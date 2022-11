Omstridte Ahlholm fra helt til synder

Til vill pipekonsert bukket Rasmus Ahlholm og takket for sist. Han så ut til å kunne bli den store helten, men så snudde hans gamle lagkamerater det. Det endte med at Ahlholm bommet da det gjaldt som mest.

Storhamar - Vålerenga 2-2 (3-1 på straffeslag)

De to gigantene elsker å hate hverandre. Årevis med rivalisering har endt med sår som aldri gror, scener som aldri glemmes, tårer og vekselvis sterke følelser av glede.

– Det er helt unike kamper, sa Storhamars hovedtrener Petter Thoresen til TV 2 før kampstart.

En som har spilt en rekke av disse rivaloppgjørene er Rasmus Ahlholm.

Tirsdag var han tilbake på isen hvor han i desember i fjor overfalt daværende lagkamerat Jacob Lundell Noer. Det endte med sparken, før han tapte i retten og signerte for Vålerenga.

I mørkeblått takket svensken for sist.

Han så ut til å kunne bli den store helten, men det nektet Storhamar å finne seg i. Eskil Bakke Olsen sørget for spilleforlengelse og jublet vilt.

I rivaloppgjøret som ble hett og ampert, brøt det totale kaos ut i spilleforlengelsen, før lagene måtte til straffeslag for å gjøre opp.

Der ble Markus Stensrud den store helten.

Se Vålerenga-trenerens irritasjon etter kampen:

Sykdomsfravær

Ahlholm takket nei til intervju med TV 2 før kampstart. I pausen etter andre periode takket han igjen nei. Svensken har gjentatte ganger avvist TV 2s forespørsler om å stille til intervju.

Etter å ha blitt sendt hjem som slakt i vår, kom Vålerenga til Hamar med flere poeng enn vertene.

Tobias Lindström var ikke med på bussen til Hamar. Et stort tap for Vålerenga.

Storhamar manglet Simen André Edvardsen og Jacob Berglund. To viktige spillere for vertene, spesielt sistnevnte.

– Guttedrøm

– Han har jeg aldri scoret på på trening. Det var riktig å sette inn han, sier Eskil Bakke Olsen med et smil om at kameraten Markus Stensrud kom inn til straffeslagene.

Hamar-mannen var høyt oppe et seieren.

– Det var sinnsykt deilig. Fullsatt CC Amfi. Jeg følte at vi trengte denne ekstremt mye. Vi har slitt tungt, sier han til TV 2.

For spilleren som er tatt ut i den neste landslagstroppen, betyr disse oppgjørene ekstra mye. Å spille rivaloppgjør med en slik ramme på tribunen var stort for ham.

– Det er en guttedrøm. Jeg har fulgt med gjennom mine korte 20 år. Det finnes ikke noe større enn å slå Vålerenga hjemme, sier han.

Endelig satt den

Det var en jevnspilt og noe tam åpning på kampen.

Det endret seg etter rundt fire minutter spilt. Peter Quenneville har bommet og bommet hele sesongen. Kun ett mål sto han med før oppgjøret.

Statistikken ble ikke bedre da han fra kloss holdt bommet på sitt 51. skudd denne sesongen. Kanadieren så relativt uanfektet ut etterpå, men den bommen hadde han nok glemt på lenge om han ikke fikk sjansen til å rette det opp ikke lenge senere.

Først måtte Christoffer Törngren sette seg for farefullt spill med høy kølle.

Så fikk Quenneville prøve seg igjen. Denne gang var det klasse over avslutningen til Storhamar-spilleren. Han fant vinkelen, og med det var bommen minuttet tidligere glemt. 1-0!

Et par minutter senere fant Patrick Thoresen på lekkert vis sin lagkamerat Miles Gendron foran målet. Han vippet pucken videre via tverrliggeren og over målet. En stor sjanse.

Storhamar fortsatte å presse gjestene bakover, og kom flere ganger til skudd fra relativt farlige vinkler.

I slike perioder trenger man spillere som går foran. Thomas Olsen har levert varene og vært blant de beste Vålerenga-spillerne denne sesongen.

Med drøyt minutter igjen av perioden, tok han saken i egne hender. Andreas Øksnes ble parkert og Olsen svingte inn foran målet. Der lirket han inn pucken nede ved stolpen. En meget sterk prestasjon av Olsen sørget for at lagene var like langt i CC Amfi.

– Den der trengte virkelig Vålerenga, sa TV 2s kommentator Jonas Bariås etter scoringen.

Minuttet før perioden var over skjøt Stian Solberg fra blålinja. Skuddet ble reddet av Viktor Kokman, men Ahlholm luktet på returen og var nær å nå frem, men Samuel Solem ryddet opp.

Ahlholm-mål og vill pipekonsert

Andre periodes første sjanse kom da Pontus Finstad ble spilt fint opp foran Viktor Kokmans mål. Svensken reddet Finstad sitt skudd.

Martin Røymark fikk, etter en stor feil av Quenneville, tak i pucken. Med godt skuddlege siktet han seg inn. Kokman reddet igjen Storhamar.

Rundt fire minutter var spilt da Ahlholm fikk en kjempesjanse til å stilne hjemmesupporterne. Svensken sitt skudd fra om lag fem meter fra målet gikk utenfor.

Etter en god start på perioden, så Magnus Brekke Henriksen ut til å få seg en skikkelig smell. I en stolpe ved spillerboksen smalt han hodet. Det så virkelig ikke godt ut:

Quenneville prøvde igjen lykken, etter en god pasning fra Eirik Salsten. Denne gang reddet Kokman.

Med 09.02 igjen måtte Patrick Thoresen sette seg etter slashing. Da grep en tidligere kamerat muligheten.

