Norge tapte nøkkelkampen: – Utilgivelig

Norge - Kasakhstan 3-3 (3-4 etter straffer)

– Vi gjør en ganske god kamp, synes jeg. Men igjen gjør vi noen småfeil som leder til at vi ikke klarer å drepe kampen og skjære halsen av dem. Det kommer og biter oss i ræva til slutt. Det er jævlig surt, sier Norges målvakt Henrik Haukeland til TV 2.



I Tobias Johanssons første kamp av betydning som Norges landslagssjef, var presset stort.

Norges motstander i deres første VM-kamp var Kasakhstan - ett av to lag i den norske gruppa som er ranket under det norske laget.

Laget som ender sist i gruppa rykker ned. Det har Norge holdt seg unna i 17 år, men med den yngste troppen siden 2001, som er full av debutanter, har frykten for lengst meldt seg hos de norske supporterne.

Den ble ikke mindre etter åpningskampen. Norge var tidvis gode lørdag, men uttellingen til Kasakhstan var langt bedre enn den norske.

Kasakhstan hentet inn en norsk tomålsledelse, og lagene måtte til straffer for å få en avgjørelse. Der var de kasakhstanske spillerne best og sikret seieren.

– Å slippe inn tre mål i dag er utilgivelig, sier en selvkritisk Haukeland.

FØRSTE TEST: Tobias Johansson var optimistisk før sin første ordentlige test som Norges landslagssjef.

Tenker ikke på nedrykk

– Det er ingen som kommer til å synes synd på oss. Det er spillerne i garderoben som kan gjøre det her. Vi må stå sammen, sier Haukeland.

Landslagssjefen var naturligvis veldig skuffet etter å ha sett laget rote bort tre poeng i åpningskampen. Han mener Norge var det beste laget gjennom tre perioder og at de burde ha vunnet greit.

Etter kampen ønsket han ikke å snakke om et potensielt nedrykk.

– Det er så mye igjen å spille om. Jeg vil ikke analysere det nå. Nå skal vi slikke sårene og forberede oss til Sveits i morgen, sier han.

To raske mål

Antallet norske supportere som hadde hadde tatt turen til Arena Riga var imponerende og skapte en følelse av norsk hjemmebane, men ellers var oppmøtet tynt i arenaen med en kapasitet på 9.500 tilskuere.

Norge var gode de første minuttene. Det kasakhstanske laget hadde mer enn nok med å henge med da nordmennene tidvis spilte rundt dem. De røde og blå løsnet noen skudd mot motstanderens mål, men målvakten reddet og de norske spillerne fanget ikke opp returene.

Etter fem minutter smalt det i stolpen. Utenlandsproff Mathias Trettenes prøvde seg fra spiss vinkel og traff metallet.

NORSK LEDELSE: Michael Haga sendte Norge i ledelsen. Her jubler han sammen med Mathias Trettenes.

Så, etter å ha pepret den kasakhstanske målvakten med skudd, fant Norge sin åpning. Med ni sekunder igjen av kampens første overtallsspill spilte Mattias Nørstebø pucken ut til Michael Haga. Han sikret norsk jubel.

Et par minutter senere jublet nordmennene igjen. Det kanskje største norske talentet på isen, Ole Julian Bjørgvik-Holm, sitt skudd var akkurat godt nok til å doble Norges ledelse.

NORSK JUBEL: To raske norske mål sørget for at Norge ledet 2-1 etter første periode.

Norge klarte ikke å holde trykket oppe gjennom hele perioden. Det straffet seg. Finland-proff Philip Granath mistet pucken og da grep Kasakhstan muligheten. Maxim Mukhametov traff nettmaskene bak Henrik Haukeland med et skudd fra midt i banen et lite stykke fra det norske målet.

Flere mål ble det ikke i den første perioden. Sekundet før pause sørget Kirill Savitsky for at hans lag startet andre periode i undertall. Han fikk to minutter utvisning for en albue i ansiktet på en norsk spiller.

Scoret sitt andre

Med 15 sekunder igjen av overtallet økte Haga den norske ledelsen. Etter flere norske skudd, lyktes det endelig. Haga fant målet fra noe skrått hold.

Minutter senere fikk Trettenes en god mulighet til å øke ledelsen, men han lyktes ikke med å vippe pucken over målvakten og opp i nettaket.

Norge fortsatte å produsere store muligheter, men hadde ikke marginene på sin side.

Med 09.59 igjen av perioden fikk Kasakhstan muligheten til å spise seg inn i kampen da Norge hadde for mange spillere på isen og ble straffet. Haga sonet utvisningen for Norge.

Det norske laget forsvarte seg eksemplarisk de to minuttene og holdt stillingen.

Thomas Berg-Paulsen ble nestemann i utvisningsboksen. I overtallet smalt det først i tverrliggeren bak Haukeland, så reduserte Kasakhstan. Fra langt holdt traff Valeri Orekhov mellom beina på Haukeland. 3-2.

Utlignet

Holm kom tidlig i den tredje perioden til en god mulighet, men han ble ikke tomålsscorer.

Kasakhstan måtte score for å få med seg noe fra den svært viktige åpningskampen for begge land, og de gjorde det tidvis utfordrende for det norske laget.

Med litt over ti minutter balanserte pucken på streken ved det kasakhstanske målet.

Et par minutter senere måtte Ludvig Hoff sette seg i to minutter etter å ha entret droppen for tidlig. Det straffet seg hardt for Norge.

SNUOPPERASJON: De kasakhstanske spillerne jubler etter å ha hentet opp Norges tomålsledelse.

Få sekunder inn i undertallet forsøkte Norge desperat å stoppe pucken fra å gå over linja, men de nådde ikke frem. Dermed sto det plutselig 3-3 i Riga.

Kasakhstan pådro seg så en utvisning. I overtallet traff Norge stolpen.

I intense og svært nervepirrende sluttminutter, klarte ingen av landene å score det avgjørende målet. Dermed gikk kampen til spilleforlengelse.

Der tok ingen av lagene spesielt stor risiko, og etter fem minutter var fortsatt ingen mål scoret.

Avgjorde på straffer

Haukeland reddet den første straffen. Så bommet Haga på Norges første straffe.

Kasakhstan satte sin andre straffe over målet. Trettenes forsøkte å finte ut målvakten, men også han bommet.

Haukeland måtte gi tapt på den tredje straffen. Isak Hansen lyktes ikke med å sørge for balanse i regnskapet.

Kasakhstan bommet på sin fjerde straffe. Sondre Olden scoret.

Haukeland reddet Norge på den femte straffen. Thomas Olsen hadde muligheten til å bli den store helten, men også han bommet.

Olden bommet på Norges sjette straffe. Kasakhstan scoret på sin sjette straffe og tok dermed med seg det ekstra poenget.