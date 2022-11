Scoret hat-trick i Vålerenga-seier: – En enorm kveld

Vålerenga - Stjernen 5-2

Brannalarmen gikk etter 17 sekunder og samtlige ble kommandert ut av arenaen, men da røyken hadde lagt seg og de fleste var inne igjen, fikk vi servert god underholdning.

På Jordal Amfi fikk vi se noen lekre scoringer og noen enorme sjanser som ikke ble utnyttet.

Det skadeskutte Stjernen-laget, med syv mann ute, fikk det tungt på bortebane og de kongeblå vant fortjent.

– Vålerenga er litt mer effektive. Jeg synes de tar en fortjent seier, sier TV 2s kommentator Sebastian Skaar.

KAN GLISE: Vålerenga-trener Fredrik Andersson sitt lag vant overbevisende torsdag kveld. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det var dritkult!

Hat-trick-helten var naturligvis godt fornøyd etter kampslutt.

– Det var dritkult! Det er alltid kult å score tre, men jeg er heldig som spiller med (Sander) Thoresen og Brekke (Magnus Brekke Henriksen, som gjør bra arbeid. Det var greit å sette dem, sier han til TV 2.

– Tror du det her er starten på en rekke med mange mål?

– Det vet man aldri, men vi får se hva som skjer. Vi får håpe det, svarer Finstad med et smil.

Hovedtrener Fredrik Andersson kom flere rosende ord om Finstad etter kampslutt.

– Det er fantastisk. Han har vært bra hele sesongen. Han har en utrolig fart og et veldig bra skudd som han må utnytte mer. Jeg gledes over hans fremgang og tror han kan vokse videre denne sesongen, sier han.

Bluss utløste brannalarm

Før kampen ble Jonas Oppøyen hedret for sine 15 sesonger i Vålerenga. En lang karriere er over, og Oppøyen fikk nå fortjent hyllest av både med- og motspillere.

– Det var utrolig stort og vemodig. Det er vanskelig å beskrive det, men jeg er veldig takknemlig for å få en så fin avslutning på karrieren sa Oppøyen til TV 2 etter markeringen.

Bortesupporterne brydde seg lite om at Vålerengas klubblegende ble takket av. De valgte heller å synge under markeringen.

Kampen hadde kun vært i gang i 17 sekunder før brannalarmen gikk. De tilreisende supporterne fyrte opp bluss inn på Jordal Amfi. Røyken utløste alarmen og samtlige ble kommandert ut av arenaen. Der ble de stående i over 20 minutter.

Her går brannalarmen:

– Man kan ikke gjøre det inne på en arena. Det er ikke bra, sa Stjernen-trener Fredrik Johansson til TV 2 om at det var fyrt opp bluss av deres supportere, da vi ventet på at kampen skulle komme i gang igjen.

Alle bortesupporterne fikk først beskjed om at de ikke fikk lov til å komme inn igjen i arenaen, men det ble endret. Nå stilte store deler av de tilreisende seg opp på rekke og lot seg visitere for å komme inn igjen.

Auk-kanon

Thomas Olsen har vært brennheit denne sesongen og er ligaens toppscorer. Etter at røyken hadde lagt seg og kampen var i gang i igjen, scoret han etter fire minutter.

Mark Auk så at Olsen snek seg frem bak forsvarerne og siktet fra blålinja mot målet. Der kom Olsen i tide til å styre pucken forbi målvakten. 1-0.

Stjernen utlignet midtveis i perioden. Jonathan Hafsmoe sin pasning ble flikket videre av Ole Einar Engeland Andersen. På bakre stolpe sendte Andreas Heier pucken forbi Tobias Breivold. 1-1.

Etter at Stjernen bommet på en kjempesjanse, var det Vålerenga som tok tilbake ledelsen. Pontus Finstad vendte opp foran målet og klinte pucken opp i nettaket.

58 sekunder før pause fikk vi se Mark Auk lade børsa. På et direkteskudd hamret han pucken i mål. En kjempescoring av den gode importen.

De første ti minuttene av andre periode var ikke spesielt underholdende, men det tok seg opp.

Først bommet Olsen på en kjempesjanse rett foran målet, hvor han bare kunne sende pucken rolig over linja, før Finstad igjen fant garnet bak Eliasson. 4-1.

Røymark hadde en kjempesjanse til å øke ledelsen rett før pause, men flere mål ble det ikke.

Hat-trick

Med ti minutter igjen av kampen måtte Mathis Olimb sette seg for usportslig oppførsel. Veteranen var tydelig misfornøyd med at Stjernen ikke fikk utvisning like før og uttrykte det med å servere dommerne noen gloser.

Dermed var Vålerenga to mann mindre på isen de neste sekundene. Stjernen kom til muligheter, men heller ikke nå klarte de å redusere.

Håkon Imset Stormli tente håpet med 4.52 igjen. Han ble spilt fint opp og gled inn mot keeper. Der fintet han ut Breivold og la pucken mellom beina på målvakten.

Stjernen tok ut målvakten i jakten på mål. Det straffet seg umiddelbart da Finstad grep muligheten og fullførte sitt hat-trick.

– En enorm kveld for Pontus Finstad, sier TV 2s kommentator Haakon Thon.

SCORET TRE: Pontus Finstad ble kveldens helt med tre scoringer. Foto: Annika Byrde

Ti strake

Det ble spilt tre andre kamper i Fjordkraft-ligaen torsdag kveld.

Sparta tok tirsdag sin niende strake seier, noe som er klubbrekord. Torsdag møtte de igjen Stavanger Oilers.

Også denne gang vant sarpingene.

Tommy Kristiansen scoret sitt første mål denne sesongen, men det hjalp lite. Kristian Jakobsson og Emil Lundberg sørget for at Sparta ledet før siste periode.

Lundberg økte ledelsen, før Henrik Knold satte inn 4-1.

Sjur Robert Nilsens menn gjorde det igjen. Oilers ble slått og Sparta økte klubbrekorden.

Slo rivalen

Storhamar tok imot naboen ved Mjøsa, Lillehammer, til rivaloppgjør. Det endte med seier for bortelaget.

Jacob Berglund scoret kampens første mål, tidlig i andre periode.

Etter de to første periodene sto det 2-1.

Sverre Rønningen utlignet seks minutter ut i tredje periode.

Samme mann sørget for full jubel hos bortesupporterne da han sendte Lillehammer i ledelsen. Eriksson økte til 2-4. Det ble sluttresultatet. En veldig viktig seier for Lillehammer før Hockey Classic til helgen.

Frisk Asker var fullstendig overlegne mot Manglerud. Etter første periode ledet de 0-3. Det ble tidlig i neste periode til 0-5. Det sto 1-6 før siste periode.

David Morley økte til 1-7. Det ble resultatet.