NHL-speider om 17-åringen: – Han alle ser på

Speidere fra verdens beste liga var igjen på plass for å se Stian Solberg (17). Til TV 2 legger en av dem ikke skjul på at nordmannen er svært interessant.

Vålerenga - Sparta 4-2

Det tok tid før rundens toppkamp leverte underholdningen man ventet på forhånd, men når det først tok fyr var underholdningsverdien stor på Jordal.

Først ble Niklas Roest sendt i dusjen.

Vålerengas stjernerekke straffet i andre periode svakt forsvarsspill, og Thomas Olsen jublet for scoring.

I sluttminuttene tente Sparta håpet, men da bortelaget tok ut målvakten sendte Mathis Olimb inn matchvinner-scoringen fra langt inn på egen halvdel.

En av spillerne på isen hadde flere øyne på seg fra øverste etasje på Jordal gjennom kampen. Mange NHL-lag hadde nok en gang sendt speidere til Oslo for å finsikte Stian Solberg.

– Veldig interessant



– Hvem er du her for å se?



– Det er noen stykker, svarer St. Louis Blues-speider Stefan Elvenes først hemmelighetsfull og smiler.



Etter en kort prat forteller han at han er i Oslo for å se på én av spillerne, og til slutt åpner han også om det åpenbare. Han har kommet til Jordal for å se på 17 år gamle Stian Solberg.

FØLGER 17-ÅRINGEN: Stefan Elvenes ser det som helt naturlig at NHL-speiderne gang på gang tar turen til Jordal for å se Stian Solberg. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Jeg tror det er han alle ser på, sier Elvenes med et smil og ser bortover på 6-7 speider-kollegaer fra NHL.



Personlig har han ikke sett stortalentet spille på to år, men han har hørt mye om Solberg.

Det var under junior-VM i Danmark for et par år siden at han først la merke til Vålerenga-spilleren.

– Det er en veldig interessant spiller. Jeg vil ikke si for mye. Men jeg håper å se at han spiller modent og tørr å gjøre ting selv. Jeg har hørt at han spiller hardt, sier den svenske speideren.



– Kommer dere til å følge han tett fremover?



– Om han er bra i dag så .. Nei, jeg tuller, svarer Elvenes og gliser.



– Det er klart. Han er en veldig interessant spiller. For meg med en far fra Norge er det fint å komme til Oslo og få se han, sier den tidligere SHL-spilleren.



FORNØYD: Stian Solberg synes han spilte en god kamp foran NHL-speiderne. Foto: Annika Byrde

Solberg var fornøyd med eget spill torsdag.

– Jeg fikk «sluttspillfølelsen». Jeg er ganske fornøyd, sier han.



– Gjør du deg noe av at det er mange speidere på tribunen?



– Man sier ofte nei, men selvfølgelig tenker man på det, svarer Solberg.



Hans hovedtrener Fredrik Andersson trakk spesielt frem målvakten Tobias Breivold og unge Christian Lillestøl Torrissen som imponerende torsdag, men svensken var også godt fornøyd med det aller største talentet.

– Stian har begynt sesongen fantastisk bra. Han klarer å håndtere at det er speidere til stede og spiller på en god måte, sier han.



MATCHSTRAFF: Niklas Roest ble i første periode tildelt matchstraff. Foto: Annika Byrde

Utvist etter videodømming

Den første perioden var mer sjansefattig enn ventet.

Med 5.31 igjen av første periode gikk dommerne på Jordal av isen for å vurdere en situasjon med Sparta-veteran Niklas Roest. På isen ble det dømt spearing.

Etter en relativt kjapp vurdering av situasjonen, ble Roest sendt i dusjen. Dommerne sto ved sin avgjørelse på isen. Sparta måtte dermed spille de neste fem minuttene i undertall.

Mika Partanen fikk 42 sekunder senere to minutter straff for tripping.

Dermed ble overtallsperioden kortere for hjemmelaget. Da de først igjen var en mann mer på isen klarte de ikke å utnytte overtallet.

