Ny nedtur for stortalentet: – Drittlei

Onsdag fra kl. 16.25: Se Norge-Ungarn i U20-VM på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

17 år gammel debuterte han på toppnivå i Sverige. NHL-speidere finsiktet han og talentet så ut til kunne ta det steget norske hockeysupportere hadde håpet på siden de for første gang så talentet til Pål «Magic» Johnsen sin sønn.

Så fikk Martin Johnsen hjerteproblemer etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Ettervirkningene slapp ikke og helt frem til nå har han hatt utfordringer.

Likevel kom han seg på beina, i trening og var såpass selvsikker før NHL-draften i sommer at han uttalte at han trodde at han kom til å bli valgt. Det trodde også TV 2s ekspert at han ville bli. Men det skjedde ikke.

Nå har Johnsen fått enda en tung beskjed.

– Jeg begynner å bli drittlei. Jeg ble jævlig overrasket over at det var så ille. Det var verre en jeg trodde, for jeg spilte jo resten av kampen selv etter skaden. Det var en nedtur, sier han til TV 2.

– Vridde hele beinet

Vi møter han på hotellet hvor det norske U20-landslaget holder til i Asker.

18-åringen kommer humpende bort på krykker. Resultatene viser at han blir borte fra hockeybanen i lang tid.

NEDTUR: Martin Johnsen møtte TV 2 i Asker. Da kom han på krykker. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Jeg har fått beskjed om at jeg må regne med å være borte i 8-12 uker. Forrige sesong var jeg ute nesten halve sesongen. Det er kjipt, sier han.

Det var under U20-landslagets andre kamp denne turneringen at han skadet seg.

– Det var en duell ved rundvantet. Han fikk tak rundt meg. Det ble sånn at vi begge falt bakover. Da ble mitt høyre bein sittende igjen, så jeg vridde hele beinet og det røk noen leddbånd, sier Johnsen om skaden han fikk under kampen mot Frankrike.

Ettervirkninger

Da TV 2 møtte talentet hjemme på Hamar i februar, fortalte han om skremmende opplevelser med hjertet etter å ha vært koronasyk.

Det er først nå han han nærmer seg helt ferdig med ettervirkninger.

– Jeg begynner vel å bli ferdig med det nå. Den siste måneden har det føltes bedre.

Han har vært mye syk i 2022.

KOM TILBAKE: Martin Johnsen måtte jobbe for å komme tilbake i form. Det klarte han, men nå har en igjen utilgjengelig for spill. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

– Det har vært forkjølelse mange ganger. Så har jeg hatt dårlige lunger og lite energi i perioder. Når du er tett i nesa så og si hver dag og har dårlige lunger, så blir det vanskelig å holde ut lenge, sier talentet.

Johnsen forteller også om at han i begynnelsen av sesongen igjen kjente tendenser til stikkende smerte i brystet. Det fikk han sjekket ut av og det skal ikke nå være en utfordring.

Den siste halvannen måneden har han for alvor begynt å finne tilbake til formen han viste i fjor, men nå setter denne skaden han tilbake.

– Jeg drar hjem til Hamar etter kampen i dag. Der må vi se om jeg må operere. Så tenker jeg å dra tilbake hit og være med gutta de to siste kampene. Etter det tror jeg at jeg tar helt pause fra hockeyen et par uker og tenker på noe annet, sier hamarsingen.

Onsdag fra kl. 16.25: Se Norge-Ungarn i U20-VM på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.