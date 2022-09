Nysignerningen senket Storhamar: – Pangdebut!

Stavanger Oilers - Storhamar 3-1

Stavanger Oilers var revansjelystne etter tapet på straffekonkurranse mot Sparta i forrige runde. Mot Storhamar ble det et gjensyn med tidligere trener Petter Thoresen i DNB Arena.

Kampen åpnet tett og jevnt, men med scoring av Dan Kissel og to fra nykommeren Colton Beck tok Oilers en sterk seier i årets første hjemmekamp.

JUBLET: Colton Beck og lagkameratene kunne juble med 3-1 seier over Storhamar.

Åpnet best

I første periode presset Oilers på, men Storhamar stod sterkt i forsvarsspillet og holdt følge med fjorårets serievinner.

Hjemmelaget ledet an og styrte store deler av spillet, men slet med å sette pucken i mål.

Over i andre omgang ble satte lagene opp tempoet. Midtveis i omgangen kom også kampens første to minutter, da Danielsen ble utvist for krysstakling.

Så smalt det for Oilers.

Nysigneringen Beck, som kommer fra finske Ilves Tampere, satte hull på byllen og scorte kampens første mål.

– Oilers setter sammen to fine pasninger på rad. Beck har skaffet seg ledig rom. Da prikker Beck den inn den i hjørnet, kommenterte Knut Taraldsen.

Slo tilbake

Men Storhamar slo tilbake.

Med tre minutter igjen på klokka vinklet Samuel Solem pucken i mål fra skrått hold. Pucken snek seg inn mellom stanga og Oilers-keeper Henrik Holm, som burde reddet.

– Den avslutningen er et baklengsmål som jeg tror Henrik Holm er rimelig sikker på at han tror han redder, for den redder han stort sett alltid, kommenterte Ruben Smith.

Viste seg frem

Det var ikke hjemmelaget særlig fornøyd med, og tente på pluggene.

Pucken gikk inn i målfeltet hvor Kissel stod perfekt til å styre den inn i mål.

– Det er en flott styring av Kissel. Han fortsetter sin målkonto mot Storhamar. Nå fikk vi scoringen vi var ute etter og her kan det komme mer, sa Knut Taraldsen.

Og flere mål ble det. Beck angrep på venstre side og fyrte til. Skuddet gikk via stolpen og opp i venstre kryss.

Dermed viste nysigneringen seg frem på best tenkelig vis foran hjemmepublikummet.

– For en avslutning! Han prikker den opp i rammen, kommenterte Taraldsen.

– Han presenterer seg selv for hjemmepublikummet med to scoringer, la Smith til.

– Han har en pangdebut i DNB Arena i dag, Colton Beck!

På tampen ble Storhamar straffet med to minutter da de hadde syv spillere, en for mye, på banen. Flere mål ble det ikke, og kampen endte 3-1 på DNB Arena.