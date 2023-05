Måtte hjelpes inn i garderoben – synderen ble sendt i dusjen

Norge - Tsjekkia 0-2

Tsjekkia var enorme favoritter før kampstart, og tross god motstand fra Norge, tok de en oppskriftsmessig seier.

– Vi greier ikke å score og vi er for dårlige i overtall. Spiller vi som normalt eller litt bedre overtall denne turneringen, kunne vi fort stått med tre-fire seire. Det er der det ligger, sier en småfrustrert Andreas Martinsen til TV 2.



Landslagssjef Tobias Johansson har «ingen anelse» om hvorfor det lugger sånn i powerplay.

– Spillerne som spiller overtall og trenerne som jobber med det, gjør alt dem kan og jobber døgnet rundt for å finne løsninger, forsikrer svensken.

Stygg smell

For Norge smertet det ikke bare med tap og fryktelig overtallsspill. Midtveis i andre periode skadet viktige Mattias Nørstebø seg og ble liggende på isen, før han fikk hjelp til å komme seg i garderoben.

Dommerne ga Daniel Vozenilek marsjordre.

– Jeg så ikke situasjonen og har ikke fått sett den. Det er vel mest sannsynlig en hjernerystelse, sier Johansson.



TV 2 var underveis i tredje periode i kontakt med Petter Salsten, sportssjef i Norges Ishockeyforbund om hvordan det går med Norges nummer 10. Nørstebø var da fortsatt i arenaen. Sammen med støtteapparatet gikk han gjennom standard prosedyre for hodeskader.

Nørstebø har foreløpig ikke vært tilgjengelig for pressen.

To kamper gjenstår i gruppespillet for det norske landslaget. Plassen på øverste nivå er ennå ikke helt sikret, men alt tyder på at Norge spiller VM også neste år. Norge har fire poeng. Slovenia, som er sist i gruppa, står med null poeng før to kamper gjenstår.

Utvisninger straffet seg

Allerede halvminuttet inn i kampen var Tsjekkia svært nær å få avsluttet alene med Henrik Haukeland. Et halvt minutt senere fikk de skutt fra god posisjon, uten å treffe nettmaskene.

Minuttet senere skjøt Mattias Nørstebø fra distanse. Skuddet fikk en styring fra en norsk spiller, men ble reddet.

Norge spilte en god periode. Det ventede trykket fra Tsjekkia klarte de i store perioder å holde borte og de rødkledde kom også til en del brukbare muligheter.

NESTEN: Tsjekkias målvakt Karel Vejmelka kaster seg for å redde et forsøk fra Norge. Foto: GINTS IVUSKANS

Med litt under ni minutter igjen av perioden fikk Ken André Olimb vendt opp og skutt. Det ble gitt en farlig retur, men Norge fikk ikke plukket den opp.

Like etterpå ble Johannes Johannesen førstemann i utvisningsboksen. 14 sekunder senere måtte også Max Krogdahl sette seg. Norge skulle dermed spille 3 mot 5 i nesten to minutter.

Det ble for tøft for nordmennene. Halvminuttet etter den andre utvisningen, klinte Dominik Kubalik til på direkten og traff høyt i målet. 0-1.

MOT AVANSEMENT: De tsjekkiske supporterne jublet for kampens første scoring. Tsjekkia er i ferd med å ta seg videre til kvartfinalen. Foto: GINTS IVUSKANS

Håvard Salsten var nær å danse seg gjennom forsvaret til Tsjekkia med fem minutter igjen, men ble stoppet da han skulle spille pucken på tvers til lagkamerat foran målet.

Gode norske minutter ga ikke uttelling. Da var ikke tsjekkerne vonde å be da de så muligheten for å doble ledelsen. Timingen var perfekt da Jakub Flek ventet ved blålinja, vendte opp perfekt, tok noen steg og vippet pucken til venstre for Haukeland. 0-2.

Sendte spiller i dusjen

Heller ikke til å begynne med i den andre perioden var det tydelig at det var en europeisk stor hockeynasjon som møtte en langt mindre en. Norge var fullt på høyde med sine overmenn.

Tidlig i perioden var de kun små marginer unna å redusere. Et skudd fra Michael Haga smalt i stolpen.

Norge fikk sitt første overtallsspill i kampen da Jan Kostalek måtte sette seg for tripping.

Det overtallet imponerte ingen. De norske spillerne så ut til å stresse og de klarte ikke å bygge opp gode angrep.

Like etter Tsjekkia ble fulltallige ble Nørstebø liggende ved vantet og ta seg mot hodet. Norges nummer 10. fikk hjelp til å komme seg i garderoben.

VOND SMELL: Mattias Nørstebø måtte ha hjelp av isen etter å ha blitt taklet i bakhodet. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

Til massiv pipekonsert fra de mange tsjekkiske supporterne valgte dommerne etter å ha vurdert situasjonen ved hjelp av video å sende Daniel Vozenilek i garderoben.

På reprisen kan man se at hans treffpunkt med skulderen er bakhodet til Nørstebø. Hodet dunkes i vantet. Tsjekkia måtte spille de neste fem minuttene i undertall. En kjempemulighet for Norge til å ta innpå ledelsen.

SENDT AV: Daniel Vozenilek går av isen etter å ha blitt sendt i dusjen. Foto: GINTS IVUSKANS

Så kontret Tsjekkia og kom to spillere alene med Haukeland. Juri Smejkal fikk æren av å avslutte angrepet. Målvakten reddet Norge mesterlig.

Heller ikke disse fem minuttene i overtall imponerte Norge. Tsjekkia så farligere ut på kontringer. Flek fikk gå uforstyrret mot Haukeland og avslutte. Målvakten holdt Norge inne i kampen.

Norge fikk til sammen fire nye minutter i overtall, men igjen var de svake og klarte ikke å utnytte det.

GOD: Henrik Haukeland leverte igjen varene i det norske målet. Foto: Roman Koksarov

Kjempekamp av Haukeland

Ludvig Hoff fikk tidlig i tredje periode en fire minutters utvisning.

Tsjekkia sitt overtallsspill i tredje periode var omtrent like lite imponerende som Norge sitt gjennom kampen.

Johannes Johannesen ga Tsjekkia et nytt overtall da han ble utvist for holding. Norge sto imot i undertall.

Det var nærmere å bli 0-3 enn at Norge skulle redusere. Haukeland leverte en kjempekamp.

Ole Einar Engeland Andersen ble med drøyt tre minutter igjen av kampen utvist for slashing. Det gjorde allerede små norske sjanser for poeng, langt mindre.

Det endte 0-2.