Mener konkurrentene bør straffes med poengtrekk

Morten Elverud mener to av motstanderlagene har fått et kunstig sportslig løft, og at de bør trekkes i poeng. Hos begge klubber møter han sterk motstand.

– Jeg tenker at poengtrekk er en god straff. Det er en riktig type straff, tror jeg, sier Grüner-trener Morten Elverud.

Han sikter til Lillehammer og Manglerud Star sine økonomiske problemer. Begge klubbene har i løpet av sesongen slitt såpass tungt økonomisk at de har sett seg nødt til å slippe sine beste spillere til andre klubber. På Manglerud takket også trenerteamet for seg.

Lillehammer hadde i desember fire millioner kroner i negativ egenkapital. Det har i flere uker pågått en redningsaksjon for å berge klubben.

I den siste episoden av podkasten Hockeyprat ble eventuelle sanksjoner diskutert.

I etterkant delte Grüner-treneren sine meninger på Twitter:

Enig med @hoel_jesper i at poengtrekk er passende sanksjon for økonomisk uredelighet. Eneste riktige er at poengene trekkes denne sesongen. Lillehammer og MS sin uredelighet har gitt dem kunstig sportslig løft som det er urimelig at de får fortsette å nyte godt av på tabellen. https://t.co/zlUZh3xEB1 — Morten Elverud (@Mortologen) January 6, 2023

Oppfylte ikke kravene

– Jeg har ingen formeninger om hvor mange poeng det bør være, men jeg tenker at når man har fått en sportslig fordel, bør også sanksjonene gjelde det sportslige, sier Elverud.

Hovedtreneren presiserer at han ser at det er ulikheter med problemene til klubbene.

Han er klar over at Lillehammer siden 2019 har fulgt en handlingsplan fra Norges Ishockeyforbund, etter at de da kunne melde om stort underskudd i årsregnskapet for 2018. De fikk den gang fornyet lisens, men ble nødt til å følge handlingsplanen de neste tre årene.

De oppfylte i 2022 ikke vilkårene i handlingsplanen.

Begge klubber signerte spillere før denne sesongen som det med tiden viste seg at de ikke hadde råd til.

Manglerud Star så seg i november nødt til å fristille importspillerne sine og endre klubbens ambisjonsnivå. Kun tre måneder etter seriestart. De har ikke fulgt noen handlingsplan.

– Men jeg mener at det bør være en realisme i det man driver med, sier Elverud.

MANGEÅRIG HOVEDTRENER: Morten Elverud har vært hovedtrener i Grüner siden 2013. Bildet er fra forrige sesong. Foto: Annika Byrde

Ble overrasket

– Det bør ikke være sånn at straffen overføres til neste sesong. Da vil det kanskje være lag som ikke ble rammet av fordelene disse to klubbene skaffet seg, som får nyte godt av sanksjonene. Det må gjøres i samme sportslige konkurranse, sier han.

Hovedtreneren for laget på Dælenenga reagerte da han så at de litt lenger opp i byen satset hardt før sesongen og blant annet hentet inn tidligere landslagstrener Roy Johansen.

– Vi ble overrasket, det kan jeg si. Så vet ikke jeg noe om hva de har tenkt eller hvilket grunnlag de har gjort beregningene på, men det var overraskende å se at det plutselig skulle være et sånt løft, sier Elverud.

– Hva vil du nå tenke om lagene ikke får poengtrekk?

– Hvis det ikke blir noen sanksjoner så tenker jeg at forbundet gir et tydelig signal om at det er greit å ikke ha kontroll på økonomien, svarer han.

– Helt urimelig

I forrige uke ble Per Olav Andersen på et ekstraordinært årsmøte valgt inn som Lillehammer Ishockeyklubb sin nye styreleder.

Han ser at klubben har en mulighet til å rydde opp. Andersen mener han har fått med seg et kompetent styre, og han ser at det er mange som har lyst til å engasjere seg. Byen trenger et ishockeylag på øverste nivå, mener han.

Den nye styrelederen er uenig med Elverud i at de har fått et kunstig sportslig løft og bør få poengtrekk.

– Det tenker jeg er helt urimelig. Det er ikke nødvendigvis sånn at det er samsvar mellom spillerstall og utgifter, sier han.

