Øyeblikket han aldri glemmer: – Det var uvirkelig

Nattoget fra Stavanger ble noe mindre komfortabelt enn han hadde håpet, og det er en litt trøtt hovedtrener som i sola på Lørenskog poserer for fotografen.

Ingen poeng er med hjem, men laget har igjen vist at de kan tukte de aller største lagene.

Humøret til ligaens klart yngste hovedtrener er godt. Andresen nyter tilværelsen i utfordrerposisjon.

Kontrasten er stor til hvordan situasjonen var for litt under to år siden. Da fikk TV 2 bekreftet at det hadde blitt opprettet varslingssak på han og daværende assistenttrener Espen Olsen Lie.

Spillere skulle ha følt seg trakassert og kjent på det de mente var en fryktkultur i garderoben. Sponsorer fryste midler, klubben fikk juridisk bistand for å håndtere saken.

– Det var ekstremt tøft. Du visste at den saken kunne gjøre at jeg var ferdig som trener før jeg i det hele tatt hadde startet. Men jeg visste hva jeg sto for, sier Andresen.

– Følelser er vanskelig



– Jeg reagerte med sjokk og vantro, sa Olsen Lie den gangen.



Andresen hadde bestemt seg for å satse på treneryrket. Sjansen på seniornivå kom en stund tidligere enn ventet. Som 27-åring ble han Lørenskogs hovedtrener etter at daværende hovedtrener Kenneth Larsen ble hentet til Vålerenga.

Da tok han over ansvaret for en spillergruppe hvor han kjente de fleste fra sin tid som spiller i klubben og fra rollen som trener for U21-laget.

Resultatene hadde vært for varierende det første halvåret, men da han fikk høre om påstandene og varslingssaken ble offentlig kjent, toppet det seg.

– Jeg hadde jobbet ni år på skole med barn. At man plutselig skulle være en mobber passet ikke helt beskrivelsen av Niklas, for å si det sånn, sier Andresen.

BEHOLDT JOBBEN: Niklas Andresen kom til slutt styrket ut av den tøffe tiden. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Kan du på noen måte nå forstå noen av påstandene som kom?

– Det er det som er det vanskelig, for jeg vet ikke hva som ble lagt i fryktkultur. Det er alltid et skille i idrett, du må forvente at det stilles krav. Det er et klassisk eksempel i idretten at når noen ikke får den rollen de mener de fortjener så er det noen som føler på ting. Vi ønsket å bruke og satse på unge spillere fra eget akademi som truet posisjonen til mer etablerte spillere. Det var filosofien til sport og det er filosofien som har ført oss dit vi er i dag.

– Følelser er vanskelig, for du kan ikke si at de er feil. Hva du og jeg føler kan være ulikt, men det betyr ikke at det du føler er feil. Det er komplekst og vanskelig, men det var en tøff tid, svarer han.

Styret konkluderte til slutt med at det ikke var grunnlag for å gå til arbeidsrettslige skritt. Trenerne hadde tillit videre.

– Hvordan var det å skulle stå i garderoben hvor alt egentlig handler om resultater og utvikling, og vite at noen kjente på sånt?

– Det var en periode det var tøft, men vi hadde gode møter i gruppa. Vi snakket åpenhjertelig og ærlig med alle spillerne og fikk inntrykk av at nesten alle vi snakket med var uforstående til det som ble påstått og sto bak oss. Heldigvis hadde vi folk rundt oss som trygget oss på at vi skulle stå rakrygget. De sa at de hadde ryggen vår og visste hva vi sto for. De skal ikke vinne, på en måte. Det var en viktig kamp for oss som klubb. Å tro på filosofien vi ønsket. Identiteten vår i dag, var også en del av den interne uroen vi sto i da, svarer Andresen.

– Det var uvirkelig

Hovedtreneren fortsatte å tro på sin filosofi. Resultatene ble bedre. Uroen hadde lagt seg, og det handlet nå igjen om å ta den tradisjonsrike klubben tilbake til øverste divisjon.

Etter sesongen var det store utskiftninger i spillertroppen. Internt visste de at det kunne bli tøft, men samtidig så de potensialet i spillergruppa med mange talenter.

– Vi begynte ganske tidlig å se konturene av at vi var et spennende lag og at vi kunne konkurrere med alle lagene i ligaen, sier han.

Lørenskog tok seg hele veien til kvalifisering til EHL. Der skulle fire lag, to fra 1. divisjon og de to nederste fra EHL, spille om to plasser på øverste nivå.

