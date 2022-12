Lillehammer i krise – treneren tryglet om hjelp etter mjøsderbyet

Lillehammer - Storhamar 3-4

Lillehammer ishockey er i krise for tiden, og ser seg nødt til å fristille spillere for å unngå konkurs. Dermed kan fredagens oppgjør mot rivalen Storhamar være det siste for flere av de rødkledde.

Selve kampen ble derimot en målfest og et intenst oppgjør.

Lillehammer scoret to mål på fem minutter, før Storhamar utlignet. I andre periode gikk hjemmelaget igjen opp i ledelsen, men David Booth og Patrick Thoresen utlignet og sikret seier.

Etter tapet tryglet Lillehammer-trener Aleksandr Smirnov om hjelp.

– Jeg ber på mine knær til hele byen, til hele folket, til sponsorer og til alle som elsker klubben om å hjelpe oss nå, sier Smirnov ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

Lillehammer fikk alt annet enn en drømmeoppladning til mjøsderbyet. Tidligere på dagen gikk stjernespiller Andreas Martinsen ut og fortalte at klubben var nødt til å fristille spillere for å hindre konkurs.

Nedslående

– Nå er det flere spillere som har fått beskjed om at det nå er lov å gå andre steder. Situasjonen er ja … Jeg føler ikke det er noe poeng å skjule akkurat det, sa Martinsen til avisen.

Etter kampen stod Lillehammer-publikummet igjen og viste sin støtte til klubben som er i krise.

– Det er jævlig, bare trist og synd. Det er ikke noe mer å si. Det ble tap, men det var en gøy ramme. Jeg tror jeg blir i klubben, men kan aldri si noe helt sikkert. Vi som blir igjen får gjøre det beste ut av det, sier Lillehammer-spiller Sverre Rønningen etter kampen.

Også Storhamars Thoresen synes det er en trist situasjon.

– Det er dritkjedelig og synd. Innrammingen av kampen er nydelig, og det er sånn et mjøsderby skal se ut. For oss betyr disse kampene mye.

– At de skal miste mange av sine beste spillere vil svekke dem veldig. Da vil det ikke se ut som i dag, sier Thoresen, og sikter til rammen rundt kampen.

Pangstart

Lillehammer fikk en drømmestart på kampen. De rødkledde gikk ut i hundre og scoret to mål på fem minutter. William Maekinen og Nicholas Gerard Dineen satte pucken i mål for hjemmelaget.

Men så slo Storhamar tilbake.

Først reduserte Jacob Ludwig Berglund, før Andreas Dahl utlignet. Dermed gikk lagene til første pause på stillingen 2-2.

I andre periode ble det hett på isen mellom Sondre Bjerke og Lillehammers Rønningen. Hver av spillerne måtte ta to minutter pause på benken og Storhamar måtte spille i mindretall.

Thoresen avgjorde

Hjemmelaget fortsatte den gode starten de hadde i første periode, og Dineen satte 3-2 og scoret sitt andre mål for kvelden.

Det var ikke Storhamar fornøyd med.

Helt på starten av tredje periode utlignet David Booth til 3-3 etter et soloraid, før Patrick Thoresen sendte bortelaget opp i ledelsen.

Dermed ble det spennende sluttminutter da Lillehammer måtte opp og frem, men Storhamar holdt unna.

Mjøsderbyet endte med seier til Storhamar.