Roy Johansen tar over norsk klubb

I flere uker har klubben jobbet for å finne ut hvem de ønsker at skal ha hovedtreneransvaret de neste årene.

Nå har klubben funnet sin mann. Roy Johansen er Frisk Askers nye hovedtrener.

– Frisk Asker er en klubb som tenker langsiktig, og de har en bra organisasjon og bra styrte. Det er veldig bra rammebetingelse for å skape når. Da Frisk kom på banen, var det et enkelt valg for meg, sier Roy Johansen på torsdagens pressekonferanse.

Frisk Askers sportssjef Vidar Wold opplyser at det var 36 trenere som søkte på jobben. Klubben ønsket seg en skandinavisk trener, og av de åtte som ble innkalt til intervju var sju av dem svenske.



– Det er mange bra spillere, og det er absolutt mulig å få til noe. Dette er den klubben ved siden av Oilers som er best organisert og hvor det er best mulighet til å gjøre det bra, og det trigger meg som har vært i klubber som ikke har like mye orden i sysakene, sier Johansen.

– Alt ligger til rette for at vi skal få til noe her, sier Johansen til TV 2.

Den tidligere mangeårige landslagstreneren har de siste månedene ledet danske Rungsted, etter at han begynte sesongen som Manglerud Star-trener. Han ga seg i Manglerud da klubben ble nødt til fristille personell på grunn av økonomiske problemer.

– Må stålsette seg

I den nyeste podkast-episoden av TV 2 Hockeyprat delte ekspertene sine meninger om den da kommende signeringen.

Der omtales signeringen av Johansen som et stilbrudd.

– Jeg tror det er noen av spillerne i Asker som må stålsette seg for en relativt tøff oppkjøring. En av hans filosofier er at trening er gratis og det skal man gjøre mye av. De kommer nok til å fremstå som et veldig godt fysisk rustet lag, sier hockeyekspert Jesper Hoel.

Eksperten tror det kan være sunt for Frisk Asker å endre noe på stilen nå om de skal kunne utfordre toppklubbene Stavanger Oilers, Storhamar og Vålerenga de neste par sesongene.

– Han setter utrolig høye krav. Det har kanskje til tider vært litt for komfortabelt å være Frisk-spiller. Jeg tror måten han er på kan passe veldig godt for hvor klubben er i dag. Han sjekker av på en god del av de boksene klubben har godt av nå, sier hockeyekspert Bjørn Erevik.

Tok over selv

Klubbens tidligere hovedtrener, Jan André Aasland, fikk sparken i januar etter en rekke med svake resultater.



Aasland ledet laget med suksess i sine første år, men sammen med Simon Stolt Wang klarte han ikke å ta laget dit det var forventet før sesongen.

Da tok klubbens sportssjef Vidar Wold selv over hovedtreneransvaret ut sesongen.

Aasland har foreløpig ikke funnet seg en ny jobb. Stolt Wang er klar som trener for den nye ishockeylinja på NTG Kongsvinger.