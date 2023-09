Nordmannens kamp for å oppnå drømmen: – Ikke noe å nøle med

– Det var ikke noe å nøle med. Det var bare å skrive under, sier Lilleberg til TV 2 på telefon fra USA.

Et par uker før kontraktsigneringen møtte undertegnede Lilleberg i VM i Riga, Latvia. Da hadde han nylig skrevet under for en annen klubb, nemlig den svenske seriemesteren Växjö Lakers.



22-åringens drøm om spill i NHL så ut til å kunne bli et tilbakelagt kapitel. På eget initiativ forlot han sommeren året før treningscampen til Arizona Coyotes og dro hjem til Skandinavia, etter å ha blitt nektet å trene med laget på grunn av utfordringer med hjertet.

Legene i NHL-klubben som i 2021 sikret seg rettighetene til sarpingen, tok ingen sjanser. De ville ikke slippe Lilleberg til på isen før hjertet var operert og de var sikre på at det ikke ville oppstå komplikasjoner. Den operasjonen ønsket ikke nordmannen å gjennomføre, da det medførte en viss risiko og kunne medføre et helt år på tribunen.

Derfor så det hele ut til å ende med en karriere i europeisk hockey for det norske stjerneskuddet.

– Jeg var egentlig forberedt på å reise til Växjö etter VM. Det var veldig overraskende da Tampa Bay tok kontakt. Etter VM gikk det ganske raskt. Det tok et par dager før kontrakten lå på bordet, sier han.

Et annet syn på hjerteproblemene

Han er født med hjertefeil hvor det er lekkasje i den ene hjerteklaffen. Det hemmer han ikke og er ikke noe han merker noe av, men han er blitt fortalt at det gjør at han en gang i løpet av livet må operere hjertet.



Leger i ulike land og klubber har ulikt syn på hvilken risiko det eventuelt kan medføre for 22-åringen å drive med toppidrett.

– Hvordan har samtalene med Tamp Bay Lightning vært om det?

– De har snakket med Arizona (Coyotes) og andre, og vært fullt klare over det. Jeg nevnte det også da jeg skulle signere sånn at de vet det. Det visste de. Da jeg kom ned hit tok vi en sjekk, og de mente det ikke var et problem. På samme måte som de mener hjemme i Norge og Sverige, svarer han.

– Et hårete mål

I tre uker har han vært med NHL-laget på deres sesongoppkjøring.

Der kjemper nordmannen som dette året ble tildelt Gullpucken av Norges Ishockeyforbund som en æresutmerkelse i forbindelse med at han var kåret til den beste norske ishockeyspilleren den foregående sesongen, om en plass i NHL-troppen til Tampa Bay Lightning.

– Det er uvant å spille på liten is i et nytt lag og et nytt system. Men jeg synes det har gått greit, absolutt. Jeg tror det kan passe meg bra å spille på liten is, for det blir mer fysisk. Det skal bli kult, sier han.

TOÅRSKONTRAKT: Emil Lilleberg under tiden i Oskarshamn i SHL. Der gjorde han sakene sine godt og var ønsket av flere klubber. Lilleberg skrev under for seriemesteren Växjö Lakers, men signerte så for NHL-laget Tampa Bay Lightning kort tid senere. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Kontrakten han i sommer undertegnet er en toveiskontrakt. Den binder han til NHL-klubben i to år. Toveiskontrakten innebærer at han er garantert minst 775.000 dollar hvis han spiller i NHL. Det blir betydelig mindre lønn om han ender med å kun spille for farmerlaget Syracuse Crunch i AHL.

– Det har egentlig vært som forventet. Politikk kan på en måte være vel så viktig som hvor god du er. Det er litt sånne ting, men det har stått til forventingene, og er sånn jeg har sett for meg.

Han har fått målt krefter med stjernene både i internkamper og på trening de siste ukene. Tirsdag kveld fikk han sjansen i treningskamp mot Carolina Hurricanes.

I løpet av de neste par ukene avgjøres det hvilke spillere som er del av lagets NHL-tropp når sesongens første kamp spilles mot Nashville Predators 10. oktober. Lilleberg kan i løpet av disse ukene få beskjed om at han starter sesongen på AHL-laget.

Foreløpig har han ikke fått noen tydelige signaler på hva klubbens planer for ham er for sesongstarten.

– Ambisjonen er selvfølgelig å spille i NHL denne sesongen. Jeg vet det er et hårete mål. Men jeg tenker også langsiktig og ser de to årene som en mulighet til å utvikle meg og kommer mer og mer inn i måten vi skal spille på. Det haster ikke. Jeg tar det hele som lærdom, så får det være en gulrot hvis sjansen kommer, sier Lilleberg til TV 2.

OPTIMISTISK: TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland tror Lilleberg får sjansen i NHL den kommende sesongen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Ekspertene har troen

I den nyeste episoden av podkasten TV 2 Hockeyprat ble fremtidsutsiktene til Lilleberg for sesongen diskutert.

Der uttrykte begge de to ekspertene tro på at talentet gir Mats Zuccarello selskap i den nord-amerikanske ligaen i løpet av sesongen.

– Måten han er på og spiller på gjør at jeg tror han er ganske attraktiv for å få muligheten. Han er stor, fysisk sterk og gjør gode valg med pucken. I de landskampene jeg så av ham i fjor synes jeg han var fantastisk god. Han har tatt store steg de siste årene. Det gjør at jeg tror han kan få muligheten, sier Jan André Aasland.



Også han ekspertkollega Bjørn Brevik tror Lilleberg enten kan få sjansen fra sesongstart, eller kanskje mer sannsynlig hentes opp i løpet av sesongen.

– Det er viktig at han er med så lenge som mulig (med NHL-laget før sesongen) og er langt frem i køen, for det kommer skader, endringer osv. Jo lengre han henger med jo lengre frem i køen er han. Klarer han ikke å være med til seriestart er det i hvert fall viktig at han har gitt et godt inntrykk, og det virker det som at han har så langt, sier Erevik.