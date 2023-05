Norsk landslagsspiller til svensk klubb

Max Krogdahl bekrefter til TV 2 at han fortsetter karrieren i Sverige.

Krogdahl er en del av den norske VM-troppen som tirsdag skal ut i skjebnekamp mot Slovenia i Latvia.

Noen timer før kampen bekrefter han til TV 2 at han har funnet seg en ny klubb for neste sesong.

Landslagsspilleren har skrevet under på en ettårskontrakt med Östersunds IK i Allsvenskan.



– Jeg synes at det virker som et bra sted å utvikle seg videre. Det er en klubb med fine fasiliteter som vil satse, sier han.

24-åringen begynte karrieren i Frisk Asker. Etter et kort opphold i Coventry Blaze dro han videre til Västerviks IK.

Der har han spilt de to siste sesongene. Klubben hører til på samme nivå som den han nå har skrevet under for.

SPILLER VM: Max Krogdahl under Norges foreløpig siste VM-kamp i Riga. Tirsdag møter de Slovenia. Foto: GINTS IVUSKANS

I utgangspunktet ønsket han seg til et bedre lag eller liga. Det håper han fortsatt på å få til i fremtiden, og Krogdahl håper en god sesong i Östersunds kan gjøre han interessant for større klubber.

– Var det aktuelt å flytte hjem til Norge?



– Ja, det er alltid en mulighet for å dra hjem, men hovedfokus er å bli i utlandet og fortsette utviklingen og bli så god som mulig. Jeg tror det er riktig vei å gå da, svarer han.