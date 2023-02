Målkalas da Vålerenga slo Ringerike

Vålerenga - Ringerike 5-3

Se sammendrag i videovinduet øverst!



Mika Partanen sendte Vålerenga i ledelsen fem minutter inn i første periode. I overtallsspill slo Ringerike tilbake tre og et halvt minutt inn i andre periode.

Det tok derimot ikke mange minuttene før Vålerenga var tilbake i ledelsen. To raske mål fra Tobias Lindström og Rasmus Ahlholm sendte VIF opp i 3-1.

Åtte minutter ut i perioden reduserte Dustin Parks for Ringerike, men femten sekunder senere noterte Lindstrøm seg for sin andre scoring for kvelden. Lagene scoret hvert sitt mål i siste periode.

Vålerenga ligger på tredjeplass i Fjordkraft-ligaen. To poeng bak Storhamar og tre poeng bak Oilers. Ringerike ligger på niendeplass.