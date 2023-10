Nordmannen kan bli historisk: – Vil vite om jeg er en drittsekk

Michael Brandsegg-Nygård får internasjonal oppmerksomhet for sine prestasjoner. Til TV 2 deler han hvordan livet er som et av verdens mest ettertraktede hockeytalenter.

– Hvis han hadde vært svensk, ville det vært mye mer snakk om ham i media, sier den svenske hockeyeksperten Jonathan Knekta.

Forrige uke stjal Brandsegg-Nygård overskriftene i flere svensker aviser. Gjennom sommeren og høsten har nord-amerikanske medier hauset opp forventningene til den unge nordmannen.

Flere av verdens mest kjente hockeyeksperter, som Craig Button og Bob McKenzie, spår at 18-åringen blir historisk.

Titalls speidere er til stadighet på plass på kampene hans, og talentet er åpen om at han har vært i samtaler med enkelte av dem.

Til sommeren kan han klare det ingen annen nordmann har klart før ham.

– Det er en helt enorm interesse for ham, sier Moras sportssjef Andreas Hägglund til TV 2.

– Vil vite om jeg er drittsekk

I forrige uke bekreftet Djurgårdens presseavdeling at rundt 50 NHL-speidere var på plass i det som var det norske supertalentets siste kamp som 17-åring.

Blant andre store talenter, var det med stor sannsynlighet nordmannen speiderne var kommet for å se.

– Hvordan opplever du all oppmerksomheten?

– Man har det litt i bakhodet. Jeg ser og hører det hele tiden, så jeg tenker så klart litt på det. De som står meg nær sier at jeg ikke skal tenke på det. Jeg må bare jobbe hardt og ikke tenke så mye på det, for ellers går det i vasken, svarer 18-åringen.

De fleste speiderne tar kontakt med hans agent Andreas Johansson. Svensken bringer så av og til interessen videre til talentet, men av og til har også Brandsegg-Nygård møtt speidere personlig.

– De vil egentlig bare vite hvordan jeg er som person. At jeg er god i hockey og hva jeg kan der vet de fra før. De vil vite om jeg er en bra person eller om jeg er en drittsekk, liksom. De spør om familie, hvordan de er, hva de driver med og sånne ting, sier han.

Eksperten er overbevist

Andreas Hägglund er sportssjefen som hentet Vålerenga-unggutten til Mora sommeren i fjor. Han svarer «både og» på spørsmål om han er overrasket over den voldsomme utviklingen, og begrunner det med at hardt arbeid gir resultater.

– Men han har hatt en utrolig reise og utvikling siden han kom til oss. Det som gjør Michael spesiell er at han elsker hockey, og han ønsker bare å spille og trene hele tiden. Han skiller seg ut med at han hele tiden vil bli bedre og jobber for å bli bedre, sier svensken.

– Hva er hans styrker?



– Som spiller er han fysisk bra, sterk og har et veldig godt skudd. Så jobber han godt over hele banen. Man vet hva man får med Michael. Han er ganske komplett. Han kan bli så bra som han selv vil. Holder han seg frisk og fortsetter utviklingen han viser nå, så ser vi han i NHL i fremtiden, svarer sportssjefen.

Hägglund er imponert over hvor rolig og fokusert Brandsegg-Nygård forholder seg til interessen rundt han.



FØLGES: Michael Brandsegg-Nygård blir stadig sett av NHL-speidere i sine kamper i Sverige. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

– Det har vært utrolig mange speidere på alle kampene han har spilt. På det meste har det vært rundt 40-50 stykk. Vi håper han spiller her lenge. Men med de ingrediensene som han har, så er det klart at han kan bli en fremtidig NHL-spiller, sier han.

Jonathan Knekta, ekspert i Sportsbladet, Aftonbladet, liker det han har sett av 18-åringen.



– Det som imponerer meg mest er Michaels kombinasjon av spilleferdigheter og tøffhet. Han kan dra av en motstander det ene sekundet og sette inn en takling det neste. I tillegg har han et veldig godt skudd.

Han er overbevist om at nordmannen kan nå hele veien.



