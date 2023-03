Sammenligner klubben med Nord-Korea

Tirsdag kveld kokte det fullstendig over i sosiale medier.

I HARNISK: Flere supportere tok til sosiale medier for å lufte frustrasjonen tirsdag kveld. Foto: Poppe, Cornelius

– Hvis det å sørge for at alle kan føle seg trygge på ishockeykamp er å være Nord-Korea, så har jeg ingen problemer med å bli stemplet som Nord-Korea, sier påtroppende styreleder i Storhamar, Njål Berge.

Etter semifinalekampen mellom Vålerenga og Storhamar tirsdag kveld, la Storhamar ut et skjema for kjøp av billetter for bortesupportere til torsdagens kamp på Hamar.

I skjemaet sto det:

«For at alle skal få en så god opplevelse som mulig kan velge mellom 2 typer billetter. - Ståplass på midtfeltet X (kun voksne / kun toalett utendørs) - Sitteplass på sidefeltene L/M (sammen med andre tilskuere, tilgang til hele hallen)

VIKTIG! Ståplassene på felt X er personlige, og legitimasjon vil bli avkrevd ved inngangen. DU kan derfor kun bestille 1 billett per mobilnummer - og navnet på billetten MÅ stemme med navnet på legitimasjon ellers vil man bli nektet adgang.»

– Hei og velkommen til Nord-Korea



At Hamar-klubben krevde legitimasjon fra bortesupportere har satt sinnene i kok i Vålerenga-leiren. Flere supportere tok til Twitter for å lufte frustrasjonen. Noen sammenlignet til og med klubbens krav til legitimering med regimet i Nord-Korea.

Hei og velkommen til Nord-Korea. Her ber vi om legitimasjon for å slippe deg inn på kamp. I tillegg kan vi tilby fantastiske sanitære forhold som utedo av typen festival, og skulle du savne jobben din så har vi pakka dere inn i byggjerder også.



God match! https://t.co/N6xt3g4VCZ — Kim Løvstad (@LovstadKim) March 22, 2023

Det var Hamar Arbeiderblad som omtalte saken først.

– Det er mistenkeliggjøring

Styremedlem i Klanen, Jostein Ellingsen, er tydelig på hva han syns om at Storhamar krever legitimasjon av bortesupporterne før torsdagens kamp.

– Jeg må jo si at det er ganske ræva. Det er mistenkeliggjøring. Det er respektløst, sier han til TV 2.

– Det er sånn at når man kommer som bortesupporter, så forventer man å bli behandlet bra. Det de holder på med der oppe, er et brudd på den uformelle kontrakten som finnes når man reiser rundt supporter, sier styremedlem i Klanen.

– Men hvis man kun reiser opp for å se en ishockeykamp, hva er da problemet med å vise legitimasjon?

– Det handler litt om at, hvorfor skal storebror se deg? I tillegg har vi en del unge supportere også, som kanskje ikke har legitimasjon. Det fremstår som fullstendig tåpelig, og jeg sliter med å se motivasjonen bak det, sier Ellingsen.

Flere boikotter

Ellingsen forteller at han er en av dem som ble forbannet da han leste hva som sto i skjemaet.

– Jeg tenkte, gidder de dette? Man blir jo oppgitt og forbanna.

Han legger til at det nå er flere VIF-supportere som har valgt å boikotte torsdagens kamp.

– Det er veldig synd at det nå er mange som velger å boikotte kampen på grunn av dette.

– Man mistenker jo at Storhamar gjør dette så folk ikke skal gidde å reise, og at de skal få en fordel på tribunen. Vi skal innkassere seieren i fjøset uansett, for å si det sånn, sier Ellingsen.

– Taper penger

Påtroppende styreleder i Storhamar, Njål Berge, sier til TV 2 tar sammenligningen med Nord-Korea med knusende ro. Han forteller at det viktigste for klubben er å skape en trygg ramme rundt kampen.

– Hvis det å sørge for at alle kan føle seg trygge på ishockeykamp er å være Nord-Korea, så har jeg ingen problemer med å bli stemplet som Nord-Korea, sier Berge.

– Vi taper masse penger på dette og vi hater å måtte gjøre det. Men vi er dessverre helt maktesløse. Dette er det siste virkemiddelet vi har for å prøve å få kontroll.

Han forklarer at klubben i etterkant av første semifinalekamp, har fått henvendelser fra tilskuere som dro hjem.

– Norsk ishockey fortjener at barnefamilie skal kunne gå på kamp. Dessverre var det mange som gikk hjem sist, fordi barna ble redde. Vi har fått mange henvendelser i etterkant fra folk som ikke følte seg trygge på søndag. Sånn kan vi ikke ha det, avslutter han.