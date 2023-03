Tirsdag fra kl. 18.45: Se Vålerenga-Storhamar på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Han er på jakt etter nye triumfer, i et nytt land, en ny by, og med et nytt lag.

– Det handler om å bevise noe i et nytt miljø. Man vet hvor fort det kan snu fra suksess til fiasko.

I 2021 ble Fredrik Andersson kåret til årets trener i svensk ishockey, da han trente Timrå til opprykk til den svenske toppligaen. Året etter fikk han sparken rett før laget skulle ut i kvalifiseringsspillet.

Nå jager han NM-gull med det som av TV 2s ekspert Erik Follestad ble omtalt som «tidenes dyreste lag» i norsk ishockey.

– Det stilles krav til trenere. Jeg kjenner jo presset på at vi skal ta oss et stykke i sluttspillet, og vi har et mål om å ta gull, sier Andersson.

MÅL OM GULL: Fredrik Andersson er tydelig på at det er et NM-gull som gjelder for Vålerenga denne sesongen. Foto: Trym Isaksen

Positiv overraskelse

Svensken har bakgrunn som både sportssjef og trener på de to øverste nivåene i svensk ishockey. I tillegg har han også vært talentspeider for NHL-klubben Buffalo Sabres.

Han forteller til TV 2 om hvordan det har vært å flytte over grensen til norsk ishockey og Vålerenga. Han legger ikke skjul på at han ble overrasket over nivået i Fjordkraft-ligaen.

– Det har vært veldig fint. Å komme til Fjordkraft-ligaen har vært en positiv overraskelse.

Han forklarer at han spesielt ble imponert over hvor jevn Fjordkraft-ligaen har vært denne sesongen.

– Det er flere bra lag i ligaen enn hva jeg hadde trodd da jeg kom hit fra Sverige. Topp seks-lagene har vært veldig jevne, så jeg har fått et godt syn på norsk hockey, sier Andersson med et smil.

OVERRASKET: Fredrik Andersson ble positivt overrasket over nivået i Fjordkraft-ligaen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– De to store

Etter fire strake seirer i kvartfinalen mot Frisk Asker, spiller Anderssons menn seg en tøff semifinaleserie mot erkerival Storhamar.

Andersson forteller at han har fått en forståelse for hvilken betydning rivaliseringen klubbene i mellom har i norsk ishockey.

– Jeg har fått forklart for meg at dette har vært de to store hockeyklubbene i Norge over lang tid. Oilers er jo der også selvfølgelig, men Storhamar og Vålerenga har en historikk.

Han tror at semifinalen kommer til å bli følelsesladet affære, både i CC Amfi, og på Jordal.

– Det gjør at mange er engasjerte i kampene. Det er utrolig gøy og spennende. Følelser kommer til å prege disse kampene, sier han.

– Hva skal til for å gå seirende ut av denne serien?

– Det blir en lang serie. Det kommer til å svinge. Det å kunne være konsekvent, og å vinne nærkampene kommer til å være en nøkkel, forklarer han.

– Ikke vårt høyeste nivå

Andersson er så langt fornøyd med sin første sesong i norsk hockey. Samtidig er han klar på at han ønsker at Vålerenga skal prestere jevnere over 60 minutter enn det de har gjort til nå.

– Jeg syns vi har prestert på det nivået jeg ønsket av laget før sesongen, men vi har også vært litt ujevne i spillet vårt, og har kanskje ikke spilt på vårt høyeste nivå i alle kampene. Det kan vi forbedre en del.

– Men den taktiske delen av spillet, og forsvaret, som jeg bygger spillet mitt på, har spillerne tatt til seg på en bra måte.

– Hvem vinner NM-gull?

– Det gjør Vålerenga, sier han med et lurt smil.