Ute til høyre fikk Ahlholm pucken. Med god tid til å sikte, straffet han sine tidligere lagkamerater.

– Selvfølgelig scorer han! Utbrøt TV 2s kommentator Bjørn Erevik.

Med armene i lufta og med et stort glis, bukket Ahlholm triumferende til vill pipekonsert på tribunen. Et "takk for sist" til Storhamar-supporterne. Svensken fortsatte feiringen og gestikulerte med hånden opp mot publikum. 1-2:

Salsten og Gendron fikk hver sin utvisning. Vålerenga var dermed to mann mer på isen en periode.

Det ble gitt retur på et skudd fra Stefan Espeland. Olsen var nær å få køllebladet på pucken, men bommet.

Storhamar kom helskinnet ut av undertallsspillet.

Ville jubelscener

Flere mål ble det ikke denne perioden.

Til 6.756 tilskuere på tribunen, kom spillerne ut til den avgjørende perioden - som skulle vise seg å bli svært intens.

Villiam Strøm fikk to minutter utvisning for slashing.

Salsten og Sander Vold Engebråten prøvde begge lykken, men Breivold sto støtt.

Vålerenga kom ut av undertallet uten å ha sluppet inn mål.

Så eksploderte stemningen i CC Amfi. Solem la pucken på mål og Eskild Bakke Olsen styrte den videre forbi Breivold. Nede på et kne slapp Bakke Olsen følelsene løs. 2-2.

Noer smalt inn i Brekke Henriksen som måtte ta telling på isen. En takling som fyrte opp Vålerenga-spillerene og deres trener og sørget for enda mer amper stemning på Hamar.

Etter at et skudd fra Solem passerte like over tverrliggeren, så Thoresen seg nødt til å ta en utvisning for laget. Han hektet Olsen på vei fremover. Den var det ingenting å si på.

Storhamar forsvarte seg godt. Lagene var like langt da vertene var fulltallige igjen.

Bakke Olsen klinte til med et direkteskudd og traff relativt godt, men ble stoppet av en meget sterk redning.

Ved sluttsignalet sto det 2-2. Kampen måtte til spilleforlengelse.

Etter at Storhamar-supporter Kine Jeanette Nilsen i kjent stil dro i gang 3 x VIF-hat og fikk med seg hjemmesupporterne, var lagene klare for å gjøre opp om det siste poenget.

Mathis Olimb fikk to minutter for holding. Dermed kunne Storhamar spille med en mann mer på isen i to minutter.

Med 01.38 igjen på klokka var det umulig å se om pucken lå i Vålerengas mål. Det totale kaos brøt ut foran Breivolds mål og spillerne lå strødd i forsøket på å dytte pucken i den retningen som for dem var fordelaktig.

Dommerne tok seg god tid til å se på situasjonen. På reprisen kan vi se at pucken var over linja, men dommerne bestemte seg for ikke å godkjenne noen scoring på grunn av goalie interference.

Tilbake på isen avsluttet Olimb forlengelsen med å dra på seg en ny tominutter. Han fikk dermed ikke ta straffe.

Noer satte sin straffe.

Mark Auk gjorde det samme.

Quenneville traff også!

Markus Stensrud reddet Mika Partanen sin straffe.

Bakke Olsen fintet elegant ut Breivold og satte inn 3-1.

Thomas Olsen bommet.

Martin Rønnild bommet.

Rasmus Ahlholm bommet da han måtte score. Dermed endte straffeslaget 3-1.

Reagerer på dommerne

– Det var fantastisk innsats. Jeg synes det var verdt tre poeng, men det blir vanskelig om man skal spille mot mer enn fem motstandere, sier Vålerenga-trener Fredrik Andersson.

– Hva føler du blir avgjørende?

– Det er 5-minutter-utvisningen på Brekke (Henriksen). Da de ikke tar den får vi ikke sjansen til å spille i overtall og avgjøre. Den tar ikke dommerne og det er jeg ikke enig i, svarer han.

– Mener du at han burde vært tatt ut av kampen?

– Ja, det pleier å være sånn om man takler mot hodet.

– Det er synd at sånt skal bli avgjørende, legger han til.

Under intervjuet får treneren sjansen til å se situasjonen hvor Noer takler Brekke Henriksen.

– Den er vel midt på haka, sånn jeg ser det. For meg er det fem minutter utvisning, svarer han.

– Hva synes du om at sånne taklinger ikke blir tatt?

– Jeg forstår at det går fort for dommerne på isen, men man blir naturligvis irritert. Det kan være kampavgjørende. Det er synd i en så bra kamp. Kampen er bra. Vi spiller godt, foruten de første 5-6 minuttene, svarer Andersson.

Tosifret utklassing

Over fjellene og på plass i Stavanger var Grüner-spillerne selvsagt fullstendig klar over hvilken enorm oppgave som sto foran dem.

Norsk ishockeys lokomotiv, Stavanger Oilers, var uten tvil den store favoritten, men at klasseforskjellen skulle være så stor tirsdag kveld var ikke ventet.

Ved første pause var all spenning for lengst borte. Oilers hadde utklasset Grüner i samtlige 20 minutter. Det sto 6-0 (!) på resultattavlen. Seks ulike spillere sto bak målene.

Her kan du se Vegard Faret sitt mål i den første perioden:

Dominansen fortsatt i den andre perioden. 9-0 var stillingen før den avgjørende perioden.

I den siste perioden scoret Dan Kissel sitt andre mål for kvelden. Det endte 10-0.

Det er første gang Oilers har scoret tosifret antall ganger i en kamp siden de slo Kongsvinger 3. februar 2018.