I siste runde slo de Comet på bortebane. Lørenskog var tilbake i det gjeveste selskap.

– Det var uvirkelig, en rar følelse. Jeg måtte klype meg litt i armen. Jeg skjønte det ikke helt. Hele veien fra jul ble et eventyr. Vi hadde elleve strake seire og en lagmoral jeg aldri har vært borti. Vi mistet en del spillere ved årsskiftet, men for hver spiller som dro følte jeg de andre steppet opp enda mer, sier han.

– Hvilke følelser kjente du på da opprykket var sikret?

– Det var mye følelser, både fordi vi hadde prestert det og jeg skal ikke legge skjul på at det var mye følelser tilbake til den saken. Jeg følte at jeg hadde overbevist og vunnet over kritikerne. Vi sto støtt og trodde på det hele veien. Det var mye glede og noen tårer også. Det var en bekreftelse på at filosofien vår om å satse på unge spillere og både trene og spille på en måte som utvikler individer, ga laget resultater, svarer Andresen.

YPPET SEG: Niklas Andresen (t.v) sitt Lørenskog ga regjerende mester Stavanger Oilers, her ved hovedtrener Anders Gjøse, tøff kamp i deres første møte denne sesongen. Foto: Annika Byrde

– Det er drømmen min

Den krevende perioden tidlig i hans karriere, i ung alder, har endret ham som person og trener.

– Det var en tøff periode, men jeg lærte ekstremt mye og ble sterk i hodet.

– Over tid gjorde det meg sterkere og kanskje litt mer forsiktig, i en periode kjente jeg på at jeg ble litt defensiv. Ting og tang jeg leser påvirker meg ikke negativt lengre, for jeg har stått i en stor som var ganske mye verre. Kritikk kunne gå inn på meg, men nå preller det mer av. Jeg står mer stødig. Jeg har vært gjennom en tøff tid og lært at jeg må stole på meg selv hvis jeg skal holde på med det her, sier han.

– Hvordan er det nå to år senere å tenke på at trenerkarrieren kunne vært over nesten før den hadde begynt?

– Det er tøft. Jeg var trygg på meg selv og de rundt meg var trygge på meg. Jeg følte de viktigste i klubben støttet meg, men det hadde vært utrolig kjipt, for det er drømmen min å leve av det, svarer hovedtreneren til Lørenskog.

– Kjempet som ville bikkjer

Tabelltipsene før sesongen spådde Lørenskog på en av de to plassene nederst som ikke gir sluttspillplass og som vil sende laget ut i kvalifisering om å beholde plassen i ligaen.

Det ser treneren som naturlig, men igjen vil de motbevise de som tviler og så langt har de vist at de på sine beste dager kan kjempe mot de beste. Høydepunktet til nå var helt klart da de på hjemmebane slo storklubben Storhamar.

DRØMMER STORT: Niklas Andresen har en drøm om å en gang trene en klubb i en større liga i utlandet. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Det var stort! Vi kjempet som ville bikkjer. Jeg synes det forteller litt om laget. Vi har som mål å gjøre det med alle. I laget har vi den uredde følelsen hvor vi spiller med lave skuldre og kriger for hverandre. De unge gutta er uredde og tenker ikke konsekvenser.

– Tabelltipsene trigger oss. Vi vil motbevise. Vi kan spille med lave skuldre. Da vi lå under 1-0 borte mot Oilers var det smil og latter på benken. Jeg tipper folk bak benken lurer litt når vi står og ler i boksen når vi ligger under, men det er sånn det skal være. Vi skal være seriøse, men også en gjeng på tur som kriger, ler og kjemper for hverandre.

– Hva er deres ambisjoner for sesongen?

– Vi tror at vi kan spille sluttspill. Vi skal være naive. Gruppa har klokkertro på at vi skal det, svarer han.

Kontrakten til ligaens klart yngste hovedtrener strekker seg ut neste sesong.

Ambisjonen er først og fremst å berge plassen i år, for så å bygge videre på det neste sesong. Han har ikke dårlig tid, men om han skal drømme litt legger han ikke skjul på at han har en liten plan i hodet om å ta steget videre til en storklubb.

– Jeg har lyst til å jobbe i en topp 4-klubb. Det er mye jobb og tilfeldigheter som kreves for å klare det. Så er jeg såpass ung at jeg ikke er redd for å si at det hadde vært kult å komme seg til utlandet og få en trenerjobb en gang, sier 29-åringen.