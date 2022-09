Nådeløs Kristiansen fyrte løs - Karterud-skade bekymrer

UT MED SKADE: Jørgen Karterud måtte av isen da Vålerenga møtte Stavanger Oilers tirsdag kveld. Her viser TV-bildene at 28-åringen tydelig har vondt i skulderen som også støttes opp av en fatle. Foto: Skjermbilde/TV 2.

I storkampen mellom Vålerenga og Stavanger Oilers var det hjemmelaget på nye Jordal Amfi som kunne juble for 4-1-seier.

Thomas Olsen, Mika Partanen og Sander Thoresen sørget for Vålerengas mål i hver sin periode. André Bjelland Strandborg var mannen som sørget for at Stavanger Oilers fikk med seg en scoring hjem i bagasjen fra hovedstaden. Helt på tampen punkterte Martin Røymark kampen for Vålerenga.

Det gjør at Vålerenga vinner sin andre kamp på rad etter å ha tapt for både Stjernen og Frisk Asker i de to kampene før det. Stavanger Oilers klarer på sin side ikke å følge opp seieren over Storhamar sist runde. Vålerenga klatrer opp til 2. plass i ligaen.

– Det er en dritdårlig kamp så vi må hjem å jobbe. Vi må spille mer Oilers-hockey hvor vi skal inn i kroppen og jobbe mer. At vi møter opp her og spiller så jævlig rævva… Jeg har ikke ord. Nå blir det et møte i bunn. Dette er drit dårlig. Jeg er forbannet nå, sier en dønn ærlig Tommy Kristiansen til TV 2 etter kampen.

Noe som vekket litt ekstra oppmerksomhet i storkampen i Jordal Amfi var da Jørgen Karterud dundret inn i vantet i første periode.

28-åringen gikk inn for en susende takling etter elleve minutter, men føk rett forbi motspiller og inn i vantet. Umiddelbart etter møtet så man at Karterud tydelig registrerte en smerte i venstre skulder.

– Om det er oppe i skulderleddet eller om det er et kragebein er usikkert. Han hang veldig med armen der og det er vel tvilsomt at vi ser han tilbake igjen i dag, sa TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel.

Like før andre periode fikk vi se bilder av Karterud i gangene på anlegget med armen i fatle. Da kunne man tydelig se at 28-åringen hadde store smerter.

– Fra de bildene ser det ut til å bli noen uker for Karterud, sa Jesper Hoel som også påpekte at de ikke vet skadeomfanget og ikke har fått en rapport på hva som har skjedd.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson likte ikke å se spilleren sin forlate banen etter den smellen.

– Jeg vet ikke ennå. Jeg har ikke fått informasjon, men det så ikke bra ut. Det er ikke bra for det er en spiller vi trenger fremover, sier Andersson til TV 2 etter kampen.

