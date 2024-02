Reagerer på oppsiktsvekkende funn: – Merkelig!

Et oppsiktsvekkende funn av ti røde millioner kroner, har ført til ny krise. Landslagssjefen reagerer på funnene og frykter for utviklingen.

– Selvsagt er det ikke bra. Det er dårlig håndverk som har satt oss i den situasjonen vi er i, sier landslagssjef Tobias Johansson.



Han ble i likhet med TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik naturligvis skuffet da han fikk høre om de nye, vonde funnene.

– Jeg trodde at de hadde snudd alle steiner da informasjonen kom i høst (om at landslagene ble satt på pause). Det er veldig overraskende at de fant enda mer og at det er et såpass stort tall, sier han.

Ishockeyforbundet har i flere år slitt økonomisk. De siste par årene har det toppet seg, og denne uken offentliggjorde forbundet at de i fjor gikk 15 millioner kroner i underskudd.

Ti av millionene ble plutselig oppdaget i høst.

– Merkelig!

Johansson ble informert om de vonde tallene uken før landslagssamlingen i Frankrike.

– Hva tenker du om at de oppdaget at underskuddet var ti millioner kroner mer enn ventet?

– Det må jeg si at er veldig merkelig. Det må være dårlig håndverk fra mennesker som ikke lenger er i forbundet. Jeg kan ikke si annet enn at det er merkelig at det ikke er blitt kontrollert, når det er snakk om så store tall. Jeg er ingen økonom og vet ikke helt hvordan det fungerer, men det er ingen tvil om at det er dårlig håndverk, svarer Johansson.

I tillegg til å være landslagssjef er svensken også topphockeysjef i Norges Ishockeyforbund. Der har han ansvar for utviklingsarbeidet med yngre landslag.

Med stor sannsynlighet vil den skrale økonomien gå utover yngre landslag.

– Vi kommer til å måtte slå våre hoder sammen for hvordan vi skal beholde trykket i utviklingsarbeidet.

Han vet foreløpig ikke hvordan de yngre landslagene vil rammes.

– Hvor stor tillit har du til Tage Pettersen som Ishockeypresident?

– Sammen med Petter Salsten (konstituert generalsekretær til sommeren) har han gjennom høsten identifisert alle svarte hull. Jeg har stor tillit til de to, svarer landslagssjefen.

Presidenten ønsker ny periode

De økonomiske problemene i Ishockeyforbundet har vært gjentagende de siste årene.

I fjor sommer endte det med at generalsekretær Ottar Eide ble erklært uønsket. Etter hans avgang, har problemene fortsatt for forbundet.

Onsdag måtte Pettersen svare på om han tror han er rett mann til å lede forbundet ut av krisen.

– Det enkle svaret er at det er opp til tinget. Av de som hadde ordet på ledermøte mandag kveld, var gjennomgangstonen at det ble takket for åpenheten vi har og den store innsatsen vi har lagt ned.

– Men er du motivert til en ny periode?

– Ja, etter å ha nedlagt så mye tid de siste månedene i en utfordrende virkelighet, har jeg motivasjon til å overlate forbundet og organisasjonen i god stand.