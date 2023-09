NHL-speidere så stortalentet i Vålerenga-seier

ETTERTRAKTET: To NHL-speidere og fire SHL-speidere var på plass for å se Stian Solberg i aksjon mot Frisk Asker i serieåpningen. Foto: Annika Byrde / NTB

Vålerenga – Frisk Asker 4–1

Vålerenga åpnet sesongen med en 4–1 seier på Jordal Amfi mot Frisk Asker.



– Jeg synes Vålerenga gjør en veldig bra match, hvert fall siste halvdel. Vålerenga tar det i tredje periode, og Frisk Asker er sjanseløse på slutten, er TV 2s hockeyekspert, Erik Follestads, analyse etter kampen.

Follestad mente Frisk Askers pådro seg for mange utvisninger. Bortelagets Tobias Fladeby pekte på det samme i et intervju med TV 2 etter kampen.

– Det er aldri gøy å tape, så det er skuffende. Vi kan ikke spille hele kampen i undertall, så det starter jo der.

Et omtrent fullsatt Jordal Amfi var igjen fylt med høye forventninger da de mørkeblå entret isen til allsang fra flere tusen med røde og blå flagg.

Også de tilreisende hadde full støtte i serieåpningen. For selv om den store stjernen, tidligere Vålerenga-spiller Alexander Bonsaksen, så kampen fra siden, var det nok av Frisk Asker-spillere som var klare for å spolere de mørkeblå sin planlagte festkveld.

Tobias Lindström, den tidligere Vålerenga-profilen gjennom ti år, fikk før sommeren beskjed om at han ikke var ønsket med videre. Da ble han tatt inn i varmen hos tidligere Vålerenga-trener Roy Johansen, og til Jordal kom en revansjelysten svenske.

Det var hans landsmann og lagkamerat Anton Holm som først fant nettmaskene, men Vålerenga snudde kampen.

SPENNENDE TALENT: Stian Solberg er blant Norges største talenter. Fredag var NHL-klubber på tribunen for å se talentet. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Speidere på tribunen

TV 2 er kjent med at to NHL-speidere og fire SHL-speidere var på plass på Jordal fredag kveld for å finsikte Vålerengas stortalent Stian Solberg.

Montreal Canadiens var blant storklubbene som hadde en speider på plass.

– Jeg visste ikke at det var så mange. Jeg visste at det var én her, men jeg legger ikke så mye fokus på det, sa Solberg til TV 2 etter kampen.

– Hva gjør den oppmerksomheten med deg?

– Det gjør selvfølgelig noe med deg, men man må bare prøve å legge det bort, drite i det og kjøre på, sier 17-åringen om interessen.

Men Solberg legger ikke skjul på at interessen er smigrende.

– Det er dritkult at jeg har gjort noe bra, og at de ser det, sier stortalentet.

Vålerenga-kaptein Martin Røymark lar seg imponere over stortalentet, men håper Solberg blir værende.

– Han er et spesielt talent. Han har bra ferdigheter. Vi så ganske tidlig at han kom til å bli ekstremt bra. Så får vi se hvor langt tid det tar. Jeg tror han skal være tålmodig og utvikle seg her, så kommer han til å bli enormt bra i fremtiden, sier han til TV 2.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson har selv en fortid som speider. Han synes det er helt naturlig at de største klubbene tar turen for å se klubbens stortalent.

– Han er på et høyere nivå enn forrige sesong. Det er et utrolig talent vi skal ta vare på, sier han.



Styrte inn årets første

Det gikk et sus gjennom tribunen da Benjamin Byrkjeland etter tre minutter i Vålerenga-debuten var nær å bli første målscorer, men skuddet traff utsiden av nettet.

Samtidig som hjemmepublikum sang navnet på sin tidligere profil, Tobias Lindström, var det en annen Frisk-spiller som overlistet Vålerengas målvakt, Tobias Breivold.

0-1: Anton Holm sendte Frisk Asker i ledelsen mot Vålerenga. Foto: Lise Åserud

Anton Holm styrte avslutningen til Emil Frøshaug videre i mål.

Jørgen Karterud var nær å utligne kort tid senere, men skuddet traff stolpen.

Etter et langt Vålerenga-press, fikk de uttelling med 02.55 igjen av første periode. Henrik Eriksson kriget inn utligningen i sin debut for hjemmelaget.

Røymark-scoring

Martin Røymark kom i stor fart mot målet til Pontus Eltonius, men ble stanset av Lindström. Svensken måtte sette seg i to minutter for tripping.

Med litt over halvspilt periode var Mathis Olimb ikke langt unna å vippe inn ledelsen, men Eltonius gjorde jobben vanskelig for veteranen.

Etter en noe tam periode av kampen, ble det full jubel på Jordal da Martin Røymark sendte vertene i føringen. Veteranen lurte seg inn foran målet og var først på pucken Christopher Bengtsson la foran målet. 2–1.

Vålerenga fikk like etterpå en kjempemulighet til å score nok et måle, denne gang slapp Asker-publikumet med skrekken.

Kort tid senere kom Tobias Fladeby alene med målvakten. Skuddet gikk rett på utsiden av den venstre stolpen.

SKADET: Frisk Asker-kaptein Alexander Bonsaksen er skadet. Han måtte se serieåpningen fra spillerboksen. Foto: Lise Åserud

Tidlig i siste periode økte Mathis Olimb ledelsen. Vålerenga-profilens scoring ble av dommerne vurdert ved å se på video. Etter en kort tur bort til skjermen, avgjorde kamplederne at scoringen ble stående.

Mika Partanen økte ledelsen med et godt skudd.

Mark Auk ga Frisk Asker straffe da han fikk to minutter utvisning for tripping. Lindström klarte ikke å tenne håpet for sitt lag.

Det endte 4–1 på Jordal.

HJEMME IGJEN: Mathias Trettenes er tilbake i Stavanger. Oilers vant serieåpningen mot Ringerike komfortabelt. Foto: Mathias Dulsrud

Vant komfortabelt

Ringerike må spille de første kampene på bortebane, etter at flommen i august førte til store ødeleggelser i Schjongshallen i Hønefoss.

I serieåpningen gjestet de DNB Arena og norgesmester Stavanger Oilers.

Anders Gjøse fikk den liga-debuten han ønsket seg i hjembyen, da Oilers anført av hjemvendte Mathias Trettenes vant komfortabelt.

07.53 var spilt da Anders Tangen Henriksen sendte storfavoritten i ledelsen.

Se det første målet i EHL:

Nick Dineen doblet ledelsen fem minutter inn i den andre perioden. Sander Husebø sørget for at hjemmelaget ledet med tre mål før siste periode.

Martin Gran økte til 4–0. Det ble sluttresultatet.