MANGE BORTE: Siden dette bildet ble tatt etter Hockey Classic denne sesongen, har flere av spillerne forlatt klubben. Foto: Alexander Henningsen

Med det mener han at de store minustallene absolutt ikke bare skyldes inneværende sesong. Andersen mener også at laget de siste kampene, etter å ha mistet spillere, har vist at de resterende spillerne holder et godt nivå.

– Har dere fått signaler fra forbundet på hvilke sanksjoner det kan få?

– Nei, det har vi ikke. Det må forbundet vurdere. Vi har redegjort for situasjonen og gitt forbundet den innsikten vi har, så får de vurdere ut ifra reglene de har. Så er det også sånn at det ikke er de enorme avvikene som kommer til å bli presentert. Jeg tror at mange baserer vurderingene sine på forhold de egentlig ikke kjenner til. Det er også andre klubber som underveis i sesongen gjør utskiftninger i spillertroppen. Noen justeringer vil det være, svarer den nye styrelederen.

UENIG: Styreleder i Manglerud Star, Henning Thoresen, er uenig med Morten Elverud i at klubben bør få poengtrekk. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Det siste vi trenger

TV 2 har gjennom e-post vært i kontakt med styreleder i Manglerud Star, Henning Thoresen.

Han er uenig med Elverud, og håper at klubben med tiden kan møtes med mer forståelse.

– Ishockeyen i Norge har mange utfordringer hvor det til tider kan hagle med kritikk i sosiale medier mot de som faktisk prøver å skape noe basert på et tynt tilskuer- og sponsorgrunnlag. Talentfabrikken på Manglerud, som gjennom årtier har levert store stjerner til norsk ishockey, som det ligger i navnet Manglerud Star, skal nå etter en trøblete start tilbake til disse røttene, skriver han.

Thoresen peker på at det er store forskjeller i størrelsen på pengesekken og ressursene til klubbene i ligaen.

– Vi som har lite, jobber primært på frivillig basis hvor styret tar hånd om det meste av drift og utvikling. Dette er ikke bare krevende, men også sterkt utfordrende når målet er ikke bare overlevelse i ligaen, men også å nå et sluttspill med håp om flere tilskuere, sponsorer og større inntekter. Dette har vi gjort et ærlig og redelig forsøk på denne sesongen, hvor vi som klubb, etter at effekten uteble, måtte ta noen brutale beslutninger om å kutte kostander og fristille spillere. Noen ser nok på dette som økonomisk rot, men det er det ikke. Det det er er en sportslig satsing som ikke har slått til hvor vi da som ledere tar konsekvensen av dette og hvor vi trekker i håndbremsen for å begrense de langsiktige skadene, sier han.

ØNSKER FORSTÅELSE: Henning Thoresen mener ikke at Manglerud Star sine problemer skyldes økonomisk rot, men heller en satsing som ikke slo til. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Styrelederen mener at norsk ishockey vil ha godt av å forsøke å løfte hverandre frem.

– Vi som står i det gjør dette fordi vi tror at vi har noe å bidra med. Det er viktig at flest mulig hjelper til der de kan for å gi oss så mye støtte og forståelse som mulig. For vi gjør ikke dette for egen vinning, vi på Manglerud gjør det for at barn og unge skal ha noe å strekke seg etter fra de begynner på hockeyskole til de ser at de kan gjøre karriere ut av det, sier han.

Thoresen er, i likhet med Andersen, ikke enig med Elverud i at poengtrekk er veien å gå.

– Det siste vi trenger vi i en slik situasjon er straff, som poengtrekk og bøter, som kun vil gjøre jobben vår enda tyngre. Lisensutvalget i forbundet har flinke folk. Vi har god dialog og jevnlige møter hvor de holdes oppdatert. Med en redusert tropp skal vi fortsette å sloss for den siste sluttspillplassen (noe vi viste ved å slå Ringerike 3-0 i forrige uke), så i vår situasjon tror jeg kuttene vi måtte gjøre på lang sikt vil være positivt, ikke bare for oss, men også for norsk ishockey da det viser hvor vanskelig det er å kunne hevde seg, og at en sterkere satsing på unge og lokale talenter er veien å gå, skriver han.