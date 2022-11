Oilers gikk på smell i Hockey Classic - tapte sin tredje strake

Lillehammer - Stavanger Oilers 4-1 (1-0, 1-1, 2-0)

Etter at kvinnelagene startet festdagen i Håkons hall, fulgte herre til Lillehammer og Stavanger Oilers opp i «Hockey Classic».

Før kampen var det et storslått lysshow med «birkebeinere» som blåste i horn og bygget opp stemningen. Speakeren opplyste at 6532 tilskuere var til stede.

På isen var det intenst, og kampen levde helt til det gjensto et par minutter. Lillehammer scoret to mål på slutten, som gjorde at det endte 4-1.

– Jeg trodde ikke det var så varmt. Jeg tror jeg drakk sju liter vann i pausene og skiftet flere ganger, men det var helt magisk. Det er noe av det kuleste jeg har vært med på, sier Lillehammers Trym Gram.

Rystet: – Ikke vært borti lignende

Det var Oilers sitt tredje strake tap etter å ha blitt slått to ganger av serieleder Sparta.

Den første periode var av det intense slaget mellom lagene, og det svinget. Men med minuttet igjen av perioden kom dagens første scoring. Nich Dineen fikk lade, og satte inn ledelsen for hjemmelaget.

– En kjempeperiode. Publikum fikk valuta for pengene, sier TV 2s hockeyekspert Erik Follestad.

Det tok en stund også i 2. periode før det ble nettkjenning - denne gang for Oilers. Avslutningen fra Colton Beck var knallhard, og gikk rett opp i krysset.

Men Lillehammer slo umiddelbart tilbake etter en anonym periode, og Adrian Ellingsen kranglet inn en ny ledelse.

I tredje periode skjedde det igjen - Lillehammer scoret et mål mot slutten. Først scoret William Maekinen, før Johan Henrik Oscar Eriksson punkterte kampen da Oilers måtte jage.