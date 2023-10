Overraskelsesklubben avslører økonomiske utfordringer

TOPP OG BUNN: Lørenskog, her representert ved hovedtrener Niklas Andresen (t.v), og Stavanger Oilers, her representert ved hovedtrener Anders Gjøse, har svært ulike forutsetninger for sportslig suksess. Foto: Annika Byrde

– Det er et mønsterbruk. Det har de vært siden arenaen kom, sier TV 2s hockeyekspert Erik Follestad.

De gode ordene brukes om de regjerende mesterne Stavanger Oilers.

Gapet fra toppklubben til bunnlagene er enormt, og til TV 2 avslører en av klubbene at den vil slite med å holde seg innenfor budsjettet.

I oversikten vi har laget er fjorårets mesterlag blant lagene med høyest lønnsbudsjett, og de definitivt største økonomiske musklene.

TV 2 har fått lønnsbudsjettene for samtlige lag i EHL. I vår forespørsel om å få tilgang til tallene er det presisert at arbeidsgiveravgift og pensjon, samt leiligheter skal inkluderes i deres regnestykke.

I fremstillingen av klubbenes budsjett, lønnsbudsjett og eventuelle ekstern finansiering begynner vi med klubben med det laveste budsjettet og fortsetter i stigende rekkefølge.

GOD START: Mathias Dehli har begynt sesongen godt i et frisk Lørenskog-lag. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

10. Lørenskog.

Klubben har vært en positiv overraskelse på isen så langt denne sesongen etter opprykket denne våren.

Økonomisk er de fortsatt et hav bak toppklubbene.

Budsjettet for klubbens elitesatsing denne sesongen er 5.500.000 kroner. Det er en ressurs- og kostnadsdeling mellom klubben og Wang Romerike, der klubben til dels leier ut sine ansatte til Wang.



Av de millionene er 2.600.000 satt av til personalkostnader rundt A-laget. Det gjelder for trenere, spillere, materialforvaltere og medisinsk personell,

Budsjettet for elitesatsingen er omtrent to millioner kroner høyere enn det var forrige sesong, men klubben er til TV 2 åpen om at de ikke ligger an til å holde seg innenfor budsjettet.

– Budsjettet ser ikke ut til å holde, og kostnadene er høyere enn forventet. Bakgrunnen for dette er dels nåværende administrasjon og styres manglende erfaring med konsekvensene av spill på høyeste nivå, manglende forutsetninger og erfaringsgrunnlag for å estimere inntekter (sponsing, billetter, arrangement) og kostnader (eksempelvis forbundets dommerordning, utstyr og reisekost) og at estimerte inntekter fra Norsk Topphockey er minimale i inneværende sesong, sier styreleder Magne Gloppen.

Det er ingen ekstern finansiering av spillerlønninger.

– Vi har tro på at vi kan slå alle. Det vil komme tøffe dager hvor det rakner og dager hvor vi blir spilt ut, men vi skal kjempe sammen. Tro og kollektiv veier opp for litt penger, sier hovedtrener Niklas Andresen.

9. Comet.

Haldenserne tapte siste kvalik-runde til EHL denne våren og var innstilt på å spile en ny sesong i 1. divisjon, men 14. mai kom nyheten om at Manglerud Star mistet lisensen og Comet ble tilbudt deres plass.

Siden nyheten kom flere uker etter sesongslutt, var allerede enkelte spillere signert for spill i 1. divisjon.

Comet sitt totalbudsjett for sesongen 2023/24 er på 8 millioner kroner.

NYOPPRYKKET: Comet, her representert ved Jørgen Svare Grøndahl, har fått en tung start på sesongen etter opprrykket. Foto: Annika Byrde

Det totale lønnsbudsjettet for laget er på 2,045 millioner.

Det betyr at lagets budsjett er det samme som det var i 1. divisjon forrige sesong.

Eneste ekstern finansiering er innsamlingen til «Byens hockeyspiller».

– Det gir oss et bidrag på 120.000 kroner gjennom sesongen. Dette er midler som er øremerket lønn, sier styreleder i Comet Halden Elite, Thorbjørn Danielsen.

