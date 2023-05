Norge vant skjebnekampen: – Helt magisk!

BLE HELTEN: Her jubler Thomas Berg-Paulsen for matchvinnerscoringen. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

Slovenia - Norge 0-1

Presset var enormt på de norske spillerne før kampstart i Latvia. I 17 år har det norske ishockeylandslaget holdt seg på det øverste nivået. Et tap mot Slovenia tirsdag ville gjøre Norges muligheter små for å unngå sisteplassen i gruppa og nedrykk.

Da ville de vært nødt til å slå minst en av de fire landene som gjenstår å møte i VM: Tre storheter og en hjemmenasjon som er ventet å være et hakk bedre enn Norge.

Norge var favoritter før kampstart og innfridde forventningene i det som ble en intens og nervepirrende kamp.

Thomas Berg-Paulsen ble den store helten med sin lekre scoring i første periode.

– Det var helt magisk! Jeg har ikke helt tatt det innover meg ennå. Det er selvfølgelig enda deiligere da det ble den avgjørende scoringen, sier matchvinneren til TV 2 om kampens eneste mål.



Den norske kapteinen Ken André Olimb fikk seg en smell i armen mot slutten av kampen. Han sier til TV 2 at han ikke tror det vil hemme han videre i mesterskapet.

Tror på kvartfinale

Etter kampen var Norges målvakt Henrik Haukeland svært lettet.

– Jeg er veldig stolt av gutta. Vi vinner fordi vi har en fantastisk lagmoral, sier målvakten.

Han håper de tre poengene er nok til å ha sikret plassen, og våger nå å drømme om kvartfinale.

– Vi ønsker å ta flere poeng og sikte på en kvartfinale, sier han optimistisk.



Også Berg-Paulsen våger nå å se oppover på gruppetabellen.

VIKTIG SEIER: Det norske ishockeylandslaget jubler for tre potensielt helt avgjørende poeng. Foto: Roman Koksarov

– Jeg tror også det er mulig. Det at vi får Latvia i morgen passer oss bra. Jeg tror uten tvil at vi har en god sjanse til å ta poeng mot de bedre lagene, sier matchvinneren.



Han fikk ros av landslagstrener Tobias Johansson etter kampen.

– Kan vi produsere spillere som han de neste årene tror jeg vi kan nå våre ambisjoner, sier svensken.



Svarer tvilerne

– Det er mer lettelse enn glede. Vi har hatt en høy «svansføring» i norsk ishockey det siste året og vil spille med unge spillere. Selvsagt har jeg innsett at det finnes motstandere av det. Jeg ekstremt glad for norsk ishockeys del at vi klarer å banke inn tre poeng i dag, sier Johansson.



– Hvordan har du kjent på presset de siste dagene?

– Selvfølgelig har jeg kjent på det, men jeg har en fantastisk stab og spillerne har tatt ansvar. Jeg er veldig glad for at vi har spillere og ledere rundt meg som hjelper meg å gjøre reisen langt mer behagelig, svarer svensken.

– Tror du at dere reddet plassen i dag?



– Vi gjør sjansene veldig mye bedre og vi setter Slovenia i en veldig tøff situasjon, svarer Johansson.



Klassescoring

Etter å ha blitt henvist til benken etter tapet mot Kasakhstan i åpningskampen, valgte Norges landslagssjef Tobias Johansson å gi målvakt Henrik Haukeland tillit fra start i skjebnekampen.

Finland-proff Philip Granath ble overraskende nok vraket til oppgjøret. Noah Steen og Ole Einar Engeland Andersen fikk sine første minutter på isen under VM.

Slovenia kom til den første nevneverdige sjansen da Johannes Johannesen mistet pucken ved målet og de blåkledde fikk avsluttet foran Haukeland. Målvakten fikk styrt pucken utenfor stolpene.

Fem minutter ut i kampen kunne Markus Vikingstad sendt Norge i føringen. Han fintet først bort en forsvarer, før han siktet på hjørnet lengst bort. Skuddet gikk utenfor.

Etter at Slovenia var mest frempå de første minuttene, var Norge det førende laget de neste ti minuttene.

0-1: Thomas Berg-Paulsen traff mellom målvakten og stolpen og sendte Norge opp i ledelsen. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

Med 05.55 igjen av perioden tok Norge ledelsen. På vei inn angrepssonen fikk Thomas Berg-Paulsen en perfekt pasning fra Johannes Johannesen. Han fintet seg forbi en spiller og beholdt roen i skuddøyeblikket til venstre foran Slovenias mål. 0-1. En fin og befriende scoring for det norske laget.

Johannesen pådro seg to minutter utvisning for holding med litt over tre minutter igjen. I undertallet reddet Haukeland Norge på et par fine forsøk fra Slovenia.

Holdt på ledelsen

Norge hadde kontroll på kampen de første minuttene av andre periode og fikk testet Slovenias målvakt ved flere anledninger.

09.30 ut i perioden ble Mathias Trettenes utvist for tripping.

Norge forsvarte seg igjen godt i undertall og holdt på ledelsen.

GOD: Henrik Haukeland tok alt som kom mot hans mål. Foto: INTS KALNINS

Slovenia tok gradvis over initiativet i kampen utover perioden, men de norske spillerne blokkerte skudd og hang i tauene.

Engeland Andersen ble utvist to minutter for høy kølle med litt over fire minutter igjen av perioden.

45 sekunder senere limte Slovenia pucken opp i krysset, men sekundet før var det blåst. Bince Masic ble sendt i utvisningsboksen for interference.

Trettenes sendte sekunder senere pucken i stolpen.

23 sekunder før pause ble Robert Sabolic utvist for slashing. En klønete og unødvendig involvering av Slovenias nummer 55.

En intens periode endte uten mål. Haukeland var Norges beste spiller da Slovenia var et hakk bedre enn Norge.

Sikret tre poeng

Før den tredje perioden var det slovenerne som hadde presset på seg. Tap og null poeng ville gi et marerittutgangspunkt før gruppespillets fire siste kamper.

Norge, som startet perioden i overtall, tok naturligvis føringen fra start. Også da lagene var like mange på isen holdt nordmennene trykket oppe.

INTENST: Sondre og Ziga Pavlin knuffer på hverandre i det som var en intens og nervepirrende kamp. Foto: GINTS IVUSKANS

Vikingstad fikk avsluttet upresset skrått foran målet til Slovenia, uten å treffe innenfor stolpene. Sekunder senere ble Mattias Nørstebø sendte i utvisningsboksen for interference.

Med syv sekunder igjen av undertallet ble Berg-Paulsen hektet og falt overende. Slovenias kaptein Jan Urbas ble utvist for tripping.

Slovenia kom til en stor sjanse med ni minutter igjen. De vendte spillet raskt i midtsonen og fikk avsluttet upresset fra venstre side. Haukeland var raskt med det høyre beinet og fikk styrt pucken utenfor.

Med seks minutter igjen stjal Trettenes pucken ved vantet og fikk fri vei mot målet. Da han ble tatt igjen, forsøkte han å spille på tvers til Olden. Det ble for upresist.

I sluttsekundene var Slovenia svært nære scoring, men Norge slapp med skrekken.

Norge holdt unna og sikret alle tre poengene.