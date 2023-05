Norge vant generalprøven – brødrepar ble avgjørende

ENDELIG: Svenske Tobias Johansson skal lede et ungt norsk landslag i sitt første VM. Da er det godt å gå inn i mesterskapet med godfølelse etter å ha brutt tapsrekken. Foto: Alf Simensen

Norge - Frankrike 4-1

Etter syv (!) strake tap i VM-oppkjøringen lyktes det endelig for det norske ishockeylandslaget.

Fredag rotet de bort ledelsen mot Frankrike. Lørdag var det heller nordmennene som snudde oppgjøret.

Brødreparet Håvard Salsten og Eirik Salsten brukte under fire minutter på slutten av andre periode på å sette hver sin scoring og snu kampen.

Norge økte ledelsen og holdt unna.

Dermed vant de norske hockeygutta generalprøven og reiser til VM neste uke med noe høyere selvtillit.

SNUDDE KAMPEN: De norske spillerne jubler for scoring i andre perioden. På slutten av perioden snudde de kampen. Foto: Frederik Ringnes

– Skaper en del



De norske spillerne begynte kampen bedre enn da de tapte mot samme motstander fredag.

Norge kom til flere muligheter og viste positive tendenser, men det ble litt for omstendelig foran målet og defensivt glapp det ved enkelte anledninger.

Henrik Haukeland i det norske målet reddet Norge ved et par relativt store franske muligheter.

Perioden endte målløs.

– Jeg synes at det er en bra hockeykamp med høyt tempo. Det bølger frem og tilbake. Vi skaper en del, det gjør Frankrike også. Sånn sett er det greit at det står 0-0, konkluderte Eirik Salsten til TV 2 i pausen.

Scoret på straffe

De store sjansene uteble de første minuttene av andre periode.

– Vi må være mer nøye med tredjemann i offensiv sone. Jeg tror det er en nøkkelfaktor, sa landslagssjef Tobias Johansson til TV 2 midtveis i andre periode.



Minuttet senere kjørte Jordann Perret over Haukeland i målgården. Sander Vold Engebråten var borte og knuffet med Perret, før franskmannen måtte sette seg i to minutter for goalie interference.

Heller ikke i det overtallet maktet Norge å sette et så stort press på det franske forsvaret som de ønsket. Den største sjansen de to minuttene var det faktisk Frankrike som kom til. Ole Einar Engeland Andersen ble fragått av franske Bozon, men Haukeland reddet Norge.

Kort tid senere fikk Ludvig Hoff avsluttet foran mål. Han traff den franske målvakten.

Så var det igjen Engeland Andersen som havnet i trøbbel. Hamarsingen rakk ikke frem til pucken foran målet før Perret. Da valgte han å rive ned franskmannen. Utvisning og straffeslag.

Den franske stjernen Alexander Texier fornektet seg ikke. Han var sikker alene med Haukeland og satte inn 0-1.

Med 02.53 igjen av perioden lå pucken i det franske målet. Emil Lilleberg klinte til og tvang målvakten til å gi retur. Der var eldstebror Salsten på plass og satte inn utligningen.

UTLIGNET: Eirik Salsten satte inn 1-1. Foto: Frederik Ringnes

– Jævlig deilig!



Så, med litt over halvminuttet igjen serverte Emil Lilleberg motstanderne en enorm mulighet.

– Total hodemist av Lilleberg! Utbrøt ekspertkommentator Bjørn Erevik.



SHL-spilleren spilte pucken rett til Bozon midt i egen sone. Han fikk uforstyrret avslutte foran Haukelands mål. I stolpen!

Da var det heller Norge som grep muligheten. Håvard Salsten var sterk i kroppen og holdt en forsvarer unna mens han sendte pucken ned ved stolpen. Den burde den franske målvakten tatt, men heldigvis for Salsten og Norge stengte han ikke nærmeste hjørne. 2-1 til Norge med åtte sekunder igjen av perioden.

Salsten kom til intervju med TV 2 i pausen med et stort smil.

– Jævlig deilig! Sa han om det å sende Norge i føringen.



VAR VIKTIG: Henrik Haukeland sto en god kamp i det norske målet. Foto: Frederik Ringnes

Haukeland reddet Norge

Rett før to minutter var spilt av tredje periode økte Sondre Olsen den norske ledelsen. Mathias Trettenes fikk lagt pucken på mål, og fra veldig skrå vinkel scoret utenlandsproffen.

Gjestene fikk to minutter senere en kjempesjanse til å redusere, men fra svært god posisjon traff Rech utsiden av målet.

Frankrike tok over føringen i kampen utover perioden og kom til flere gode muligheter, men manglet presisjon og ble stoppet av en god norsk målvakt.

Med drøyt fire minutter igjen smalt det på innsiden av stolpen bak Haukeland, men målet ville uansett ikke blitt godkjent da en fransk spiller keeperen i målgården.

I sluttsekundene satte Håvard Salsten inn sin andre scoring for ettermiddagen da han rappet pucken og enkelt kunne sette den inn i det åpne målet.

Lørdag 13 mai spiller Norge sin første kamp i årets VM. Det kan vise seg å bli en skjebnekamp. Motstander er Kazakhstan.