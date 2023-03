Mener de to lagene «må» vinne: – Tidenes dyreste lag

Trolig har de brukt mer penger enn noen gang tidligere. Erik Follestad mener det vil være en fiasko for to av lagene om det ikke ender med finale.

Eksperten har gjentatte ganger lagt press på de norske storklubbene denne sesongen.

Det fortsetter han med. Follestad mener fallhøyden er enorm for to av lagene, og at det vil kunne omtales som en «fiaskosesong» for den eller de klubbene som eventuelt ikke tar seg til finale.

Han mener at de tre lagene med de største pengesekkene er store favoritter når det skal gjøres opp om den gjeveste pokalen.

EKSPERT: Erik Follestad er blant TV 2s ishockeyeksperter. Han legger nå press på storklubbene før sluttspillet begynner fredag. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er bare å legge sammen to pluss to og se hvilke spillere de har hentet inn, så skjønner man at det er dritdyrt. Når du har brukt såpass mye penger og satset så mye, blir det en skuffelse om man ikke vinner, sier TV 2s hockeyekspert.

Myrvold på gullstol?

– Om de vinner vil ingen snakke om det, og Anders Myrvold (Lederen i Vålerengas sportslige utvalg) vil løftes på gullstol oppe på Kampen, sa han i høst da Vålerenga signerte Rasmus Ahlholm.

Siden har storklubbene fortsatt å bla opp. De tre mest pengesterke klubbene, som også endte øverst i seriespillet, har hentet store profiler.

David Booth (Storhamar), Nick Dineen (Stavanger Oilers) og Andreas Martinsen (Vålerenga) er blant spillerne toppklubbene har signert.

STORSIGNERING: Andreas Martinsen er blant ligaens største profiler. Signeringen av han var et tydelig signal fra Vålerenga om at de rustet opp til gulljakt. Foto: Terje Pedersen

– Jeg har sagt før at Vålerenga har tidenes dyreste lag i norsk hockey, det står jeg ved, men de har fått rimelig god konkurranse av Storhamar nå. Det er realiteten. Om vi forsøker å finne ut hvor mye penger klubbene bruker på spillere, så er det nesten helt umulig, for det er 17 ulike folk som dytter inn penger og det lønnes hit og dit, sier han.

– Myrvold på gullstol har du sagt om Vålerenga vinner. Hva om de ikke vinner?

– De er jo en gjeng i sportslig styre som har ansvar for sport. Myrvold har tatt rollen utad i media, og han sier selv at han henter spillere og jobber med det dag og natt. Da legger man på en måte hodet på hoggestabben. Det å gå inn i den rollen er sikkert gøy det, men det plikter litt, svarer Follestad.

STERK STALL: Vålerenga har en sterk spillerstall og er blant favorittene før sluttspillet begynner. Foto: Rodrigo Freitas

– De tørster etter det

Den tradisjonsrike hovedstadsklubben endte på tredjeplass i seriespillet. Dermed kunne både Stavanger Oilers og Storhamar velge motstanderlag før Vålerenga.

De mørkeblå valgte til slutt Frisk Asker. Om de tar seg videre fra kvartfinalen møter de Storhamar eller Manglerud Star. Noe som vil si at sjansene er relativt gode for at erkerivalene Storhamar og Vålerenga kan møtes allerede i semifinalen.

FØRSTE SESONG: Fredrik Andersson ble i sommer Vålerengas nye hovedtrener. Svensken har gjort det godt så langt, men det er nå det virkelig gjelder. Presset er stort på klubben. Foto: Annika Byrde

Fredrik Anderssons lag har nå den tilsynelatende vanskeligste veien frem til finale av de tre storklubbene.

– Vålerenga har noen rike onkler som dytter inn veldig mye penger. De har satset ekstremt hardt, og de har selv uttalt at det er NM-gull som gjelder. De tørster etter det, for de har ikke vunnet på mange år. De har brukt såpass mye penger at noe annet ville vært en fiasko. Det er i hvert fall en fiaskosesong om de ikke går til finale, med det de har lagt inn i laget, sier Follestad.

– Mener du at fallhøyden for Vålerenga og Storhamar er størst, selv om det er Stavanger Oilers som regjerende mestere og som nylig vant seriemesterskapet?

– Vålerenga og Storhamar har størst fallhøyde, men Storhamar har vunnet i løpet av de siste årene. Det har ikke Vålerenga. Når du du har brukt såpass mye penger og satset så mye som de gjør, så blir det en skuffelse om de ikke vinner. Jeg skjønner at de ikke vil legge presset på seg selv, men det er jo enkel matte. Vålerenga har noen av Norges rikeste menn i ryggen, noe som er en fordel, men jeg tror jo de også snart vil løfte noen pokaler. Hvis de ikke klarer å ta pokaler med de pengene som er brukt, må de ta en revurdering etter sesongen på om de har gjort ting riktig. Klarer de ikke det så har de ikke gjort det, svarer han.

– Oilers bør kanskje ta det

Selv om han mener at Vålerenga spiller med det aller største presset på seg, betyr ikke det at en NM-tittel kun vil være en bonus for konkurrentene.

Eksperten mener presset nesten er like stort på Storhamar.

– De har lagt alle pengene i laget, så er det frivillige som drifter klubben. Man kan stille spørsmålstegn ved om det er riktig vei å gå, men de har satset knallhardt. Når du henter den type spillere, toppspillere, og har den bredden i troppen, så er det signal på at de skal vinne, selv om de ikke tør å innrømme det.

PROFILEN: Patrick Thoresen er utvilsomt Storhamars største profil. Mannen med den enorme karrieren, kan være inne i sine siste uker som ishockeyspiller. Foto: Lise Åserud

– I norsk hockey snakker vi mye om hjemmebanefordel og det å gå langt i sluttspillet, for det generer ekstremt mye penger. Når de har satset så mye penger, så er Storhamar og Vålerenga ganske avhengige av å gå langt i sluttspillet for å dekke inn den satsningen, sier han.

TV 2s ishockeyekspert trekker frem at Oilers er blitt lokomotivet i norsk ishockey. De har en organisasjon og økonomi som tilsier at de skal ligge i toppen og kjempe om gull vært år, men de er ikke avhengige av å vinne hver sesong.

Det er heller ikke de største konkurrentene, men han tror de er langt mer avhengige av det enn Oilers.

– Det er tre lag som bør vinne. To lag «må» vinne. Det er Storhamar og Vålerenga. Oilers bør kanskje ta det. Jeg skulle gjerne vært flue på veggen på kontorene hos de som ikke vinner, i hvert om et av lagene ryker i kvartfinalen, sier Follestad.

Fredagens sluttspillkamper:

Sparta - Stjernen kl. 18.45 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Stavanger Oilers - Lillehammer 1 kl. 18.55 på TV 2 Play

Storhamar - Manglerud Star kl. 18.55 på TV 2 Play

Vålerenga - Frisk Asker 1 kl. 18.55 på TV 2 Play