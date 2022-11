Myrvold: – Den kampen var jeg klar for å ta

Han gikk inn i en klubb i kaos og visste at det kom til å blåse. Det har det gjort. Nå svarer Anders Myrvold på kritikken og forklarer hvordan han vil at klubben skal løse utfordringer.

TRAVEL: Leder i Vålerengas sportslige utvalg, Anders Myrvold, har hatt utallige telefonsamtaler det siste halvåret for å stable på beina et lag som er godt nok til å gå til topps til våren. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

Det har gått over et halvt år siden årsmøtet i mars. Kvelden hvor Jan Tore Kjær takket for seg etter å ha blitt beskyldt for kuppforsøk.

Inn i kaoset kom tidligere Vålerenga-helter med et ønske om å rydde opp og hente hjem trofeet. Den pokalen som de en gang i tiden vant nesten hvert år, men som de har måttet se langt etter de siste årene og som i hovedstaden har blitt en påminnelse om det som en gang var.

Anders Myrvold har vært del av kaos før. Han er vant til at det blåser og han har stått foran store ryddejobber tidligere. Nå, i turbulensen, mente han endelig at forholdene lå til rette for å bygge et vinnerlag på Jordal.

Han fant lysten, viljen og energien til å jage gull med Vålerenga. Det har han ventet lenge nok på.

– Vi blør etter det gullet. Vi legger ikke skjul på det, sier Myrvold.

– Gjorde åpenbart feil

Myrvold har blitt spurt tidligere om å bidra i klubben, men da har de tidligere uenighetene mellom klubbstyret og aksjonærene stoppet han fra å gå inn i klubben.

– Den konflikten var jeg ikke interessert i å være en del av. Skulle jeg være med å bidra med min kompetanse, så måtte den knuten løses opp. Da jeg ble spurt igjen, før årsmøtet som var ganske kaotisk og dramatisk, og de gjorde de utskiftingene de gjorde, så kjente jeg på en motivasjon og tenning. Før årsmøtet hadde jeg vært i dialog med aksjonærene, og vi visste at hvis vi skal få til dette så må vi samarbeide. Den kampen var jeg klar for å ta, sier han.

– Hvordan opplevde du at stemningen i klubben var da?

– Når det er konflikter og det blir sagt mye, med media involvert, så er ikke det noe heldig for en ishockeyklubb. Det er mange som bryr seg om Vålerenga og det var mye følelser. Utad så det ikke spesielt bra ut. Innad var det turbulent og mange konflikter. Det var ikke noe bra, svarer Myrvold.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Anders Myrvold har blitt kritisert for mye det siste halvåret. I den siste episoden av TV 2 Hockeyprat svarer han på kritikken. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

På årsmøtet gikk også tidligere Vålerenga-spiller Brede Csiszar inn i styret. Der satt han i seks uker før han trakk seg og serverte en kraftsalve mot de som satt igjen.

– Jeg har aldri vært så flau over å ha mitt navn i forbindelse med Vålerenga som jeg var i etterkant av det som skjedde med Søberg. Det er derfor jeg trekker meg. Jeg vil at folk skal forstå at jeg ikke har vært en del av prosessene og den måten å snakke til folk på, sa han til TV 2.

Han siktet til måten Steffen Søberg, som hadde vært ti år i klubben, fikk beskjed om at han ikke var ønsket med videre.

– Forstår du reaksjonen til Csiszar?

– Hvis et styre og og en klubb skal fungere så er det viktig at vi tar det innad. Åpenbart gjorde Csiszar feil her. Han gikk ut og delte det om klubben i sitt hjerte til det norske folk, noe han visste ville bli negativ omtale. Det var en egoistisk handling, svarer Myrvold på kritikken.

I TV 2 Hockeyprat sin nyeste podkast-episode kan du høre hele intervjuet med Myrvold, hvor han blant annet forklarer Søberg-beskjeden og innrømmer at han i ettertid gjerne skulle sett at det ikke ble tatt på telefon, Alexander Bonsaksen-forhandlingene, Fredrik Andersson-ansettelsen, signeringer som er gjort og hvorfor de ønsket Christian Kåsastul:

– Oss mot verden

Nettopp dette med å ikke dele for mye av eventuelle uenigheter i klubben er noe han er opptatt av.

– Man tar konflikter innad og fremstår sterkere. Det har vært en feil i mange settinger oppgjennom. Det har vært som en åpen bok. Nå er det viktig at vi holder sammen og løser det vi skal. Da fremstår vi mer som en enhet. Det føler jeg at vi er på vei til å bli, sier han.

– Går det innpå deg når det skrives og sies mye negativt?

– Det er alltid deilig med positive tilbakemeldinger, men jeg har erfaring fra å ha vært med litt mye da det har blåst før. Jeg kjenner media på godt og vondt. Jeg visste da jeg kom inn i Vålerenga at her blåser det. Vi var ganske klare på at vi må beskytte oss. Det er oss mot verden. Det som kommer ut må vi stå sammen om. Så vil det bli kritikk om vi gjør og være positivt om vi gjør det bra, svarer Myrvold i podkasten.

Etter at han kom tilbake til Vålerenga, har han sørget for en rekke store overskrifter. Klubben har uten tvil vært den som på godt og vondt har fått mest omtale i riksmedia.

Likevel har han som har stått bak mange av avgjørelsene, vært relativt lite synlig i media.

– Er det en bevisst strategi?

– Absolutt. Veldig bevisst. Det har vært mange prosesser og mye jobbing. Vi må vise at det kommer noe ut av prosessene før man begynner å uttale seg. Jeg kan ikke være et kvarter et sted og så ha en lang utlevering. Det er viktig at vi gjør ting riktig, svarer han.

LANG PROSESS: Anders Myrvold (til venstre), da Fredrik Andersson ved hans side ble presentert som Vålerenga-trener. Klubben jobbet i mange uker med å sikre seg han underskrift. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ikke ubegrensede midler

I TV 2 sin oversikt over økonomien til lagene i Fjordkraft-ligaen, som ble endret etter publisering, kom det frem at Vålerenga har brukt godt med penger på sin spillerstall.

Senere har de også signert to importspillere og kvittet seg med en annen.

– Hvor fritt spillerom har du økonomisk?

– I min rolle forteller jeg aksjonærene hva ønsket er og hva laget trenger. Det blir som å selge inn noe. Høres dette greit ut? Hva mener dere? Så blander ikke de seg inn i sport, men de synes det er gøy og de fortjener å være med på prosessene, så må villigheten være der fra deres side, svarer lederen i det sportslige utvalget.

Myrvold presiserer samtidig i episoden at det absolutt ikke er ubegrensede midler i Vålerenga, selv om det er et kostbart lag han har vært med å stable på beina.

Med de midlene som er brukt og den jobben som er lagt ned, legger han heller ikke skjul på at det kun er gull som er godt nok denne sesongen.

– Det er ingen tvil om at vi vil at gullet skal hjem til Jordal etter 13 år uten NM-gull, sier han.

Du kan høre hele episoden her.