Du skal gå inn og snakke høyt i garderoben?

– Ja, det blir en utblåsning. Det gjør det, absolutt, svarte han.

– Hva i alle dager?

Med 18.32 igjen av tredje periode sto Storhamars mann med gullhjelmen og jublet for det han trodde var scoring.

Lagkameratene samlet seg rundt Thoresen for å feire og scoringsmusikken kom på i CC Amfi.

Så måtte Thoresen senke armene og innse at pucken gikk på feil side av stengene.

– Hva i alle dager? Utbrøt kommentator Jonas Bariås.

Dommerne måtte se situasjonen på video, før de konkluderte med at pucken gikk på utsiden. Ingen scoring. Spillet fortsatte.

Blodig smell

Eirik Salsten fikk seg en stygg smell da han ble taklet av Bryce Gervais med hodet inn i stolpen ved plexiglasset.

Salsten gikk i garderoben mens blodet rant, og på isen måtte det ryddes opp.

Ikke lenge etterpå økte Jonas Djupvik Løvlie ledelsen. 4-1.

Halvannet minutt senere ble Andreas Øksnes sitt skudd styrt videre i mål av Noer. Hat-trick!

– Det er en helt ellevill scoringsform han er i om dagen, sa kommentator Bariås om Noer.

Det endte 5-1.

TUNG START: Frisk Askers hovedtrener Vidar Wold fikk en tung start på sin periode som hovedtrener denne sesongen. Foto: Annika Byrde

Tap i første kamp

Mandag sparket Frisk Asker sin hovedtrener Jan André Aasland. Erstatteren ble sportssjef i klubben, Vidar Wold.

Den nye hovedtreneren fikk ikke torsdag den starten han ønsket seg. Alex Dostie scoret etter 6 minutter og 33 sekunder. Under to minutter senere doblet Mikael Dokken ledelsen.

Det var stillingen til 28 minutter var spilt. Bortelaget har slitt tungt med å få skikk på overtallsspillet sitt denne sesongen. Men nå, da Stjernen var en mann mindre på isen, grep de muligheten. Hampus Gustafsson reduserte for Frisk.

Og da det først lyktes, kom det enda en overtallsscoring. Fredrik Bjørndal utlignet.

Kun 31 sekunder var spilt av tredje periode da målsniken Austin Cangelosi fintet ut Nicklas Dahlberg og la pucken i mål. 3-2.

Stian Kaltrud Nystuen økte ledelsen fem minutter senere.

Alexander Bonsaksen sørget for fornyet spenning da han reduserte med 11.23 igjen av perioden.

Mot slutten rant målene inn bakover for Frisk Asker. Det endte 7-3.

Viktig hjemmeseier

I Manglerudhallen tok hjemmelaget to svært viktige poeng. Manglerud Star og Ringerike kjemper om den siste sluttspillplassen, og utfallet torsdag kan vise seg å bli avgjørende.

Marcus Bryhnisveen sendte hjemmelaget i føringen i andre periode.

Syv minutter før tredje periode var ferdig, utlignet Robin Haglund Mathiesen.

Kampen gikk til spilleforlengelse, men den endte målløs. På straffer var hjemmelaget best, og Bryhnisveen ble helten.

Sparta var enorme favoritter før bortekampen mot Grüner, men Sjur Robert Nilsen sine menn var langt unna å levere det vi kunne forvente.

Mot slutten av andre periode scoret Jussi Tammela for Grüner. 1-0. Syv sekunder før perioden var over utlignet Henrik Knold.

Kristian Jakobsson scoret 1-2-målet få minutter før slutt, før Karl Olovsson utlignet et par minutter senere.

Jakobsson sikret Sparta seieren i spilleforlengelsen.

På Lillehammer var det ingen tvil om at alle forventet at Vålerenga skulle ta med seg tre poeng hjem.

Et svært redusert Lillehammer-lag, ga hovedstadslaget langt tøffere kamp enn ventet. De mørkeblå ledet lenge, men fire minutter før slutt utlignet Adrian Ellingsen.

I spilleforlengelsen tok det kun syv sekunder før Pontus Finstad avgjorde det hele for Vålerenga. Med det ble to poeng med hjem, ett mindre hva som var forventet.