8. Ringerike.

Den flomrammede klubben på Hønefoss måtte spille sesongens første kamper på bortebane etter at vannet skapte store ødeleggelser i hjemmearenaen.

Sportslig har det foreløpig vært noe skuffende resultater for panterne, men tallene TV 2 har fått tyder på at klubben drives godt økonomisk.

Det totale budsjettet for denne sesongen er 8 207 600 kroner.

ØKNING: Esbjørn Fogstad Volds Ringerike har økt budsjettet siden forrige sesong. Foto: Annika Byrde

Sammenlignet med fjorårets budsjett er det en oppgang på 800 000 kroner.

Av budsjettet er 5 405 000 kroner satt av til personalkostnader for elitelaget.

Klubben har ingen ekstern finansiering.

7. Lillehammer.

Etter at alle lamper lyste rødt forrige sesong og klubben var på randen til konkurs, har en imponerende redningsaksjon satt klubben i en langt bedre posisjon til å på sikt bygge en toppklubb i mjøsbyen.

Denne sesongen er imidlertid budsjettet redusert, men på isen har de rødkledde foreløpig levert godt.

HAR PRESTERT: Martin Ellingsen og Lillehammer-laget har foreløpig levert bedre enn forventningene på isen. Foto: Harald Eiken / TV 2

Klubbens totalbudsjett for kalenderåret 2023 er på 18,1 mill. Dette er for lagene U18, U20, det regjerende seriemester-laget i Bambusa-ligaen og EHL-laget.



Budsjettet er redusert med ca 10 prosent fra det klubben begynte forrige sesong med.

Det er ingen ekstern finansiering av spillerlønninger.

7,3 millioner kroner brukes på personalkostnader for elitelaget i EHL. Dette inkluderer blant annet sosiale kostnader og boliger.

UTFORDRER: Stian Kaltrud Nystuen er blant spillerne som må levere målpoeng om Stjernen skal blande seg inn helt i toppen denne sesongen. Foto: Annika Byrde

6. Stjernen.

Opp til de to klubbene over Lillehammer er det en markant forskjell i økonomiske rammer.

Rivalene Stjernen og Sparta har foreløpig vært svært jevne på isen, og økonomisk er også forutsetningene for sportslig suksess relativt like.

Totalbudsjetter for elite-virksomheten i Fredrikstad er for sesongen 20 millioner kroner.

Av de igjen er 10,2 millioner kroner personalkostnader. Det inkluderer blant annet kostnader for leiligheter for spillere og trenere.

Budsjettet er ganske likt hva det var forrige sesong.

– Er det noen ekstern finansiering, gjennom for eksempel sponsorer, av enkelte spillerlønninger?

– Nei, ingen spillere har lønn fra sponsorer. Alle lønninger betales via klubben og er dermed inkludert i tallene over, svarer daglig leder Anders Åsle.

VIKTIG: Kristian Jakobsson er en ledende figur i Sparta-laget. Foto: Christoffer Andersen

5. Sparta.

– Hva er totalbudsjettet for deres elitelag sesongen 23/24?

– 23.650.000 kroner.

Sjur Robert Nilsen sitt Sparta-lag har de siste sesongene kjempet helt i toppen.

I år er de sett som en utfordrer til de tre storklubbene, og ser vi på de økonomiske rammene er det også fornuftig å tenke.

Hvor mye av pengene er personalkostnader for elitelaget (Hvor mye er satt av til å lønne de på og rundt laget)?

– 12.500.000 kroner, inkludert administrasjonen, svarer daglig leder Henning Svendsen.

De merker det økende kostnadsbildet i samfunnet, men har så langt en marginal økning i private sesongkort og så langt denne sesongen har de 20 prosent høyere inntekter fra sponsorer.

Det er ingen ekstern finansiering av spillerlønninger.

4. Frisk Asker.

I Asker har de hentet tidligere landslagstrener Roy Johansen for å ta opp kampen med toppklubbene.

Budsjettet skal være omtrent det samme som i fjor. TV 2 har etterspurt det totale budsjettet, men foreløpig kun fått tallet for antall kroner de bruker på elitelaget i EHL.

