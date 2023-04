Oilers er norgesmester: – Skjønner ikke hva vi har gjort!

Stavanger Oilers - Storhamar 3-0

– Unnskyld uttrykket, men det er helt forjævlig. Å ligge under 2-0 i kamper, så ligge under 3-2 og spille på bortebane. Jeg skjønner ikke hva vi har gjort, sier Oilers-kaptein Dennis Sveum.

I en fullsatt arena sikret Stavanger Oilers norgesmesterskapet mandag kveld hjemme på DNB Arena.

Maskineriet har blitt satt på prøve. De så til tider fortapte ut i begynnelsen av finaleserien og var kun 59 sekunder fra det tredje strake tapet.

Så reiste de seg, slo tilbake og nektet Storhamar finalefest på lørdag.

Da begge lag måtte vinne, var det siddisene anført av importspillerne som leverte da det gjaldt som mest. Samtidig mistet Storhamars mann med gullhjelmen hodet og ble sendt rett i dusjen.

Dermed ble det nok en gang gullfest, champagne og styreleder Tore Christiansen i gulldress for Norges største hockeyklubb.

– Det er kanskje det beste gullet jeg noen gang har hatt. Vi ligger under og ingen hadde tro på oss. Det sier noe om hva som ligger i laget vårt. Vi er vinnere. Denne her var ekstra, ekstra god. Det her var helt sykt, sier Oilers-profil Tommy Kristiansen til TV 2.

Henrik Holm stemmer i.

– Det har vært et knalltøft program i år. Vi ligger under mot et knallsterkt Storhamar. Jeg er knallstolt over å klare dette. Nå har vi tatt dobbelen to år på rad. Det er noe solid over oss. Veldig stolt nå, sier han.

– Det føles helt fantastisk. Det er en følelse du aldri blir vant til, sier styreleder Tore Christiansen ikledd gulldress og med champagne sprutet over hele seg.

Se Oilers feire NM-gullet:

Ellevill jubel - Oilers forsvarte NM-gullet

– Smertefullt!

– Det er smertefullt å stå her ute nå. Det er ingen tvil om det. Det smaker enda verre i år enn i fjor. Jeg er litt tom for ord, sier Patrick Thoresen.

– Betyr det her at du finner motivasjon for nok en sesong?

Nei, det har jeg tenkt svært lite på. Det er klart at det her er det som driver deg, det å vinne, derfor er det ekstra vondt å stå her nå når du er nesten 40 år, svarer han.

– Det er jævlig tungt, men vi scorer ikke mål. Vi gjør alt vi kan, men vi klarer det ikke, sier faren, Petter Thoresen.

– Det ultimate målet

– Det er merkelig hvis folk sitter i garderoben nå uten litt sommerfugler, sa Patrick Thoresen til TV 2 før kampen.

Fortsatt vet vi ikke om mandagens kamp ble hans siste i karrieren, men han la i hvert fall ikke før kampstart skjul på at hva gull ville bety.

– Det har vært det ultimate målet siden jeg kom tilbake til Norge. Det hadde betydd veldig mye. Det er derfor jeg holder på med ishockey, for jeg ønsker å vinne, sa han.

For tredje gang i norsk ishockeys historie skulle en NM-finale avgjøres med en syvende kamp.

Aldri hadde et lag vunnet en avgjørende finalekamp på bortebane.

– Vi har vært gode her og jeg tror vi kommer til å være gode igjen, så håper jeg at de som vinner gjør det fordi de gjør noe bra, ikke at de gjør det fordi noen gjør noe dårlig, sa Storhamar-trener Petter Thoresen før kampstart.

Amerikanske Todd Bjorkstrand var i kjent stil helt rolig før kampen, som ble hans siste som hovedtrener i Oilers.

DRØMMEAVSLUTNING: Todd Bjorkstrand avsluttet Oilers-tiden sin med gull. Foto: Carina Johansen

Hans oppgave var å snu trenden i finaleserien hvor bortelaget stort sett har vært best.

– Jeg tror i dagens hockey i at hjemmebanefordelen ikke helt er der lenger. Det pleide å være en fordel, men det er kanskje ikke helt sånn nå.

– Hvorfor?

– Det er litt mindre press når du er borte, svarer han.

Rønningen reddet Storhamar

Det var en herlig stemning i arenaen i minuttene før kampstart, og da pucken var droppet forble lydnivået høyt.

Storhamar åpnet kampen best, uten å komme til noen spesielt store sjanser.

Med nesten syv minutter spilt rakk David Booth raskest frem på pucken ved vantet og gikk fra Dennis Sveum. Booth svingte inn foran målet og forsøkte å runde Henrik Holm, men målvakten satte ut spaken og stoppet pucken.

Bryce Gervais skulle til å avslutte foran Storhamar-målet, men i skuddøyeblikket plantet Andreas Hjelm kølla i ansiktet på han. To minutter utvisning på svensken.

