Reagerer på slagene: – Kunne gått mye, mye verre

Se hendelsen i videovinduet øverst!

Reaksjonene har vært svært sterke etter at Olivier Dame-Malka (33) slo Sondre Grønli (18) til blods torsdag kveld.

Det var under kampen mellom Dame-Malkas Frisk Asker og Grønlis Stjernen at de to spillerne havnet i slåsskamp.

Etter hendelsen uttalte Stjernens styreleder Gisle Edvard Årnes at klubben kom til å levere inn en anmeldelse etter hendelsen.

– Det går bra etter forholdene, sier Sondre Grønli til TV 2 fredag.

18-åringen er tydelig forslått når TV 2 møter ham. Han har en stor blåveis rundt høyre øye.

KRAFTIG BLÅVEIS: Sondre Grønli har tydelige merker etter slåsskampen. Foto: Torstein Wold / TV 2

I løpet av natten har han blitt vekket flere ganger for at man skulle få sjekket om han hadde pådratt seg en hjernerystelse.

Fredag kom det nye bilder fra hendelsen som viser at det er en liten konfrontasjon mellom Grønli og Dame-Malka før slagene hagler.

Under kampen torsdag fikk TV-kameraene kun med seg slutten av hendelsen.

TV 2 spurte fredag Grønli hva som egentlig skjedde før slagene haglet.

– Han spør meg om jeg vil slåss, men jeg sier ingenting. Jeg sier ingenting under hele hendelsen. Plutselig begynner han å dele ut slag, helt uten at jeg var klar for det. Da prøver jeg i selvforsvar å slå mot armen hans. Jeg lykkes ikke helt med det. På det første slaget klarer jeg å miste hansken, jeg dropper den ikke. Så treffer han meg i hodet, så treffer han en gang til ganske hardt. Da merker jeg at han ikke har hansken på, da må jeg bare slenge meg unna. Da er jeg heldig som unngår enda et slag.

TYDELIG MERKET: Slik så øyet til Sondre Grønli ut fredag. Foto: Torstein Wold / TV 2.

– Så det er ikke noe du sier som gjør at han gyver løs?

– Jeg sa ingenting under hele hendelsen, sier Grønli.

– Jeg var feil mann til feil tid.

– Tenker du det kunne gått verre?

– Mye, mye verre. Hadde jeg ikke slengt meg unna, så kunne han fått et veldig hardt slag på det tredje slaget.

Grønli opplyser om at han ikke har fått påvist hjernerystelse og han håper å være tilbake på isen i løpet av neste uke.

Preget far: – Det har vært en tøff natt

Sondre Grønlis far, Jens Robert Grønli, var også med da sønnen møtte TV 2 fredag.



– Når vi ser bildene fra Stjernehallen, så ser vi at det er spillere som applauderer slåsskampen med å slå kølla i isen. Det er fryktelige bilder å se på. Jeg skjønner ikke hva folk tenker med, det er helt håpløst. Det er trist å oppleve, sier faren.

– Hvordan har det siste døgnet vært for deg som far?

– Det er tøft å se selvfølgelig. Jeg opplevde det ikke så veldig tøft på isen i går, men det har vært en tøff natt, sier en tydelig preget far.

– Har han vært heldig?

– Ja, det vil jeg si. Når man ser bildene i ettertid har han vært heldig. Dette kunne gått mye verre, sier Jens Robert Grønli.

STØTTE: Pappa Jens Robert Grønli var med sønnen til Stjerneehallen fredag. Foto: Torstein Wold / TV2.

Stjernen-spiller Brendan Ellis så hendelsen på nært hold og reager kraftig på hendelsen som skjedde i Stjernehallen.

– Det er tøft å se for å være ærlig. For meg er det ganske respektløst. Dytting og slikt skjer hele tiden, men i Norge er det ikke slåssing. Folk er ikke forberedt på å slåss. Han er en ung gutt som ikke ville slåss. Det så ut som om at spilleren deres hadde en agenda om å skade ham, sier Ellis.

– Det er respektløst. Det får sporten og ligaen vår til å se ille ut.

Dame-Malka blir ikke tilgjengelig for intervju

TV 2 har snakket med sportslig leder i Frisk Asker, Vidar Wold, fredag.

– Det er en hendelse der en av våre spillere blir taklet bakfra og det blir litt tumulter. Stjernens spiller søker Malka, setter en skulder i brystet på ham, det blir munnhoggeri, og så utvikler det seg til en fight, sier sportslig leder i Frisk Asker, Vidar Wold til TV 2 dagen derpå.

– Så må jeg si at det er ingen som ønsker at det skal være slike situasjoner i norsk hockey. Det er absolutt ikke noe man ønsker å se i norsk hockey og det er ingen som forsvarer det der, understreker Wold.

– Når man går ut med et klipp som bare viser selve nedslåingen, ser det veldig stygt ut. Bildet er større enn akkurat de tre sekundene. I går virket det som en voldshendelse som var tatt ut fra intet, det var det ikke.

Wold opplyser samtidig at Dame-Malka ikke vil bli tilgjengelig for intervju med pressen fredag.

Kampen var Dame-Malkas siste for Frisk Asker, ettersom kontrakten hans gikk ut natt til fredag.

– De skal få lov til å tro hva de vil. Jeg vet at jeg ikke var ute etter å slåss, sier Grønli om Frisk Askers sportslige leders uttalelser.