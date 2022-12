– Lett å sitte bak datamaskinen og skrive mye dritt

Glohete Mats Zuccarello (35) står med 15 mål og 22 assist på 33 kamper så langt denne NHL-sesongen.

I natt ble det nok en scoring da Minnesota Wild tapte 2-5 mot San Jose Sharks.

Det betyr mindre for Zuccarello nå enn tidligere i karrieren.

– Man driver med jo med hockey fordi man vil vinne og bidra for laget. Jeg føler at jeg har spilt såpass lenge at jeg ikke er like opptatt av poeng. Da jeg var yngre trodde jeg det var viktigere, men det viktigste er å vinne med laget. Om man gjør tre mål og taper, er man ikke fornøyd, sier Zuccarello til TV 2.

– Jeg tror nok journalister og mange rundt ser på statistikker. Man blir nok mer påvirket når man er ung, men det er naturlig. Man lærer seg nok litt når man blir eldre og får senket skuldrene, fortsetter han.

MÅL-HØST: Mats Zuccarello har vært i flytsonen denne høsten. Foto: Matt Krohn

– Vanskeligere enn jeg hadde sett for meg

Ishockeystjernen dro til USA i 2010. Da var Zuccarello 22 år. Han fikk etter hvert en høy stjerne i New York Rangers og ble en av lagets bærebjelker. I 2019 gikk ferden videre til Dallas Stars. Noen måneder seinere signerte han for Minnesota Wild.

Overgangen ble tøffere enn han hadde trodd.

– Jeg tror jeg er en fyr som er veldig avhengig av å ha det fint og for å levere best mulig. Første sesong i Minnesota var ikke veldig bra, sier Zuccarello.

– Jeg kom som en av de eldste fra New York Rangers og ble i midtsjiktet i Minnesota hvor det var litt eldre spillere. Det tar litt tid å finne plassen sin. Man skal lære seg å kjenne hverandre, og det var nok vanskeligere enn jeg hadde sett for meg. Da går det også utover spillet på banen. Det tror jeg det gjør for de flest idrettsutøvere. Har man det bra utenfor banen, går det nok også bedre på banen, fortsetter han.

HAR FUNNET SEG TIL RETTE: Mats Zuccarello og Minnesota Wild har vært en god match. Foto: DARRYL DYCK

Zuccarello misunner ikke presset som yngre spillere opplever i 2022. Det var en helt annen verden da han slo gjennom på det øverste nivået. Flere kjente idrettsutøvere har tatt opp kampen mot hets på sosiale medier. Det er medaljens bakside.

– Absolutt alle som har en telefon kan skrive hva de vil. Det er nok tøffere i dag for de yngre, og for alle egentlig. Man gjør lurt i å drite i hva som står der. Man kan også bli gal av bare å lese det positive, selv om det negative huskes best. Det er vel slik man er bygget opp, reflekterer Zucca.

Med alderen preller slikt av fortere.

– Man blir eldre og smartere og ser kanskje spillet på en annen måte – tar det nok mer med ro og overtenker ikke som man gjør som yngre. Da tenker man mer på hva folk tenker og alt det utenomsportslige. Særlig i den sosiale medier-verden vi lever i. Det er lett å sitte bak telefonen eller datamaskinen og skrive mye dritt. Jeg tror de yngre i dag som kommer opp og opplever det... Det hadde vært tøft. Jeg er glad jeg ikke opplevde det så mye da jeg var ung. Da hadde det vært verre, forteller han.

– Har funnet tonen

Tidligere i uken rundet nordmannen ti strake kamper med målpoeng. 35-åringen er kledelig beskjeden når han skal forklare den utrolige poengformen. Zuccarello deler mye av æren med lagkameratene.

– Jeg har blitt smartere, men så har jeg gode rekkekamerater. Jeg og Kirill har funnet tonen både på og utenfor isen. Vi er blitt gode venner. Vi har også hatt gode spillere med oss. Hartman i fjor, og i år har Gaudreau og Steel bidratt. Det er nok takket være gode lagkompiser at man blir satt opp i gode situasjoner, sier Zuccarello.

FARLIG DUO: Kirill Kaprizov og Mats Zuccarello er gode kompiser på og utenfor isen. Foto: Abbie Parr

Når kampene kommer som perler på en snor, handler det om å komme inn i en god flyt. Gode resultater og prestasjoner avler selvtillit, noe Wild-gjengen har merket.

– Så lenge laget gjør det bra og man vinner, får man selvtillit. Jeg er kun like god som laget. Det er litt svada svar, men når laget går bra så får alle selvtillit og gjør det bedre, smiler han.

Da spiller det ingen rolle om man er 22 år eller 35. Zuccarello tror han kan ha flere gode år igjen.

– Jeg føler meg ung. Det er det verste med å bli gammel: Man føler seg fortsatt som 20, men tallet viser noe annet. Jeg har ett år igjen etter dette, så får man se om kroppen og det mentale er med. Og om det er gøy og man kan bidra. Jeg vil ikke bare spille uten å bidra. Det skal være gøy, og jeg vil føle jeg forsvarer en plass i laget, forteller han.

– Spesielt for meg og Marlene

I juli ble Zuccarello og samboeren Marlene Günther foreldre til en jente. Det har snudd opp-ned på hverdagen. Nå gleder han seg til å feire jul med den lille gjengen sin.

– Vi har en liten jente som krever mye oppmerksomhet, så det blir hennes første jul. Det blir spesielt for meg og Marlene å oppleve det med henne. Det gleder vi oss veldig til. Nå er hun 5-6 måneder og får med seg mer. Jeg liker å spise risengrynsgrøt til lunsj, men hun kan ikke spise det ennå. Hun kan drikke melka si til den, smiler han.

Etter kampene i California venter en kort julefeiring.

– Da er det hjem og se filmer, spise god mat og slappe helt av. Så er det på den igjen. Det går fort. Jeg er glad i julen. Det er koselig. Nå er det snø og ordentlig vinter her. Det er en hvit jul i Minnesota, så det blir gøy, avslutter han.