Norsk utenlandsproff om treneren: – Snakker ikke så mye med oss

Livet som utenlandsproff i en av Europas beste ligaer har foreløpig vært utfordrende for Eskil Wold.

– Jeg måtte ta noen telefoner til noen som har spilt her før og høre om det er vanlig. Det er vel bare sånn kulturen her er, sier Wold.

De første månedene i utlandet har bydd på noen utfordringer.

I sommer ble han utenlandsproff. Askerbøringen som i vår ble stemt frem av folket som sesongens unge spiller i Norge, følte at tidspunktet var perfekt for å ta steget ut.

Han visste at klubber i Sverige og andre land i Europa var interesserte, men hadde bedt agenten sin om å si minst mulig før sesongen var over. Han ønsket å fokusere på å spille best mulig.

Han visste ingenting før sesongen var ferdig om at en såpass stor klubb som HPK, i en av Europas beste ligaer, hadde vist interesse.

– Det var veldig overraskende, sier 20-åringen.

Etter å ha snakket med sportssjefen til den finske klubben ble han trygg på at det var riktig valg for ham.

– Veldig frustrerende

– Jeg synes at det har gått veldig bra, men ser du på poengene mine så har det ikke gått bra. Man må se på den rollen jeg har fått. Treneren har gitt de eldre finske spillerne tillit, og egentlig ikke sluppet meg helt til ennå, sier Wold.

Selv føler han at han spiller bedre og bedre for hver kamp. Han tror det er flere årsaker til at det ikke har blitt flere målpoeng.

Nordmannen har spilt mye i 4. rekka med yngre spillere. Der har han fått hovedansvaret. Han har også byttet på hvilken offensiv posisjon han har spilt i.

– Stresser det deg at du ikke har flere målpoeng?

– Jeg har alltid sett på poeng som en bonus og måler meg aldri i antallet målpoeng, men det er veldig frustrerende når jeg egentlig gjør det bra på trening og i kamp. Det har også vært solid defensivt. Jeg har bare vært utpå ved ett baklengsmål til nå, men jeg får liksom ikke noe tilbake. Det har vært frustrerende, spesielt da jeg har fått sjanser i kampene og de ikke sitter. Da er det enda mer frustrerende å sitte der og vite at jeg kunne bidratt mer, svarer han.

FRUSTRERENDE: Under tiden i Frisk Asker ble Eskil Wold en treneren kunne stole på at leverte målpoeng. I Finland har sjansene vært færre og han har fått mindre spilletid. Foto: Annika Byrde

– Opplever du at treneren ser det?

– Egentlig ikke. Det er det som er veldig frustrerende. Han snakker ikke så mye med oss, spesielt ikke oss utlendingene. Det tror jeg er fordi han alltid må ha hjelp av tolk, svarer Wold.

Han mener at han skulle satt flere av sjansene han har fått og at det er noe utur at statistikken ikke er bedre enn ett målpoeng på 24 kamper så langt.

Han håper at han nå får slippe til mer og spille mer i overtall.

– Veldig rart

For 20-åringen var møtet med den finske kulturen noe utfordrende. Flere av lagkameratene snakker nesten ikke engelsk og hovedtrener Jarno Pikkarainen må ha hjelp av tolk for å kommunisere med de utenlandske spillerne.

For ham er måten de kommuniserer på der borte veldig annerledes enn den han er vant med fra tiden i Frisk Asker. Han innrømmer at han synes det er noe spesielt å måtte kommunisere via en tolk.

– Det er veldig rart. Du er ikke høy i hatten heller når du kommer dit som 20-åring og er en av de yngste på laget. Jeg må bare prøve å ta plass i garderoben, sier han.

Wold nevner det at lagets toppscorer denne sesongen i fjor opplevde å bli plassert ti kamper på benken.

– Det kan hende at treneren har en plan på det og vil at jeg skal stå litt i det og bygge meg opp, sier HPK-spilleren.

– Han har støtt på litt utfordringer i Finland og ikke helt kommet opp i den spilletiden han hadde håpet på eller kanskje fortjent. Jeg tror at det er ekstremt viktig at han orker å stå i det tøffe miljøet som er der, sa landslagssjef Tobias Johansson nylig i en podkast-episode av TV 2 Hockeyprat.

PÅ LANDSLAGET: Eskil Wold spilte nylig for landslaget. Han virker til å være en viktig del av landslagssjefens fremtidsplaner. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges ishockeyforbund

Etterlengtet opptur

I begynnelsen av november var han med da landslaget var samlet i Trondheim for MECA Hockey Games.

– Etter at det har gått litt trått i Finland, hjelper det godt på selvtilliten å bli tatt ut til å spille for Norge, sier han.

Han omtaler det som en guttedrøm å få spille for A-landslaget. Wold har stor tro på prosjektet til den nye landslagssjefen.

– Jeg liker veldig godt spillestilen han ønsker. Jeg tror at det er riktig vei å gå for Norge. Han vil at vi skal prøve og ikke være redde for å dumme oss ut. Jeg liker han veldig godt, sier askerbøringen.

NORSK JUBEL: De norske spillerne samler seg rundt etter en scoring av Eskil Wold mot Latvia. Foto: Ole Martin Wold

I Johansson sin første kamp som norsk landslagssjef var det Wold som var Norges viktigste spiller. Først hamret han pucken opp i krysset, før han i neste periode igjen reduserte og tente håpet for Norge.

– Det var ordentlig moro å spille hockey igjen. Å score to mål i en landskamp hjelper utrolig godt for selvtilliten, sier han.

Wold har veldig lyst til å bidra for landslaget de neste årene.

– Det å spille for landslaget er noe av det største du kan oppleve som hockeyspiller. For meg betyr det mye, sier Wold.