38 sekunder senere var de igjen like mange på isen, da Ludvig Hoff måtte sette seg for slashing.

JEVNT: Den første perioden i DNB Arena var jevn. Foto: Carina Johansen

Eskild Bakke Olsen måtte så sone lagstraff for fem spillere på isen. Oilers spilte over minuttet i overtall, og kom til kampens største sjanse så langt da de på nærmest åpent mål kunne sette inn 1-0, men Sverre Rønningen gjorde en uhyre sterk jobb og reddet sitt lag.

Oilers var det beste laget de siste minuttene. Perioden endte uten mål.

– Det er en første periode i syvende kamp. Vi kan ikke forvente annet enn at det er litt nervøst. Vi må være kyniske og kliniske når muligheten byr seg, sa Storhamar-spiller Adrian Saxrud Danielsen i pausen.

I krysset

Tre minutter ut i andre periode kom den første nevneverdige sjansen. Hoff la pucken mot mål fra venstresiden og André Bjelland Strandborg forsøkte å styre den videre i mål. Gran reddet.

To minutter senere holdt hjemmepublikum pusten to ganger. Først ble et skudd fra Hjelm styrt få centimeter på utsiden av stolpen, så fikk Simen Andre Edvardsen og Patrick Elvsveen hver sin mulighet foran målet. Holm reddet.

Halvannet minutt senere kontret Oilers og kom to mot én. Martin Lefebvre hadde med seg Gervais. Gran satt seg ned og så ut til å tro at canadieren skulle spille opp sin landsmann. Lefebvre klinte heller til selv og traff krysset. Da tok det helt av i DNB Arena.

1-0: Stavanger Oilers-spillerne feirer kampens første scoring. Foto: Carina Johansen

Greg Mauldin fikk sjansen til å doble ledelsen rett etterpå. 40-åringen fikk pucken foran målet. Gran fikk slått den bort.

33.40 var spilt da den satt igjen for hjemmelaget.

– Så er det jammen meg Colton Beck som har vært kaldere enn en isbre i denne finaleserien, som sender Oilers to foran! Ropte kommentator Espen Ween.

Andreas Øksnes så ikke ut til å være spesielt god orientert da han slang pucken oppover langs vantet og traff Nick Dineen. Han sendte den enkelt videre inn i midten til Beck. Avslutningen var på ingen måte spektakulær, men den var akkurat det de trengte. Beck sendte pucken enkelt til side for Gran. 2-0.

Med under minuttet igjen kunne Oilers langt på vei spikret igjen kista. Hjelm var tydelig tom for krefter, men fikk ikke byttet. Da Kissel øynet muligheten på bakre og stormet frem, hadde han raskt passert svensken og da han også fikk pucken fra motsatt side kunne han styre den inn i målet, men det gikk ikke. Storhamar og Hjelm slapp med skrekken.

– Først og fremst må vi roe oss ned litt. Jeg synes at vi stresser og ikke helt spiller vårt spill. Vi har mer å gå på, sa Elvsveen i pausen.

– For oss handler det om å holde det enkelt, fortsette med det vi gjør og være aggressive. Forhåpentligvis får vi enda et mål, sa målscorer Lefebvre.

Stavanger 20230417. Storhamars Patrick Rørbu Elvsveen under den avgjørende NM-finalen i ishockey mellom Stavanger Oilers og Storhamar i DNB arena Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Sendt i dusjen

Storhamar måtte score minst to ganger i tredje periode for å kunne vinne. Jakub Kindl prøvde skuddet etter 40 sekunder, men traff akkurat på utsiden av stolpen.

Minuttet senere var det kaos i andre enden av banen. Det var vanskelig å se hvor pucken ble av i målgården og dommerne valgte å se situasjonen på video. Det tok noen minutter før det ble konkludert med at det ikke var mål.

Bortelaget jaget scoring, men Oilers forsvarte seg godt.

Jacob Berglund fant Edvardsen i midten, men styringen fra hamarsingen ble reddet av Holm.

Peter Quenneville satte inn en takling på mannen som taklet han tidligere i samme bytt, Beck. Canadieren ble liggende lenge på isen og ta seg til ansiktet. Situasjonen ble vurdert ved hjelp av video.

Etter flere minutter foran skjermene, kom dommerne ut på isen med sin konklusjon. Quenneville ble sendt rett i dusjen! Dermed måtte Storhamar spille de neste fem minuttene med en mann mindre på isen. En håpløs avslutning på sesongen for den viktige Storhamar-spilleren.

Gervais var kun få centimetere unna å score kveldens tredje mål da han traff innsiden av stolpen bak Gran.

I sluttminuttene tok Storhamar ut målvakten i jakten på scoringer.

Det hjalp ikke. Beck avsluttet med å sette pucken i det åpne målet.

Stavanger Oilers vant nok et NM-gull.