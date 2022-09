Norgesmesteren: – Tror det blir tøft

Torsdag: Fjordkraft-ligaen: Før sesongen kl. 20.00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

– Man kan bli og ta opp hansken eller prøve å finne en annen vei. Jeg fant en annen vei, sier Klavestad.

I moderklubben mener han at han var langt bak i køen.

Sarpingen sto i 2019 ved et veiskille.

– Jeg følte ikke at det var plass til meg der. Tilbudet her i Stavanger er mye bedre enn i Sparta. Her kan man være proff. Sånn er det i det vanlige arbeidslivet også, om du får et bedre tilbud, så hopper du som regel på det, sier han.

Klavestad kom til Stavanger for å vinne.

Denne våren ble han endelig norgesmester. Måneden etter spilte han sitt første VM med det norske landslaget.

Han har lagt en god sesong bak seg. Nå er han sulten på mer.

Den skuffende beskjeden

Da han var 15 år, fikk han en beskjed som endte med å bli svært viktig. Klavestad ble ikke tatt med da spillerne fra hans alderskull for første gang skulle spille på ungdomslandslag. Å ikke være god nok for U16-landslaget var en skuffelse.

– Jeg husker at jeg lå hjemme og visste at uttaket skulle komme. Jeg var spent. Da jeg så at jeg ikke kom med, gikk det en f*en i meg. Etter det trente jeg mer enn andre i klubben. Jeg hadde økter på is alene før og etter skolen, sier han.

Klavestad var fast bestemt på at han skulle bli profesjonell hockeyspiller. Ganske raskt ga treningen resultater.

En god Sparta-årgang vant NM-gull for U17-lag. Senere ble han belønnet med landslagsplass for sitt alderskull.

– Det husker jeg godt. På den tiden var det vanlig at ramlet inn gratulasjoner på Facebook. Der begynte det å skje ting, og jeg forsto at jeg var tatt ut. Det var selvfølgelig kjempegøy, og ga motivasjon, sier han.

Etter to sesonger på seniorlag, valgte han å dra til Sverige. Det ble ett år for juniorlaget til Leksands IF, før han dro hjem til Norge. Han hadde håpet å få sjansen for seniorlaget. Klavestad skulle ønske han dro til Sverige tidligere. Både for muligheten til å kunne utvikle seg der og får ha større muligheter til å få sjansen i SHL.

Stavanger 20201205. Stavanger Oilers Andreas Klavestad etter hockeykampen mellom Stavanger Oilers og Storhamar i DNB arena. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Svarer på kritikken

Etter fire sesonger til for seniorlaget til Sparta, så han seg nødt til å bytte klubb for å få nok spilletid til å ha en mulighet for å få være med i U20-VM som ventet i Sverige.

I Stavanger fikk han Todd Bjorkstrand som trener. Amerikaneren brukte tid på å utvikle sin nye spiller.

– Første sesongen var han veldig tøff mot meg. Det har jeg bare tjent på, sier Klavestad.

Sarpingen roser sin hovedtrener.

– Han er en tøff trener. Han tør å gi kritikk til alle, uansett om du er 18 år eller om du er Dan Kissel. Det respekterer jeg han for, sier han.

ROSES: Todd Bjorkstrand har i Stavanger bygget et vinnerlag. Andreas Klavestad roser sin hovedtrener. Foto: Carina Johansen

Klavestad mener at god disiplin, at alle drar i samme retninger og at de samlet har tro på spillesystemet de har, er blant hovedårsakene til at Oilers er et vinnerlag.

Forrige sesong var de overlegne, og ble både seriemester og norgesmester. Likevel måtte de tåle mye kritikk for måten de spiller på. Flere mener den regjerende mesteren spiller lite underholdende hockey.

– Jeg tenker helt ærlig at vi vi ikke spiller ishockey for å underholde. Vi spiller hockey for å vinne kamper. Så kan folk si hva de vil, men jeg tror ikke at Stavanger-publikummet tenkte på spillesystemet vårt da vi løftet «bøtta». Da tror jeg at det kun var glede, sier han.

– Har spillergruppa luftet muligheten for å endre på måten å spille på?

– Ja, sånn vil det alltid være diskusjoner om. Til slutt er det treneren som bestemmer. Det fungerer jo. Vi vant både serien og sluttspillet, så da har vi gjort noe riktig, svarer Klavestad.

BETYR MYE: Andreas Klavestad jubler for scoring under VM i mai. Det å spille for landslaget betyr mye for han. Foto: Daniel Goetzhaber / BILDBYRÅN

Interesserte klubber

26-åringen har etter en god sesong tiltrukket seg interesse fra andre klubber.

Den norske landslagsspilleren har kontrakt med Stavanger Oilers ut kommende sesong. Han forholder seg til den og tar klubbfremtiden fullstendig med ro.

– Agentene mine har pratet med noen klubber, men jeg har kontrakt her og skal spille her i hvert fall ett år til. Så får vi se etter sesongen. Det er ikke enkelt å komme seg ut heller. Markedet er tøft. Nå er det også mange spillere som har spilt i Russland som skal ha ny klubb, sier han.

Klavestad er åpen for å bli værende i Stavanger i flere år. Han stortrives i oljebyen. Der har han fått seg kjæreste, og «bosatt seg», som han selv sier.

BLIR VÆRENDE: Andreas Klavestad føler seg sikker på at han blir værende i Stavanger Oilers i minst ett år til. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Om han i fremtiden skal prøve seg i utlandet, kan den tyske, finske eller østerrikske ligaen være aktuell.

Han har foreløpig ikke snakket med den nye landslagssjefen, Tobias Johansson, men backen har et sterkt ønske om å fortsette å representere Norge. Å få være med i VM var stort.

– Det var noe jeg hadde drømt om. Jeg har sittet og sett på VM siden jeg var liten, og droppet 17. mai-feiringer for å få sett det. Det var en veldig kul opplevelse, sier han.

– Tror det blir tøft

Det tok ikke lang tid etter de løftet pokalen på Hamar før Oilers-spilleren begynte å tenke på at han ville gjøre det igjen.

– Det ønsket om å vinne er her vært år. Har man ikke det kan man bare pakke sammen og finne på noe annet. Vinnerkulturen sitter i veggene her, sier Klavestad.

Seriespillet ble forrige sesong til slutt en parademarsj for Bjorkstrands lag. Da det skulle gjøres opp om det gjeveste mesterskapet, var de til slutt overlegne også der.

Denne sesongen forventer han tøffere konkurranse.

– Jeg tror det blir tøft. Det kan bli veldig jevnt. Det er såpass mange gode lag nå. Jeg vil tro det er tre-fire lag som kan stå igjen som mester til slutt, sier Klavestad.

Stavanger Oilers serieåpner borte mot Sparta 15. september. Før det skal de spille to hjemmekamper i CHL, mot Red Bull Salzburg 9. september og HC Fribourg-Gottéron 11. september. Oilers topper sin gruppe etter de første to kampene (!).

Torsdag: Fjordkraft-ligaen: Før sesongen kl. 20.00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.