Norske klubber forsøker å hente utenlandsproffene hjem: – Spennende

UTSTILLINGSVINDU: Mathias Trettenes bruker VM som et utstillingsvindu før han må avgjøre hvilken klubb han spiller for neste sesong. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

To av Norges viktigste offensive spillere har vært sterkt bidragsytende til at det norske landslaget i Latvia ser ut til å holde plassen på det øverste nivået.

Mathias Trettenes og Michael Haga gikk begge inn i VM uten kontrakt. For sistnevnte var det et bevisst valg. Også Trettenes er fullt klar over at det neppe finnes et bedre utstillingsvindu.

Flere norske klubber er ute etter signaturen til Haga. Den regjerende norgesmesteren vet godt hvor Trettenes drar den dagen han flytter hjem, men klarer de å lokke han hjem denne sommeren?

– Det er spennende med trenerbyttet i Oilers og den nye generasjonen der. Men jeg har den luksusen at jeg har tid til å vente, sier Trettenes til TV 2.

KONTRAKTLØS: Mathias Trettenes er igjen i VM uten kontrakt, som han var i fjor. Foto: Mathias Dulsrud

– Alltid aktuelt



– Er det aktuelt å flytte hjem til Stavanger nå?



– Det er alltid aktuelt. Oilers er en klubb som drives bra, og det skjer mye bra i norsk ishockey. Jeg tror vi kanskje ofte snakker ligaen litt ned. Du ser jo importer kan komme fra hvilken som helst liga uten å nødvendigvis dominere, svarer han.

Rogalendingen ble nylig pappa. Livet som småbarnsfar fører til at det er mer som må tenkes på for både han og samboeren når klubbvalget skal tas.

– Gjør det at du har blitt pappa det mer fristende å flytte hjem?



– For hvert år er det mer aktuelt å dra til Oilers, men det er vanskelig å si om vi skal ta ett eller to år til ute. Andre tilbud som kommer på bordet skal veies opp mot Oilers. Det å spille et annet sted bare for å være ute er jeg ikke så fan av, spesielt nå som jeg har fått familie, svarer den norske landslagsspilleren.

NY TILVÆRELSE: Mathias Trettenes har blitt småbarnsfar og dermed fått mer å tenke på når det skal gjøres klubbvalg. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

– Var sikkert en mulighet



Etter sesongen har han og agenten, som vanlig, kartlagt hvilke lag i aktuelle ligaer som ser etter en spillertype som ham.

De siste ukene har aktuelle klubber meldt sin interesse, og han har også fått forespørsler fra lag i ligaer han ikke kan tenke seg å spille i nå.

Status nå er at han og agenten er i samtaler med noen klubber, uten at de har kommet dit at det forhandles om innholdet i en eventuell kontrakt.

Trettenes har lagt bak seg en relativt god sesong i finsk ishockey for HPK. Mot slutten av sesongen snakket de om en mulig forlengelse av kontrakten, men da ønsket Trettenes å vente med en avgjørelse, noe som gjorde at klubben valgte å se seg om etter andre spillere.

– Det var sikkert en mulighet om jeg hadde vært mer på i samtalene, men det er bare spekulasjoner. Det kjentes godt å ikke ta et forhastet valg, sier han.

VURDERER HJEMREISE: Michael Haga har spilt i utlandet de siste ti årene. Nå vurderer han å flytte hjem til Norge. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

Ønsket av Vålerenga

Michael Haga har lagt bak seg en god sesong for Black Wings Linz i ICEHL. Der endte han med 45 målpoeng på 43 kamper.

Det har gjort at klubben har gitt han et tilbud om kontraktsforlengelse.

– Jeg har et kontraktsforslag på bordet. Det er moro, det. Det er par andre klubber i utlandet og Norge som også er interesserte. Jeg har sagt at jeg skal bestemme meg etter VM, sier han.



– Er det et bevisst valg å vente med å signere for en klubb til etter VM?

– Ja, det er det. Det er et bra utstillingsvindu for å vise seg frem for utenlandske klubber. Her har flere klubber mulighet til å se meg på et kanskje høyere nivå enn hva jeg vanligvis spiller på i Østerrike.



Som også hockeynettstedet nitten.no har erfart tidligere, forstår TV 2 det som at det er Frisk Asker og Vålerenga som har vist sterkeste interesse for å hente hjem den mangeårige utenlandsproffen.

Haga vurderer nå om det er på tide å komme hjem etter ti år i utlandet.

– Det er mye som har skjedd der siden jeg dro. Jeg synes klubbene har blitt mye mer profesjonelle. noe som gjør valget vanskeligere. Jeg er i tenkeboksen for om jeg vil komme hjem, sier han.