LEDEREN: Alexander Bonsaksen er den naturlige lederen i Frisk Asker-laget. Han har slitt med skade denne høsten. Foto: Lise Åserud

Det er på 16 millioner kroner. Det er relativt likt forrige sesongs tall. Forrige sesong var totalbudsjettet til klubben antatt å bli på 33,5 millioner kroner. Klubben operer med årsregnskap og ikke sesongregnskap.

– Hvor mye er satt av til å lønne de på og rundt laget?

– Ca 13,8 millioner kroner.

Det skal ikke være noen ekstern finansiering av spillerlønninger.

VALGTE STORHAMAR: Andreas Martinsen hadde valget mellom Storhamar og Vålerenga. Profilen valgte Hamar-klubben. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

3. Storhamar.

Fjorårets tapende finalist, har sett ut som et potensielt gullag så langt denne høsten.

Ser vi på lønnsbudsjettene til de tre øverste lagene på tabellen er det også naturlig at det er de som stikker litt ifra de andre.

Totalbudsjettet for Storhamar denne sesongen er på 34,5 millioner kroner.

Lønnsbudsjettet for sport, inkludert U18- og U20-laget er på 21 millioner kroner. Dette inkluderer alle kostnader klubben har med utgifter lønnsmessig for spillere og trenere, med pensjonssparing, arbeidsgiveravgit osv.

Av disse 21 millioner kronene er 14,4 millioner kroner satt av til de 24 spillerne på A-laget.

– Alle kostnader betales av klubben. Det man kaller ekstern finansiering er ekstra sponsor-tilskudd. Storhamar har aldri hatt noen form for tilskudd som ikke betales av klubben og er inkludert i regnskapene våre, sier styreleder Njål Berge.

STORE TALENTER: Vålerenga klarte å holde på stortalentet Stian Solberg etter forrige sesong og hentet hjem Gabriel Koch. Her er Vålerenga-talentene under et større kafe-intervju med TV 2 på Kampen. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

2. Vålerenga.

Forrige sesong var trolig hovedstadslaget klubben med størst lønnskostnader for sitt herrelag.

Tallene TV 2 har fått tilgang til fra klubbene gjør det noe vanskelig å sikkert slå fast hvilken klubb som bruker mest penger på lønninger for spillere og trenere, men det er helt tydelig at Vålerenga er helt i toppsjiktet for personalkostnader i sitt EHL-lag.

Totalbudsjettet til Vålerenga denne sesongen er noe mindre enn forrige sesong. Det er på omtrent 39 millioner kroner.

Rammene er relativt like som forrige sesong, med en mindre reduksjon i budsjetterte kostnader.

Klubben har ingen ekstern finansiering av lønninger.

Denne sesongen har de budsjettert med 18 millioner kroner i personalkostnader. Dette inkluderer spillere og sportslig apparat i og rundt laget.

LEDENDE: Henrik Holm har vært viktig for sportslig suksess i Stavanger siden sin ankomst til byen. Utenfor isen er Oilers vel så gode. Foto: Carina Johansen

1. Stavanger Oilers.

– Det er en klubb de andre bør se til for profesjonalisering og hvordan man skal drive en klubb, sier TV 2 hockeyekspert Jan André Aasland.

Lokomotivet i vest sitt budsjett er over dobbelt så stort som ligaens nest største.

For denne sesongen ender konsernomsetningen trolig på mellom 90 og 100 milloner.

Det er ingen ekstern finansiering av lønninger.

Klubben drives mer som en bedrift enn et idrettslag, med egen arena og arrangementer utenfor ishockeyen.

Personalkostnader er på ca 18 millioner kroner. Dette innbefatter alle spillere, trenere og øvrige ansatte i og rundt deres tre lag, herrelaget i EHL, damelaget i Bambusa-ligaen og U20-laget.

Oilers er blant klubbene med egen sportssjef. Pål Higsons lønn er ikke inkludert i personalkostnadene for elitelaget, da han er ansatt i Stavanger Oilers AS, mens spillere, trenere og andre rundt laget er ansatt i Stavanger Ishockeyklubb.