Olsen straffet Sparta

37 sekunder inn i andre periode straffet Vålerengas stjernerekke svakt forsvarsspill hos bortelaget.

Thomas Olsen snappet med seg pucken ute ved vantet, dro seg inn og overlistet Bence Bálizs. 1-0.

Halvminuttet senere kunne Christopher Bengtsson doblet ledelsen. Svensken kom i god posisjon foran mål, men ble godt nok hindret i skuddøyeblikket til at Sparta slapp med skrekken.

Så satt den for Bengtsson. Vålerenga-spilleren det er høye forventninger til denne sesongen, stupte frem og smalt på fint vis inn pucken i Sparta-målet.

Med 12 minutter igjen av perioden lurte Emil Lundberg ved bakre stolpe. Pasningen fra Kristian Jakobsson var god og avslutningen klinisk. 1-2.

Drøyt fem minutter før pause fikk Christian Lillestøl Torrissen to kjappe muligheter. Først da han avsluttet alene med målvakten, før en retur like etterpå landet hos 19-åringen. Skuddet var ikke helt godt nok til å øke ledelsen.

Begge lag hadde flere gode sjanser de siste fem minuttene, men to våkne målvakter tok alt som kom.

ØKTE LEDELSEN: Jørgen Karterud scoret Vålerengas tredje mål torsdag. Bildet er fra forrige sesong. Foto: Rodrigo Freitas

Jørgen Karterud scoret fem minutter ut i tredje periode. Profilen dro seg inn fra høyre og skjøt mellom beina på målvakten. Skuddet så ut til at det på veien traff Håvard Salsten og endret retning.

Vetle Salsten tente håpet for gjestene med tre minutter igjen.

Mathis Olimb ble matchvinner da han fra langt inn på egen halvdel sendte inn 4-2-scoringen i tomt bur da Sparta hadde tatt ut målvakten for å jakte utligning.

Snudde kampen

Til Lillehammer kom Stavanger Oilers uten sin stjernespiller Mathias Trettenes etter at han fikk to kamper karantene etter denne taklingen:

Det var likevel et stort favorittstempel på siddisene før kampstart.

I mjøsbyen har Alexander Reichenberg våknet til live, og mot Oilers leverte han igjen. Ligaens poengkonge sendte sitt lag i føringen etter 07.34.

Tre minutter senere utlignet Andre Bjelland Strandborg. Greg Mauldin sørget for at bortelaget oppskriftsmessig gikk til pause i ledelsen.

Ludvig Hoff scoret midtperiodens eneste mål.

Tristin Langan scoret kampens nest siste mål. Hoff sendte inn 1-5-scoringen som ble kampens siste.

Målrike kamper

Før kamstart i CC Amfi var det ventet at nyopprykkede Comet kunne få det svært tøft mot Storhamar. Haldenserne har slitt med å tette igjen bakover.

Storhamar tok ledelsen etter 02.23 spilt. Adrian Saxrud Danielsen var målscorer.

Comet tettet så igjen i halvannen periode, før Andreas Hjelm doblet ledelsen.

David Oscar Nilsson tente håpet i siste periode, men halvannet minutt senere økte Patrick Thoresen ledelsen for Storhamar. Martin Johnsen tegnet seg også på scoringslisten tre minutter senere. Herman Kopperud reduserte til 4-2.

Kenneth Pappalardo Gulbrandsen og Jacob Berglund økte til 6-2. En Axel Lindström-redusering gjorde at det endte 6-3..

Austin Cangelosi brukte kun 30 sekunder på å sende Stjernen i føringen mot Lørenskog.

Fredrik Johanssons menn økte ledelsen etter ti minutter og så seg ikke tilbake. Det endte 6-2 i Fredrikstad.

Frisk Asker har ikke hatt den beste starten på sesongen, men torsdag fikk de en liten opptur da tabelljumbo Ringerike kom på besøk.

Michael Haga sørget for at vertene gikk inn til siste periode i en 3-1-ledelse.

I siste periode ble det spennende helt inn, men Tobias Lindstrøm avgjorde det hele med sin scoring 25 sekunder før slutt. Det endte 5-3.