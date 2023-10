Poengkongen drømmer om nytt proffeventyr

Den svenskfødte Lillehammer-profilen var i en årrekke blant landslagets mest betrodde menn, men det begynner å bli år siden og 31-åringen kommer fra en sesong hvor han ikke var i nærheten av det nivået de hockeyglade vet han har inne.

Spilleren med erfaring fra en av verdens største ligaer, var naturligvis svært bevisst på hvor karrieren var på vei og at han ikke var den bærebjelken de håpet på i moderklubben som ga han en ny sjanse vinteren 2021.

– Det kunne vel for mange se ut som at min karriere var på dalende vei. Jeg merket det selv også, sier han.

Kontrasten er stor til årets sesongstart. Reichenberg er ligaens poengkonge og har vært blant ligaens best spillere.

– Det er jævlig deilig å slå tilbake og vise at man fortsatt kan være med, sier Reichenberg.



– Vurderer ulike scenarioer

Veteranen legger ikke skjul på at han ikke har vært fornøyd med egne prestasjoner etter comebacket i mjøsbyen.

Det har naturligvis vært frustrerende.

– Jeg er litt for glad i det her til å slutte allerede, men man vurderer jo alle scenarioer. Jeg var ikke helt der at jeg ville slutte eller noe i den duren, for jeg ville prøve å komme tilbake til det nivået jeg vet at jeg kan være på, sier han.

– Har motivasjonen vært like sterk hele tiden?

– Ja, det føler jeg. Selv om man ikke scoret så mye og sånt har jeg vært med så lenge at jeg vet at det går litt opp og ned. Det gjør det med andre jobber også, svarer Reichenberg.

Før denne sesongen fikk Lillehammer et nytt trenerteam etter en turbulent sesong hvor Alexander Smirnov ble værende i det som var et kaos hvor spillere måtte forlate klubben for å hjelpe klubben til å redde økonomien. Smirnov fikk ikke tilbud om kontraktsforlengelse.

NY ROLLE: Daniel Sørvik gikk etter forrige sesong fra å være Vålerenga-spiller til å bli assistenttrener i Lillehammer. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

I april ble tsjekkiske Jakub Petr presentert som klubbens nye hovedtrener. Han fikk med seg Daniel Sørvik som assistent.

Han tror de nye trenerne er noe av årsaken til at det nå har løsnet for ham.

– Jeg får mer tillit nå. Tidligere har jeg jo også vært i Tsjekkia og da spilte vi på litt samme måte som vi gjør her nå. Da gjorde jeg også ålreit med poeng i starten, sier han.

SPILTE FAST: Alexander Reichenberg for landslaget i 2019. 31-åringen har et ønske om å komme tilbake på landslaget. Foto: Tore Meek

Utenlandsdrøm

Reichenberg tror det har vært fint for ham å få seg en jobb ved siden av hockeyen. Noen dager i uka jobber han i klesbutikk. Det gjør at han føler at han kan koble mer av og setter mer pris på hockeyen.

Han tror mer tillit og ansvar er avgjørende for at han foreløpig har flest målpoeng i ligaen.

– Jeg tror det hjelper litt at jeg har kommet inn i en kapteinsrollen. Nå har jeg fått æren av å være assisterende kaptein. Det gjør at man vil vise noe tilbake, sier han.



– Hvorfor tror du det hjelper deg?



– Jeg har jo aldri vært den som går først i rekka. I år får jeg spille veldig mye. Før har det vært større navn her. Det har det vært i de utenlandske klubbene seg har spilt i også. Det har vært spillere med bedre CV enn meg. Nå er jeg en av de som spiller mest hver kamp. Det er noe jeg tror at jeg trengte nå. Det at man spiller mer gjør jo også at man får flere sjanser til å produsere poeng, svarer han.

Den gode sesongstarten har også gitt han fornyet håp om mer landslagsspill, og kanskje også et nytt proffeventyr.

– Man vil ikke gi det opp helt. Jeg vil vise meg fram på de best mulig stedene som er mulig. Det er gøy om jeg hadde fått vært med på landslaget igjen. Så har jeg også et mål om å kanskje få et tilbud fra utlandet igjen om det skulle fortsette å gå bra. Men som offensiv spiller må man da kunne vise til litt poeng for å få et bra tilbud, sier Reichenberg.