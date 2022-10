Oilers med sterk seier mot Storhamar

Storhamar - Stavanger Oilers 2-4

Se 4-2-målet i videovinduet øverst!

Stavanger Oilers vant 4-2 mot Storhamar lørdag.

Stavanger Oilers gikk ut i hundre mot Storhamar, og før det var spilt to minutter var de tilreisende i ledelsen ved Martin Lefebvre.

Mål: Lefebvre 0-1 (1)

Ledelsen holdt i snaut fem minutter. Pucken gikk i keeper, stolpen og bak mål, men Patrick Thoresen fikk hentet den tilbake og satt inn 1-1.

Mål: Thoresen 1-1 (6)

Også midtperioden åpnet med et tidlig ledermål for Stavanger Oilers. Daniel Kissel gjorde et strålende forarbeid til Colton Beck, som sendte rogalendingene opp i 2-1 på Hamar.

Mål: Beck 1-2 (23)

Stavanger Oilers fortsatte å skape målsjanser, og tolv minutter inn i andre periode fikk de uttelling da Bryce Gervais la på til 3-1.

Tomålsledelsen varte imidlertid bare i fem sekunder. Da reduserte Storhamar til 2-3 ved Jacob Berglund, før Oilers fikk en enorm sjanse som gikk i stolpen like etter.

Mål: Berglund 2-3 (32)

Fem minutter inn i tredje periode gikk Storhamar opp i 4-2 etter scoring av Sander Hurrød. Det ble også sluttresultatet på Hamar.

Stavanger Oilers tar seg opp på andreplass med seieren, fire poeng bak Vålerenga, som har to kamper flere spilt. Vålerenga vant 2-1 mot Lillehammer lørdag ettermiddag. Stjernens 4-2-seier over Frisk Asker ble Oilers skjøvet ned til tredjeplass.

Storhamar er nede på sjetteplass i Fjordkraft-ligaen.

Sparta vant 7-3 mot Grüner, mens Ringerike Panthers kunne juble for 3-2 mot Manglerud Star etter spilleforlengelse.