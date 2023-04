Reagerer på motstandernes biting: – Smittet av kuene

Finalefest: Se Stavanger Oilers-Storhamar på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra kl. 18.30

– Han biter meg som en hund! freste Kristiansen der han i fjor sto med blodig tommel, og fulgte opp med å kalle motstander Jan Brejcak for «din lille rotte».

I forrige uke sto en ny motstander og langet ut mot en Storhamar-spiller etter å ha blitt bitt i fingeren.

– Han gjøken (Simen Andre) Edvardsen beit meg i fingeren. Det er sånn som skjer på isen. Jeg har aldri opplevd det. Han sliter sikkert med sine greier, sa Vålerengas Andreas Martinsen.

Edvardsen ristet på hodet og mente at Martinsen «kjørte fingeren inn i munnen hans», men han bekreftet å ha bitt, og han ble nødt til å sone karantene neste kamp.

Når situasjonene tas opp, griper Kristiansen sjansen til å fyre opp før finaleoppgjøret mot de gule og blå.

– Det er tydeligvis noe skjer oppå Hamar. Jeg vet ikke hva det er, om de har blitt smittet av kuene eller hva det er, men det har blitt mye biting på dem, sier Oilers-profilen.

REAGERER: Tommy Kristiansen mener spillerne må holde seg for gode for å bite. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

«Alle andre sin skyld»

Kristiansen håper motstanderlaget løser situasjoner på en annen måte når lagene nå møtes i finaleserien.

– Det hører ikke hjemme i hockeyen, men det er «alle andre sin skyld». Nå var det Martinsen som dyttet fingeren inn i munnen på Edvardsen. Det er tydeligvis noe de får for seg der oppe, men vinner de ikke duellene så må de vel bite da, sier Kristiansen og gliser.

– Hva synes du om den oppførselen og at det blir bitt?

– Det er nok litt tilfeldig. Jeg tror ikke at Edvardsen er så stolt av det, svarer han.

Her kan du se situasjonen hvor Kristiansen ble bitt forrige sesong:

– Brukt alle pengene i bygda

Mandag tar Oilers imot Storhamar til den første finalekampen. Kristiansen tror ikke vi får en ny best-av-syv-serie som blir avgjort på fire kamper, som det ble i fjor.

Han forventer tøffere kamp i år.

– De har et veldig bra og dyrt lag. De har jo brukt alle pengene som er i bygda for å vinne i år. Men vi har også et bra lag og tro på det vi driver med, sier Kristiansen og smiler.

Denne våren har han brukt anledningene han har fått til å flytte favorittstempelet over på andre lag, til tross for at de er regjerende mester og vant seriespillet denne sesongen.

– Hvilket lag er favoritt nå?

LIGAENS BESTE?: Stavanger Oilers-spiller Tommy Kristiansen mener at Storhamar-spiller Patrick Thoresen er ligaens beste spiller. Foto: Lise Åserud

– Det er vel 50/50. Storhamar har vel tømt alt som er av lommebøker for å komme til finalen, så kanskje Storhamar er favoritter, svarer han.

– Ligaens beste spiller

Oilers-profilen er ikke i tvil om hvilken spiller som må stoppes hos motstanderlaget om de igjen skal løfte kongepokalen i Stavanger denne våren.

Patrick Thoresen, Storhamars kaptein og klare leder, kommer til å passes godt på.

– Han er jo ligaens beste spiller, synes jeg. Patrick er viktig for Storhamar. Samtidig føler jeg at det er en vi skal klare å ta. Vi må sette han litt på plass og få det til å brenne under hjelmen på ham. Min spillestil er å komme under huden på de beste spillerne. Det er Patrick. Vi er venner utenfor, men på isen blir vi nok ikke så gode venner, sier Kristiansen.

KJENT PLASS: Tommy Kristiansen i utvisningsboksen i DNB Arena. Der har han brukt mye tid, og det vil ikke overraske noen om det blir flere minutter der i finaleserien. Foto: Christoffer Andersen

Veteranen fullroser sin tidligere landslagskollega, og mener Thoresen er en av tidenes tre beste norske spillere.

– Han har et så stort navn i Russland at jeg tror ikke den vanlige nordmann skjønner det. Han har vært utrolig stor for norsk ishockey, sier han.

David Booth er en annen spiller hos Hamar-laget som har hatt en stor karriere i de største ligaene. Det er naturligvis en annen av Storhamar-spillerne som de i Stavanger vil være ekstra oppmerksomme på.

– Booth har hatt en sinnssyk karriere. Han er en som kan avgjøre kamper og som er en veldig viktig spiller for Storhamar. Men vi har Martin Lefebvre bak oss, som er ligaens beste back. Han skal ta vare på de gutta der, sier han.

NY GULLJAKT: Tommy Kristiansen har vunnet kongepokalen fire ganger med Stavanger Oilers. Nå jakter de et nytt NM-gull. Foto: Carina Johansen

33-åringen har foreløpig ikke tapt et eneste sluttspill med Oilers.

Til tross for å ha vunnet kongepokalen fire ganger med sin nåværende klubb og en gang med moderklubben Sparta, har ikke lysten på gull blitt mindre med årene.

– Absolutt ikke. Det er alltid vanskelig å vinne et gull, og det blir vanskeligere og vanskeligere å vinne. Men å dele den gleden med kompiser etter et år, er en følelse som ikke kan beskrives. Vi skal ha gullseremoni igjen!