– Alle jeg har snakket med er overbevist om at han kommer til å spille på et høyere nivå enn Allsvenskan neste sesong. Det ble noen overskrifter etter Moras seier borte mot Djurgården i Stockholm. Det var opptil 50 NHL-speidere på tribunen og alle var der for å studere Michael, sier eksperten.

Kan bli historisk

Flere anerkjente eksperter og journalister tett på NHL har i sine spådommer før neste års NHL-draft nordmannen høyt oppe. Mange mener at nordmannen ligger an til å kunne bli draftet i første runde. Det vil i så fall være norsk hockey-historie.

Den anerkjente og velinformerte journalisten Corey Pronman i The Athletic hadde i juli Brandsegg-Nygård så høyt som på 5. plass i sin rangering av talentene. TSN-ekspert Bob McKenzie har han på 15. plass. Hans kollega Craig Button plasserte nordmannen i september på 10. plass.

– At han er plassert midt i første runde på rankingen foran neste års NHL-draft tyder på et stort potensial. Fortsetter han å utvikle seg i samme takt, kan han bli en god NHL-spiller, sier Knekta til TV 2.

I NHL-draften som gjennomføres neste sommer har klubbene i verdens beste hockeyliga, NHL, mulighet til å sikre seg rettighetene til de største talentene. Det øker naturligvis talentenes mulighet til å en gang få oppfylt drømmen om spill i NHL.

Sist en nordmann ble draftet var i 2021. Da ble Emil Martinsen Lilleberg valgt av Arizona Coyotes.

FORBILDET: Washington Capitals Alexander Ovechkin er Michael Brandsegg-Nygårds store forbilde. Aller helst ønsker nordmannen å bli lagkamerat med Ovechkin i Washington. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Vålerenga-talentet Stian Solberg følges også tett av speidere fra nord-amerikanske klubber. Med full klaff kan begge de norske stortalentene bli valgt før det som er den nåværende rekorden. Den ble satt da hamarsingen Marius Holtet i 2002 ble draftet så tidlig som runde 2, som 42. valg totalt, av Dallas Stars.

– Hva tenker du om at du kan bli historisk?

– Det synes jeg er superkult! Det har vært en drøm siden jeg ble født. Jeg tror det hadde vært en utrolig kul opplevelse om jeg hadde gått der, svarer 18-åringen.

Om Brandsegg-Nygård selv fikk velge fritt hadde han valgt å bli draftet av Washington Capitals hvor forbildet Alexander Ovechkin er kaptein.



Gjorde grep

I januar undertegnet han en avtale med Mora sitt A-lag som strekker seg ut inneværende sesong.

Han har likevel både forrige sesong og i begynnelsen av denne sesongen også spilt med J20-laget. Der står han så langt med 9 målpoeng på 4 kamper.

Brandsegg-Nygård har lagt bak seg en sommer med tung fysisk trening for å bli enda bedre fysisk rustet på seniornivå.

– Jeg har nesten hatt «sommertrening» fra 7. mars til sesongstart. Der har vi jobbet veldig med fysikk og kølleteknikk. Det har vært mest eksplosive øvelser, sier han.

BEDRE FYSIKK: Michael Brandsegg-Nygård har brukt sommeren til å bygge seg opp fysisk til å måle krefter med seniorspillere i Sverige. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Nordmannen føler det har gitt han mye bedre teknikk med pucken på bladet, for eksempel ved at han nå står bedre imot når han presses med pucken. Fysikken har blitt vesentlig bedre, mener han.

På A-laget har han så langt ikke levert de målpoengene han ser for seg som offensiv spiller.

– Det har gått bra resultatmessig og jeg har spilt bra, men jeg får ikke pucken helt inn. Det har kanskje med at man kommer til færre sjanser på A-laget, sier han.

Utviklingen har gått rasende fort. Vålerenga var fullt klar over at de hadde et kjempetalent i egne rekker, men at Brandsegg-Nygård det kommende året skulle gå fra å spille på U18-landslaget til A-landslaget, fast spill i HockeyAllsvenskan og være et foreløpig åpenbart draft-valg, trodde de færreste, deriblant ikke talentet selv.

– Hvor glad er du nå for at du valgte Mora?

– Jeg er superglad for at jeg gjorde det. Det føles som at det var et veldig riktig valg utviklingsmessig og fordi jeg her blir sett, svarer Brandsegg-Nygård.