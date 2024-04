Reiste seg etter ordkrigen: – Så mørkt ut

SVÆRT UENIGE: TV 2s hockeyekspert Erik Follestad og Vålerengas sportssjef Anders Myrvold har svært ulike meninger om hvordan man i 2024 skal sette sammen et hockeylag. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Erik Follestad kalte det hele «pinlig», og fikk kraftsalver i retur. Etter ordkrigen har det snudd for Vålerenga.

– Er det Tabloid-Follestad du snakker om? Han tar vi med en klype salt, svarte Vålerengas sportssjef da han forrige uke ble konfrontert med kritikken fra TV 2s hockeyekspert.

Anders Myrvold uttrykte tydelig at han mente kompetansenivået til eksperten er for lavt. Follestad svarte syrlig tilbake.

– Det er interessant å høre at hockeyorakelet Anders Myrvold beskylder meg for å sitte på lite kompetanse hva gjelder hockey, når du ser på alle signeringene han har gjort som flopper, og når han ikke klarer å sette sammen et konkurransedyktig lag, sa Follestad.



I uken som har fulgt etter ordkrigen, har Myrvolds utplukkede menn svart på tiltalen. Nå er de kun én seier unna å ta seg til finale.

Det betyr ikke at TV 2s ekspert legger seg flat.

– Det er flott å se at de hører etter, sier Follestad med et glimt i øyet.

IMPONERT: TV 2s hockeyekspert Erik Follestad har latt seg imponere av Vålerengas siste kamper. Foto: TV 2

– Fortsatt langt igjen!

– Jeg synes kritikken jeg har kommet med har vært berettiget. I serien hadde de andreplassen i sin hule hånd. Den kastet de bort, svarer Follestad og forklarer videre:

– De gikk fra å være et veldig bra lag før jul, til å ikke være i nærheten. Vålerenga er en av de største klubbene og skal være blant de beste i Norge. Da de så spilte så dårlig, ville det vært rart å ikke kritisere det. Så får folk mene hva de vil, men jeg kritiserer de jo fordi jeg vet hvilket potensial de har i gruppa.

Samtidig legger han ikke skjul på at han for en uke siden, da hockeyprofilene gikk ut mot hverandre, tvilte på om laget hadde det som skullet til for å snu det.

BRENNHET Vålerengas kaptein Martin Røymark har virkelig svart på Follestads spørsmål om hvem som skal vinne for Vålerenga. Røymark sikret spilleforlengelse lørdag, før han ble matchvinner i sudden death. Mandag fuglte han opp med to scoringer i første periode i DNB Arena. Foto: Carina Johansen

– Jeg skal være ærlig og si at når duppen varte så lenge og det ikke så ut som at de visste hva de skulle gjøre utpå der, så det mørkt ut. Jeg var veldig i tvil om de kom til å klare det. Men nå har de det i sin hule hånd, sier han.

Tross Vålerengas sterke form og glimrende utgangspunkt før den sjette semifinalen, påpeker eksperten at det er tidlig å ta helt av på Oslos østkant.

– Det er fortsatt langt igjen til NM-gull, sier Follestad.

Utsolgt på to minutter

Før den sjette semifinalen leder Vålerenga 3-2 i kamper over regjerende norgesmester Stavanger Oilers.

Det betyr at et fullsatt Jordal Amfi onsdag kveld kan se de mørkeblå sikre den siste gjenværende finalebilletten. Der venter erkerival Storhamar.

– Det de viste i tredje periode lørdag og første og tredje periode mandag, er hva man har etterlyst av Vålerenga. De spiller med tempo og er fysiske i spillet. De viser karakter, sier eksperten.

– Tror du at de sikrer finalebilletten onsdag?

– Ja, det tror jeg, svarer Follestad.



To minutter etter kampslutt mandag kveld var onsdagens kamp i Jordal Amfi utsolgt.

