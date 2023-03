Oilers klar for finale etter høydramatisk kamp

Sparta-Stavanger Oilers 4-5

Stavanger Oilers har vært suveren gjennom semifinaleserien med fire seirer på fire kamper.

Fredag fikk de imidlertid langt tøffere kamp av Sparta. Motstanderen hentet opp en tomålsledelse to ganger: Først fra 0-2 til 2-2, så fra 2-4 til 4-4.

Spartas fjerde kom med like mange minutter igjen.

Like etter tok imidlertid Oilers tilbake ledelsen etter scoring av Dan Kissel, som ble den siste scoringen i et nervepirrende oppgjør.

– Uforglemmelig, beskriver amerikaneren, som spår at finalen kan bli noe av det samme:

– Jeg har ikke noen favoritt, begge lag blir tøffe å møte. Det blir litt av en finale.

Storhamar har overtaket med 2-1 i kamper mot Vålerenga.

I fjor ble Oilers holdt til sju kamper av Sparta. Sparta-trener Sjur Robert Nilsen mener imidlertid at laget hans spilte vel så bra denne gangen.

– I fjor hadde vi veldig stang-inn og en keeper som stod på huet. Men vi er nærmere i banespillet – det høres jævlig dumt ut – enn vi var i fjor. På de tre første kampene regnet jeg ut at vi har en 45 skudd mindre på oss, og 25-26 mer fremover. Man blir ofte litt blinde på resultater, mener han, og understreker at han synes at de tapte for et bedre lag.