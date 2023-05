Mener de ødelegger for ligaen: – Gikk til helvete

– Det er dårlig for hele ligaen, sier Jørgen Karterud. Profilene er lei av økonomiske utfordringer og redningsaksjoner.

Nok en gang har de lagt bak seg en sesong hvor enkelte klubber har slitt så tungt økonomisk at de har vært nødt til å fristille spillere og begynne på store redningsaksjoner.

Også denne gang står klubber i fare for ikke å få lisens for spill neste sesong.

Debatten om antall lag på det øverste nivået i norsk ishockey har pågått i årevis. De tilsynelatende endeløse økonomiske utfordringene i ligaen og det store skillet mellom de klare bunnlagene og de resterende lagene gjør at det igjen pågår en debatt om det skal være åtte, ti eller tolv lag på toppnivået.

En av ligaens største profiler, Jørgen Karterud, legger ikke skjul på den frustrasjonen han har følt på i løpet av sesongen.

– Jeg vil ikke ha to ko-ko-lag der som ødelegger for alle andre som prøver, sier han oppgitt.

UTEN KONTRAKT: Jørgen Karterud står foreløpig uten kontrakt med noe lag. Foto: Beate Oma Dahle

– Dårlig for hele ligaen

Karterud trekker frem de to lagene som hadde størst økonomiske problemer den foregående sesongen.

– Det er dårlig for hele ligaen da Lillehammer taper 12-1 i en kamp i sluttspillet, det ser dumt ut. Så holder Manglerud på og bruker penger de ikke har før jul. Det gikk jo til helvete. De måtte kvitte seg med spillere, så klarte jo de som var igjen seg greit, men vi må ha med lag som klarer å drive hockeyklubb og som ikke ødelegger for hele Hockey-Norge.

KLARE ØNSKER: Landslagssjef Tobias Johansson er opptatt av at de unge norske spillerne skal få muligheten til å utvikle seg i hjemlandet og at det skal gis forutsetninger i alle lag til at spillerne kan være toppidrettsutøvere. Foto: Ole Martin Wold

Landslagstrener Tobias Johansson skulle også helst sett at det var flest mulig konkurransedyktige lag på det øverste nivået, men svensken ser at det kan være gunstig å redusere antall lag.

– For meg spiller ikke antallet lag noen stor rolle. Det tilbudet klubbene kan tilby sine spillere spiller en rolle. Antallet lag er ikke viktig. Spillerne må få riktige forutsetninger for å kunne være toppidrettsutøvere, sier han.

Johansson trekker frem norgesmesteren som et mønsterbruk.

– De har en fantastisk arena, en god ungdomsavdeling, stabil økonomi, en fin balanse mellom rogalendinger og andre spillere og de plukker opp bra norske spillere. Hadde vi hatt tolv sånne lag kunne vi hatt tolv lag i serien. Akkurat nå har vi nesten bare ett.

ØNSKER FÆRRE LAG Stavanger Oilers-spiller Tommy Kristiansen tror det er best for ligaen om de nå reduserer antall lag. Foto: Carina Johansen

Ønsker færre lag

Stavanger Oilers sin største profil, Tommy Kristiansen, skulle helst sett at de var ti lag, men han tror det best for ligaen om de gjør endringer nå.

– Jeg mener at sånn situasjonen er nå så skal vi ned til åtte lag. Det optimale for ligaen er så klart ti lag, men ikke sånn som noen av klubbene drives nå. Forskjellen mellom topp og bunn er dessverre altfor stor! Jeg mener forbundet bør sette strengere krav om vi skal klare å være en profesjonell liga, sier han.

Manglerud Star og Sparta har foreløpig ikke fått godkjent klubblisens for 2023/24-sesongen. De sendte i forrige uke inn tilleggsinformasjonen som nå gås gjennom av forbundet. Sparta begynner neste poeng med tre minuspoeng.

Lillehammer hadde store økonomiske problemer den foregående sesongen. Der har en fenomenal redningsaksjon reddet klubben. De har ikke fått sanksjoner og klubblisens for neste sesong er innvilget.