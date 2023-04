Raser etter poengtrekk: – Må ta sin hatt og gå

Sjur Robert Nilsen er rasende på eget forbund og har mistet all tillit til ledelsen. Han mener at den ansvarlige bør gå av, etter at klubben leste om poengtrekket i avisen.

Hovedtreneren er ikke nådig i sin kritikk av forbundet etter at hans lag straffes for ikke å nådd et delmål i deres økonomiske handlingsplan.



Straffen blir å starte neste sesong med tre minuspoeng. Sparta har heller ikke foreløpig fått godkjent klubblisens for neste sesong.

Klubbledelsen fikk først vite om poengtrekket da en supporter sendte skjermbilde av en artikkel i Gudbrandsdølen Dagningen.

Det får Nilsen til å frese.

– Det er under enhver kritikk. Det er en så stor kommmunikasjonsvikt fra Norges Ishockeyforbund at jeg mener den ansvarlige bør ta sin hatt og gå. For oss som klubb er det en så alvorlig sak og vi leser det først i en avis fra Lillehammer, svarer hovedtreneren tydelig oppgitt.

– Kaster oss under bussen



Hovedtreneren som har et brennende engasjement for ishockeyen i Norge, er ikke nådig i sin kritikk av forbundet og generalsekretær Ottar Eide.

– Det hører ikke hjemme noe sted. Vi har noen utfordringer for at norsk ishockey skal vokse. En av de største er kanskje Norges Ishockeyforbund. De må kanskje begynne å se på seg selv. Jeg så en landskamp nå hvor vi har to sponsorer på drakta, til tross for at vi har vært en A-nasjon siden 2006. At vi i Sparta har gjort noen feil er innlysende, men at forbundet nå går inn og trekker oss tre poeng, mener jeg er sportslig direkte urettferdig. De kaster oss under bussen og har ikke magemål til å en telefon først. Det er slett ledelse, freser han.



Generalsekretæren forstår at det er sterke følelser i sving, men han står for forbundets avgjørelse.

SVARER: Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er mye følelser i saken og jeg registrerer at Sjur Robert mener hele ledelsen i NIHF må gå. Jeg regner med han har lest den signerte handlingsplanen som Sparta har undertegnet. Dersom han har det er jeg forundret over at mener avtalens innhold ikke skal vektlegges, svarte Eide TV 2 da han ble konfrontert med Nilsens uttalelser.



Klubben vil engasjere juridisk kompetanse og rette klage mot NIHF.

– Vi får her ingen tid til å komme med et motsvar, ingen tid til å forklare, ingen mulighet til forberede oss overfor våre samarbeidspartnere, støtteapparat, spillere, supportere, media eller andre. Vi jobber knallhardt hver dag for at vi skal vokse som klubb, så blir vi kastet under bussen av generalsekretæren. Dette er etter vårt syn ekstremt dårlig håndtert fra NIHF sin side, sier daglig leder Henning Svendsen.



Under handlingsplan

Sparta Ishockey Elite har siden 2020 måttet følge en handlingsplan fra forbundet.

Den gang hadde klubben en langsiktig gjeld på 2 656 000 kroner, etter at Sparta Sport AS ble avviklet.

De forpliktet seg da til at egenkapitalen skulle bli positiv innen utgangen av 2023. Fristen ble senere flyttet til utgangen av 2024, grunnet covid.

Siden den gang har klubben økt omsetningen med over ni millioner kroner. Den langsiktige gjelden til klubben er nå på litt over 300 000 kroner, ifølge klubben.

I budsjetteringen for foregående sesong bommet de med over 400 000 kroner. Klubben budsjetterte med å gå 600 000 kroner i pluss. De endte med et plussresultat på 135 000 kroner, noe som ikke er nok til å holde forpliktelsen til forbundet.

– At de velger å gi oss den strengeste sanksjonsmuligheten, er etter vårt syn strengt og unødvendig, sier den daglige lederen.



Ble ikke straffet

Klubben er den eneste på det norske toppnivået som ilegges straff i form av poengtrekk. Det skjer etter en sesong hvor Manglerud Star tidlig måtte fristille spillere for å ha råd til å fullføre sesongen og hvor de har vært åpne om at de gikk 2,3 millioner kroner i underskudd for sesongen 2022/23. Også Manglerud venter på å få innvilget klubblisens for neste sesong.

Heller ikke Lillehammer straffes for sitt økonomiske rot den foregående sesongen. Der lyste alle lamper før jul da klubben gikk mot et underskudd på fire millioner kroner. Spillere ble fristilt. Klubben ble akkurat reddet, og redningsaksjonen har vært formidabel.