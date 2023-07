På flyttefot – igjen

Det har vært to år med mye flytting for samboerparet.

I desember 2022 hadde de endelig funnet seg til rette i Finland, der Christian Kåsastul hadde fått kontrakt med HIFK i Helsinki.

Før det hadde han kontrakt med amerikanske Ontario Reign, som han valgte å terminere for å reise tilbake til Frisk Asker. Der ble han i kort tid før de flyttet til Finland.

For hockeyspilleren var det et mål om å bli værende i den finske ligaen, men det lot seg ikke gjøre, da kontrakten gikk ut denne sommeren. Nå blir det nytt lag, ny liga og nytt land på Kåsastul og samboeren Martine Halvorsen.

NY LIGA: Christian Kåsastul ser frem til å spille i den østerrikske ishockey-ligaen det neste året. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

– Det var helt klart et mål å bli i Helsinki, men slik ble det ikke. Vi ønsker stabiliteten og det er fint å få være på et sted litt lengre. Denne løsningen er veldig fin, sier Kåsastul til TV 2.

1. august flytter han til Bruneck i Italia for å være en del av HC Pustertal. Der har han signert kontrakt på ett år.

– Det blir spennende og nytt. Jeg tror det blir bra for meg og komme til en bra liga og få mer stabilitet enn de siste to åra, sier han.

– Jeg er heldig

Neste sommer skal Kåsastul gifte seg med Halvorsen, og hun blir også med ned til Italia. Han setter pris på at hun alltid støtter ham i karrierevalget.

– Jeg reiser ned 1. august, men er litt usikker på om hun kommer da eller senere. Hun har også det samme ønske om stabilitet. Hun er veldig snill på det der, og støtter det som er best for meg.

Halvorsen er kjent for boken «Sykt normal» og har over 100.000 følgere på Instagram. Hun har også flere 1000 følgere på TikTok. Hun har delt mye fra livet med en idrettskjæreste.

– Jeg er ekstremt heldig med at hun har en jobb som gir hun muligheten til å flytte med meg, sier han.

HELDIG: Christian føler seg heldig at forloveden Martine har en jobb som gjør at hun kan flytte rundt med han. Foto: Privat

Skatt er årsaken

Kåsastul forteller at det var en kjedelig årsak som gjorde at det ikke ble ny kontrakt med klubben i Finland.

– Jeg har ikke helt forstått hvordan, men jeg kom midt i sesongen. Det gjorde noe med skatten og at jeg hadde blitt mye dyrere. De måtte ha betalt restskatt på meg. Men jeg har hatt en god prat med Helsinki og om ett år skal problemet være borte, sier han og legger ikke skjul på at det kan bli et gjensyn med det finske laget neste sesong.

– Det var en perfekt match.

Nå er det fullt fokus fram mot den nye klubben. Det italienske laget spiller i den østerrikske ligaen, ICE. HC Pustertal kom på 11.-plass av 13 lag i forrige sesong.

– Jeg har spilt mot lag fra denne ligaen i Champions League og den holder ett høyt nivå. Treneren er finsk og har fulgt meg i HIFK, og Pustertal satser veldig hardt foran den kommende sesongen. Det skal bli godt å være en hel sesong på ett sted og få mye ansvar i de momentene av spillet jeg er best i.