Norge ble hardt straffet av dødelig effektive latviere

Norge - Latvia 3-6

Det var duket for hockeyfest i Trondheim. Et lag fullt med lovende debutanter skulle måle krefter med Latvia - i det som ble Tobias Johansson sin debut som norsk landslagssjef.

Det trønderske publikum fikk se god underholdning, men det gikk ikke som håpet.

De norske hockeygutta var langt mindre effektive enn latvierne. Da sluttsignalet gikk hadde vinnerlaget kun skutt 16 ganger og scoret på seks av skuddene. Til sammenligning hadde Norge skutt 26 ganger og scoret tre mål.

– Vi ser ikke på resultatet, definitivt ikke i min første kamp, sier landslagssjefen til TV 2.

Et norsk landslag som spillemessig i perioder var fullt på høyde med sin motstander, ble hardt straffet og tapte dermed Johansson sin første kamp som landslagssjef.

DEBUT: Tobias Johansson tapte sin første kamp som norsk landslagssjef. Foto: Ole Martin Wold

– Ekstremt fornøyd



– Jeg synes at vi er det beste laget 5 mot 5. Vi spiller med høye ambisjoner med pucken. Det kan koste oss noen overganger og baklengsmål, sier landslagssjefen til TV 2.

Selv om han tapte sin første kamp som landslagssjef, var Johansson fornøyd med mye etter kampen.

– Totalt sett er jeg ekstremt fornøyd med innsatsen til spillerne og viljen til å spille det spillet vi har planlagt, sier han.

Landslagssjefen ber om tålmodighet.

– Jeg synes det er veldig viktig at vi alle vet at vi har en lang prosess foran oss. Vi må investere i hvert bytte for å få marginene på vår side. Jeg er veldig fornøyd med hvordan spillerne gjennomfører kampen, sier Johansson.

– Jeg synes at vi i store deler gjør en god kamp. For meg er det ikke en 6-3-kamp, sier Philip Granath.

Fant krysset

Leangen Ishall var fullsatt da trønderen Mattias Nørstebø ledet et svært ungt norsk landslag ut på isen i Trondheim.

Latvia tok initiativet i kampen, og etter et drøyt minutt spilt måtte Michael Brandsegg-Nygård sette seg i fire minutter for høy kølle. Det var ikke den starten 17-åringen ønsket i sin landslagsdebut.

Bedre ble det ikke da han fra boksen fikk se at Norge slapp inn mål halvannet minutt senere. Jonas Arntzen måtte gi tapt da latvierne prøvde seg fra ulike vinkler og til slutt traff nettet bak ham. Målet ble scoret av Georgs Golovkovs.

Norge kom til store sjanser, men de latviske herrene sto imot. Aller størst var muligheten til Håvard Salsten. Han fikk avsluttet rett foran mål, men skuddet var ikke godt nok.

0-1: Georgs Golovkovs kunne feire sammen med landsmennene etter å ha sendt Latvia i føringen. Foto: Ole Martin Wold

Etter gode norske minutter, var det Latvia som på lekkert vis doblet ledelsen. Deniss Smirnovs sin avslutning var god og lurte seg mellom den norske målvakten og stolpen.

De norske gutta ristet på hodet og så ut til å være rystet.

Så fant Eskil Wold krysset. Asker-mannen som i sommer ble utenlandsproff i Finland, har slitt tungt med poengproduksjonen der borte, men på norsk is løsnet det endelig. 1-2!

ENDELIG: Eskil Wold omringes av lagkamerater etter å redusert for Norge. Foto: Ole Martin Wold

Ny Wold-scoring

I likhet med i første periode fikk Norge tidlig en utvisning for høy kølle og måtte spille i undertall. Som i første periode utnyttet latvierne det at de var en mann mer på isen. En rask kontring endte med at de latviske gutta var i overtall foran det norske målet. Målscorer var igjen Smirnovs.

Så viste Nørstebø seg frem for det trønderske publikum. Kapteinen sendte fra blålinja av gårde et skudd som den latviske målvakten ga retur på. Mikkel Øby-Olsen hadde målgivende da Wold igjen traff nettmaskene. 2-3!

Ikke lenge senere kunne Viktor Granholm sendt lagene likt. Han snappet pucken og fosset mot målet. Trønderne reiste seg på tribunen og de latviske forsvarerne jagde den norske skarpskytteren. Skuddet gikk rett på målvakten.

DOBLET LEDELSEN: De norske spillerne fortviler mens latvierne jubler i bakgrunn. Foto: Ole Martin Wold

Renars Krastenbergs fikk tid til å sikte seg inn. Han takket for det med å sende av gårde et skudd som endte med å doble Latvias ledelse. Scoringen kom i overtall.

I sin debut for det norske landslaget tente Sander Vold Engebråten håpet da han reduserte med 4.32 igjen av andre periode. Scoringen kom da Norge var i overtall.

Heller ikke i tredje periode maktet Norge å stå imot i åpningsminuttene. Denne gang var det spilt 2.17 av perioden da Golovkovs lurte inn pucken fra sin posisjon like foran målet.

Like etterpå ble 3-5 til 3-6. Et langskudd fra Daniels Gorcanovs endte i målet bak den norske målvakten.

Norge presset på og var svært nære å redusere, men det ville seg ikke. Dermed vant Latvia 3-6.