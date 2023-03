Røymark: – Vi er presset opp mot veggen

Storhamar - Vålerenga 3-0

Etter et ellevilt rivaloppgjør på Jordal lørdag, var forventningene høye før den femte semifinalen mandag.

Vålerenga må vinne en bortekamp denne semifinaleserien om de skal ha en sjanse til å ta seg til finalen.

Det klarte de heller ikke denne gang.

Storhamar var mange hakk bedre i den første perioden og satte begge kampens to scoringer der.

Dermed må de kongeblå vinne begge de to siste finalene, om ikke det skal ende med det TV 2s hockeyekspert mener vil være en fiasko.

– Det var veldig viktig at vi klarte å vinne her i dag. Målet vårt er å vinne en kamp på Jordal. Det har vi sjanse til å gjøre om to dager. I dag er vi bedre enn Vålerenga, sier Storhamars trener Petter Thoresen til TV 2.

– Jeg synes Storhamar fikk kampen dit de ville. Vi var ikke helt med fra start. Første periode var kanskje den verste perioden vår denne semifinaleserien, sier Vålerengas trener Fredrik Andersson.

Kniven mot strupen

Vålerengas Martin Røymark var naturlig nok misfornøyd med eget lags innsats da han møtte TV 2 etter kampen.

– Det var en litt skuffende første periode, selv om vi har noen målsjanser og kunne scoret ett. Det blir tøft når vi ikke scorer. Hadde vi fått ett mål så hadde de nok blitt litt stressa, men det fikk vi ikke, sier han.

Martin Røymark, ishockeyspiller Vålerenga Foto: Ida Cecilie Madsen

– Hva tenker du om måten dere kommer ut på i første periode?

– Det var ikke helt sånn vi ville komme ut. Det var ikke helt etter planen, svarer veteranen.

Han mener de startet for dårlig, før det var ganske jevnt utover kampen. Røymark slakter eget powerplay, og oppsummerer med at det aldri ble spesielt spennende da de ikke lyktes med å score.

– Dere må vinne de resterende kampene. Kjenner du på presset?

– Nei, egentlig ikke. Vi må jo vinne hjemme. Vi har egentlig måttet vinne alle hjemmekampene uansett, men nå er vi presset opp mot veggen og må vinne begge de to kampene som er igjen, svarer han.

Markerte sin misnøye

Storhamars Simen André Edvardsen måtte stå over mandagens kamp. Han fikk én kamp karantene etter krysstaklingen på Rasmus Ahlholm forrige kamp. Andreas Dahl, som ikke har spilt de forrige semifinalene, meldte seg klar til tjeneste for de gule og blå.

Vålerengas Didrik Nøkleby Svendsen spilte ikke den femte semifinalen.

Før kampen markerte bortelagets supportere sin misnøye med hvordan de har blitt tatt imot de siste gangene og den reduserte tilskuerkapasiteten på bortefeltet som klubben først meldte om, men så snudde på. Det markerte de før kampen med bannere med dette skrevet på: «Hva blir det neste? Nei til tribuneliv! - H-A.no. Visit Nord-Korea.no. Kim Njål-Un»

– Vi henger ikke med

Under to minutter var spilt da det brøt ut slåsskamp på isen. Martin Rønnild ble straffet med fem minutter utvisning etter sin takling på Rasmus Ahlholm. Joachim Lunde Hermansen fikk to minutter for sin takling på Rønnild.

Et drøyt minutt senere tok det helt av i CC Amfi. Tidligere Vålerenga-spiller David Booth sendte Storhamar i ledelsen. Stefan Espeland ble satt under press og endte med å gi pucken videre til Storhamars Jacob Berglund. Svensken ga den videre til Booth - som klinte til på direkten. 1-0.

Jonas Djupvik Løvlie, som før kampen ble tildelt prisen som supporternes spiller denne sesongen, traff tverrliggeren få minutter senere.

Patrick Thoresen ga Peter Quenneville en kjempesjanse til å øke ledelsen da Vålerenga rotet det til med et bytte, hvor Thoresen smart spilte lagkameraten gjennom det åpne forsvaret. Gillam reddet gjestene.

Kort tid senere økte Berglund ledelsen. Anton Karlsson fant lagkameraten som tok pucken pent med seg og banket den i garnet. En fin scoring av svensken.

Dahl traff stolpen etter at Tommi Taimi rotet bort pucken i egen sone.

Så dro Thomas Olsen seg forbi og fikk satt Trym Gran på prøve. Den besto hjemmelagets målvakt.

– Vi henger ikke med. Vi klarer ikke å spille pasninger til hverandre. Da blir det vanskelig å spille hockey. Vi må ha bedre pasningskvalitet og vinne en-mot-en-duellene, som vi snakker om hver jævla dag. Vi må bare glemme den første perioden her, sa Jørgen Karterud til TV 2 i pausen.

Misbrukte muligheter

Etter en periode hvor temperaturen var svært høy på isen, og vi fikk et par scoringer og et par skudd i stengene, var det en noe mer tam start på den andre periode.

Det tok seg opp utover perioden. Først hadde Djupvik Løvlie en god mulighet til å skyte fra godt hold, men Storhamar-spilleren rakk akkurat ikke bort til pucken fra Samuel Solem.

Martin Rønnild kom like etterpå gjennom og var i ferd med å skyte da han ble hindret av Justin Hamonic. Hjemmesupporterne ble ikke hørt da de ønsket at den storvokste canadieren skulle straffes.

Med tre minutter igjen av perioden gikk Sebastian Johansen ifra forsvarerne og fikk avsluttet alene med Gran. Han forsøkte å finte ut målvakten, før Jakub Kindl kom og forstyrret, men avslutningen fra skrått hold ble stoppet av Gran.

Karlsson misbrukte en stor mulighet da han fra en svært god posisjon bommet på målet.

Økte

Quenneville stjal pucken tidlig i offensiv sone og fikk skutt, men Gillam var raskt nede og reddet sitt lag.

Samme mann fikk kort tid senere en god mulighet ved bakre stolpe da han ble spilt fri av Booth, men igjen bommet mannen med gullhjelmen.

Først måtte Patrick Thoresen sette seg i to minutter da han etter en dytt ramlet inn i Gillam. Da reagerte supporterne med høylytt piping.

Da Berglund like etterpå også måtte sette seg, hadde Vålerenga fått en kjempemulighet til å slå tilbake.

Den klarte de ikke å bruke. Storhamar sto imot i undertall.

Quenneville fikk med åtte minutter igjen å spille nok en kjempemulighet. Heller ikke denne gang klarte han å få pucken i garnet. Denne gang ble han spilt fri på bakre.

I undertall kom Martin Røymark alene med Gran. Den rutinerte Vålerenga-spilleren lyktes ikke med å finte ut målvakten. Gran reddet hjemmelaget.

Minuttet før slutt økte vertene ledelsen. Booth traff målrammen. Berglund plukket pucken opp og ga den videre til Karlsson som sendte inn Storhamars tredje scoring. Det endte 3-0.