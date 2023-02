Rekordmannen hylles: – Imponerende

Feiringen måtte utsettes et par uker, men på torsdag kan Steffen Thoresen endelig juble. Når Manglerud Star møter Sparta i TV 2 Play-sendt kamp torsdag kveld, spiller nemlig Thoresen sin kamp nummer 914 på øverste nivå i Norge.

Dermed passerer han Storhamar-legenden, Pål «Magic» Johnsen, og blir den spilleren som har flest spilte kamper i Fjordkraft-ligaens historie.

Hovedpersonen selv legger ikke skjul på at han syns det er stas å snart toppe adelskalenderen.

– Det er selvfølgelig stort. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på det før en på laget nevnte det i fjor. Det er litt stort å ha holdt ut så lenge, smiler han.

Steffen Thoresen spiller sin 914. kamp i Fjordkraft-ligaen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Har ofret mye

Lovordene er mange om rekordmannen. Espen «Shampo» Knutsen var Thoresens trener under perioden i Vålerenga. Han er ikke overrasket over at det er nettopp Thoresen som nå tar rekorden.

– Han er veldig godt trent, og har en fantastisk fysikk. Steffen har den vinnerskallen som Thoresen-familien er kjent for. Han elsker å konkurrere. Det er ingen overraskelse, for å si det sånn.

– Det er imponerende. Man må virkelig ha en motivasjon og en «passion» for hockey for å spille 914 kamper, så det er gøy at han nå tar den rekorden, sier «Shampo».

Espen "Shampo" Knutsen er imponert over at Steffen Thoresen nå blir historisk. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Også nåværende rekordinnehaver, Pål Johnsen, er tydelig på at han unner Thoresen å ta over stafettpinnen.

– Hvis det var noen som skulle ta den, så syns jeg det er fint at det er Steffen. Han er en fin type og en hardtarbeidende fyr. Han har ofret mye for å komme dit han er i dag, så det er veldig fortjent.

– Er det litt bittert å miste rekorden?

– Nei. Steffen fortjener dette. Jeg har fortsatt spilt flest kamper i Storhamar. Det er det viktigste for meg, sier Johnsen.

– Henger høyest

I løpet av sin 19 år lange karriere er den tidligere Storhamar, Vålerenga og Lørenskog-spilleren klar på hva han husker best.

– Å spille i OL og VM. Det å få representere Norge henger høyest for meg.

Thoresen tar også med seg at han har vunnet NM-gull med både Vålerenga og Storhamar på veien.

– NM-gullene er selvfølgelig også stort, men jeg har ikke vunnet mer enn to ganger på 19 år. Til gjengjeld har jeg tapt fem finaler også, ler han.

– Man husker best de gangene man vinner, legger han til.

Steffen Thoresen har vunnet NM-gull med både Vålerenga og Storhamar. Foto: Junge, Heiko

– Tar et år av gangen

Han debuterte på toppnivå i 2004, året før flere av lagkameratene ble født. Thoresen legger ikke skjul på at han av og til blir påminnet om at han har hatt en lang karriere.

– Jeg har jo spilt med fedrene til flere av de jeg spiller med i dag. For eksempel spilte jeg med treneren min, Marius Trygg i Lørenskog, og nå spiller jeg med både sønnen og broren hans. Man blir minnet om at man har vært med en stund, ler han.

– 914 kamper. Hvor lenge skal du holde på?

– Det har jeg ikke tenkt på. Jeg tar et år av gangen. Jeg liker hockey og liker å trene, så jeg kjører på videre og ser hvor lenge motivasjonen holder.