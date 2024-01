Må legge opp: – Jeg vil heller være en god far

Den mangeårige landslagsspilleren og Stavanger Oilers-profilen er tvunget til å legge ishockeyskøytene på hylla som følge av en skulderskade.



– Jeg har dessverre fått en nerveskade i høyre skulder og det lar seg ikke gjøre å spille hockey videre. Hvis jeg får en ny smell, så er det en sjanse for at jeg ville fått en lammelse i skulderen og da blir det et enkelt valg.

– Jeg må tenke på familien. Jeg har en datter og en ny på vei. Så jeg vil heller være en god far som klarer å bære mine barn når karrieren er over, sier Kristiansen til TV 2.

Kristiansen har fått store deler av sesongen ødelagt som følge av skaden, men har hele tiden jobbet mot å komme tilbake på isen. Men en utredning på sykehus viste at han nå måtte slutte.

– Jeg fikk svar ganske fort der om at det er en nerve som ikke svarer. Da skjønte jeg ganske fort at det var over.

FAMILIEN FØRST: Tommy Kristiansen tør ikke ta noen sjanser. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2.

– Det er utrolig tøft og tungt, fordi man vil gjerne bestemme selv når man legger opp. Jeg er ganske trist og lei meg for at det ble som det ble, sier en tydelig preget 34-åring til TV 2.

34-åringen har vært en sentral del i Stavangers suksesstid i norsk ishockey. Han har vært med på seks av klubbens ni NM-titler, og i tillegg har han vært proff i Sverige og Tyskland. Han vant også en NM-tittel med barndomsklubben Sparta.

For Norge stopper han på 32 offisielle landskamper (OL og VM).

– Jeg vunnet mye og fått spilt VM og OL. Jeg har fått prøvd meg i den største ligaen i Europa. Jeg kommer til å savne alle frivillige rundt og alle supporterne. Det har vært moro Å få lov til å være en stor del av norsk hockey.

Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2.

– Og jeg har vært meg selv hundre prosent, og det er jeg stolt av.

På X kom Kristiansen også med en rørende hilsen til familien.

– Hockeyen har vært en stor del av livet mitt, og det å si farvel nå er ikke jeg hadde sett for meg.

– Jeg ønsker å rette en spesiell takk til min fantastiske familie. Uten deres ubetingede støtte og kjærlighet gjennom hele denne reisen, ville jeg ikke ha kommet så langt. Mamma og pappa, dere har alltid vært mine største supportere, og jeg er evig takknemlig for alt dere har gjort for meg.